Es el hombre de moda, el de los cinco goles oficiales al primer toque, cuatro en la Liga, uno en la Copa del Rey, y ... otros tres de pretemporada y el que logró con la selección sub-21. Adrián Niño Heredia (Rota, 2004) los mata de un solo golpe. Fue la gran apuesta del mercado de verano, el primer traspaso pagado en siete años, y sus dianas parecen dar la razón a la dirección deportiva. Sólo una larga lesión de tobillo le ha impedido aumentar cifras. El gaditano, que en muchos aspectos no responde al perfil clásico de futbolista de nuestros días, atiende a SUR en La Rosaleda.

–No me puedo resistir a comenzar así: ¿Tiene algún parentesco con Fer Niño, del Burgos?

-No. Desde que llegué aquí, todo el mundo decía que era su hermano, y luego que era su primo. La realidad es que no. Somos del mismo pueblo, le conozco y me llevo bien con él, pero no tenemos ningún parentesco.

-Pero es verdad que hay muchos 'Niño' en Rota.

-Sí, allí es muy común.

-A lo mejor, si se investigara un árbol genealógico...

-Quizás parentesco lejano, sí, pero cercano seguro que no.

-¿Siempre se movió en el puesto de delantero centro?

-Al Atlético de Madrid llegué con 16 años y me ficharon de extremo. Empecé a jugar ahí, y, a los dos años, Fernando Torres me ubicó de delantero. Creo que ahí hubo una mejoría en mí y desde entonces vengo jugando de 'nueve'.

-¿Es verdad que con él ha aprendido muchos movimientos de delantero centro, esa intuición para tener una buena colocación?

-Sí, bueno, eso también está un poco en mí. Con él aprendí mucho, está claro. Me enseñó mucho y descubrió que esa posición era la mejor para mí.

-Estamos viendo todas sus definiciones a un toque. No sé si eso ha sido algo característico suyo en años anteriores o está siendo una racha actual.

-De hecho, lo de definir a un toque es lo que más aprendí con Fernando. Siempre me decía que en el área no hay más de un toque, no da tiempo a más. Y desde entonces lo vengo interiorizando y creo que está surtiendo efecto.

-Tanto que creo que todos los periodistas y aficionados viéndole en el campo nos fijamos ya en si hace un control de balón o regatea, porque entonces pensamos que ya no va a haber un gol suyo...

-Bueno, creo que también puedo hacer goles a más de un toque...

-Pero si hasta en pretemporada también, o con la sub-21 también, todos sus goles han sido así.

-Le intento también decir a mis compañeros, a los que tengo cerca, que si les cae la pelota del aire que intenten dar un toque, que también sorprendan al portero, a las defensas no les da tiempo casi a la reacción.

Ampliar SALVADOR SALAS

-Por ejemplo, el miércoles en Talavera, marca al segundo palo y estaba totalmente solo. ¿Influye también la lectura del juego, la colocación?

-Bueno, me pasa muchas veces. En ocasiones veo el hueco e intento ir ahí pensando que la pelota estará allí. En el 70 o el 80 por ciento de las veces la pelota no llega a ese sitio, pero las que sí, pues...

-Ha estado mucho tiempo parado, siete partidos. Se podría decir que hasta diez, porque hay tres en los que juega pero sin estar en plenitud. ¿Qué hubiera pasado de haber actuado en todos?

-Bueno, eso nunca se sabe. Al final las lesiones llegan, es parte del fútbol. Yo he intentado dar mi cien por cien para estar lo antes posible. Es verdad que se truncó un poco la recuperación, pero ya he conseguido volver a mi buen estado de forma.

-Normalmente una lesión de tobillo no suele dar para tanto. ¿Qué le pasó?

-La gente piensa eso, pero no era tan fácil. Mi lesión era por dentro del tobillo. Si es por fuera te vendas y ya es más fácil, porque es difícil doblarte el tobillo para afuera, pero para adentro tienes muchos gestos en los que haces fuerza o en los que quieres girar y te molesta. No me encontraba bien. Cuando jugué ante el Cádiz tomamos una mala decisión.

-Se arrepiente entonces, ¿no?

