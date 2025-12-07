Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, con un balón en el Anexo de La Rosaleda. SALVADOR SALAS

ENTREVISTA

Adrián Niño: «Lo de definir a un toque es lo que más aprendí junto a Fernando Torres»

«Funes tiene las ideas claras y quiere implantar un modelo en el que seamos dominantes», justifica el delantero del Málaga, que atraviesa una racha de aciertos cara a la portería rival

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:21

Es el hombre de moda, el de los cinco goles oficiales al primer toque, cuatro en la Liga, uno en la Copa del Rey, y ... otros tres de pretemporada y el que logró con la selección sub-21. Adrián Niño Heredia (Rota, 2004) los mata de un solo golpe. Fue la gran apuesta del mercado de verano, el primer traspaso pagado en siete años, y sus dianas parecen dar la razón a la dirección deportiva. Sólo una larga lesión de tobillo le ha impedido aumentar cifras. El gaditano, que en muchos aspectos no responde al perfil clásico de futbolista de nuestros días, atiende a SUR en La Rosaleda.

