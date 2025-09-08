Álex Pastor, operado tras la triada

Álex Pastor, que cayó lesionado en un entrenamiento y sufrió la triada (rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y menisco), una de las ... lesiones más temidas en el mundo del fútbol, fue operado de esta lesión durante la tarde del lunes en su Barcelona natal, en la Clínica Tres Torres, a manos del doctor Jordi Puigdellívol (operó recientemente también a Haitam, ya que su especialidad es la rodilla).

El central del Málaga se sometió a una plastia en su rodilla derecha y en su menisco interno, y a una meniscectomía por la molestia que también padecía en el menisco exterior. El médico del club, Pablo Campos, ha estado en constante conocimiento del desarrollo de la intervención. Según explica el club en el parte médico tras la operación, el jugador deberá llevar una rodillera durante un mes y medio y «una carga mínima muy parcial».

El defensa blanquiazul se encontraba en su mejor momento hasta esta lesión, formando un gran tándem con el flamante fichaje, Javi Montero, que ahora debe erigirse (y lo está haciendo) en el líder de la zaga malaguista. El club dio de baja su ficha profesional, empleando hasta el 80% de ella para así tener mayor capacidad de inscripción. Con ella, el Málaga firmó al medio centro Darko Brasanac.

No se ha especificado una fecha de retorno, pero el sentido común hace pensar que no regresará en lo que queda de temporada. Pastor, además, acaba contrato al término de la campaña, pero Loren Juarros dijo que «en circunstancias normales se le habría planteado la renovación, y el club suele ser coherente en estas cosas», dejando entrever que probablemente se le ofrezca la renovación, como ya hiciera la entidad recientemente con Ramón o Moussa.