-Sí, y tuve un gesto que me agravó la lesión.

-¿Quién le inoculó el veneno del fútbol?

-En la calle. Me iba por la mañana y no volvía hasta por la noche.

-Eso ya hoy en día es difícil de ver, ¿no cree?

-Sí. Se ha perdido eso del fútbol de la calle y creo que de ahí salen muchos futbolistas. En Rota salieron bastantes.

-Cambiemos de tercio. Ha llegado Funes, que lleva casi tres semanas de trabajo. Desde fuera no terminamos de ver cambios en la forma de jugar, pero ustedes defienden lo contrario cuando hablan. Explíqueme un poco.

-Funes tiene las ideas claras. Quiere implantar un modelo en el que seamos muy dominantes, en el que tengamos mucho la pelota y sometamos a los rivales. En el que, si tenemos la pelota más tiempo, vamos a recibir menos ataques. Y la verdad que sí, que tiene unas ideas claras, como la salida del balón desde la defensa, y el balón parado, que ya se ha visto también en los partidos. Hay que ser pacientes. Hemos empezado bien, quitando la Copa del Rey. En la Liga llevamos ahora cuatro de seis y esta semana queremos hacer siete de nueve.

-No sé si el Málaga está donde pensabais que podía estar a estas alturas de la Liga...

-Nosotros intentamos no crearnos expectativas más allá de dar lo mejor de nosotros en cada partido. Si ganamos el lunes, salimos un poco de esta zona en que nos habíamos metido y podemos mirar incluso un poquito más arriba.

-Es joven, pero ¿había vivido tantas ausencias en un vestuario?

-Está claro que no ayuda. Ojalá pudiéramos contar con todos. Daría más competencia, más opciones de variar en cada partido el plan. Es verdad que tenemos varias lesiones de gravedad y que no es común que te pase en un año, pero nadie quiere lesionarse, está claro, y son circunstancias que no controlamos.

-Tiene contrato hasta 2029. ¿Se ves jugando con el Málaga en Primera División?

-Ojalá. Mi deseo y mi sueño es dejar al Málaga lo más alto que pueda. Para eso vine aquí, así que ojalá pudiera jugar en Primera y al Málaga.

-Aunque todos sabemos cuál es su situación también. El Atlético de Madrid le puede recuperar por una cantidad muy baja (en torno a 1,2 millones). Y si sigue haciendo goles, puede venderlo a otros aspirantes.

-Mi realidad ahora mismo es el Málaga y, como le digo, ojalá pueda llevarlo a Primera. Y, si es así, jugar aquí, ¿por qué no?

-¿Por qué salió del Atlético de Madrid?

-Aún tenía contrato allí, pero quería dar un paso ya a una categoría mayor y ver que estaba preparado. Málaga me pareció un sitio espectacular para dar ese paso. Y un sitio en el que creía que podía hacerlo bien. Ha sido muy bonito venir.

-¿Se marca algún objetivo de goles esta campaña?

-Realmente, en mi cabeza no tengo ninguna cifra de goles. Yo salgo a cada partido pensando en que voy a marcar. Y si no es así, no le voy a decir que me frustro porque depende del resultado del equipo. Si se gana, todo está bien.

-¿Qué tienen Chupete y Jauregi que le gustaría a usted poseer?

-Ellos son delanteros más físicos. Quizás esa disputa, ese cuerpeo que tienen los dos,

-¿Le gustaría volver de nuevo con la selección sub-21?

-Está claro que es muy bonito representar al país. Tuve cinco minutos e hice un gol, pero ahora mismo mi cabeza está aquí, en el partido del lunes.

-¿Cómo ve el partido ante el Zaragoza?

-Veo que tenemos una oportunidad muy bonita delante de nuestra gente de dar un paso al frente, de seguir con este proyecto que tenemos con el nuevo entrenador. Con la victoria es más fácil seguir trabajando.

-¿Le ha sorprendido la afición de La Rosaleda?

-Sí. Vine aquí con el Atlético de Madrid B, en Primera Federación. Exigen lo que creo que merecen. Nosotros tenemos que darle lo que piden, que son resultados. Y trabajamos para ello.