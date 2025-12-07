Adrián Niño accedió durante la entrevista a SUR a algunas preguntas más personales que revelan parte de su personalidad y gustos. El gaditano no responde ... al estereotipo clásico de jugador de nuestros días en algunos detalles, como el hecho de ser uno de los pocos futbolistas del vestuario sin tatuajes en el cuerpo.

– ¿Tiene pareja?

-Sí, vivo con ella aquí en Málaga.

-Imagine que le regalan una entrada para un concierto. ¿Cuál le gustaría que fuera?

-Tengo gustos musicales amplios. Si es de flamenco iría a Niña Pastori o El Barrio. Luego, de reguetón me gusta Rauw Alejandro.

-¿Cuál es el defensa que le ha puesto las cosas más difíciles?

-No recuerdo ahora mismo ningun en especial.

-¿Tiene algún hobby? ¿Qué le gusta más hacer en su tiempo libre?

-Sobre todo, pasar tiempo con mi novia. Me encanta el baloncesto también.

-¿El de la NBA o el europeo?

-La NBA. Me encanta desde pequeño. Soy de los Golden State Warriors.

-Dígame una comida favorita que tenga.

-Cualquiera que haga mi novia. Cocina increíblemente.

-¿Playa o montaña?

-Playa.

¿Carnaval, Feria o Semana Santa?

-Me encantan las tres. La Semana Santa de Rota la sigo mucho y soy devoto de la Virgen de los Dolores, y también voy mucho a Sevilla.Y mi padre es muy carnavalero y mi hermano también. Mi padre ha actuado en Cádiz. Y, como buen andaluz, me gusta la Feria.

-¿Messi o Cristiano Ronaldo?

-Cristiano.

-¿Qué cosas tienes tatuadas?

-No tengo tatuajes.

-Pues será prácticamente el único del vestuario, ¿no?

-Tres o cuatro como mucho. Pero es probable que me tatúe algo, aunque no se aún de qué.