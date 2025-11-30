Adrián Niño: «Estoy pasando por un buen momento y creo que eso es bueno para el equipo»

El protagonista del Málaga en el partido en Valladolid volvió a ser, como en la jornada anterior, Adrián Niño, que lleva tres dianas en dos ... partidos, tras marcar por partida doble al Mirandés y ahora repetir en Pucela. «Se nos puso el partido en contra muy pronto en un fallo (el de Alfonso Herrero), pero creo que el equipo dio un paso al frente pese a esa adversidad. Fuimos capaces de tener el balón y de seguir intentándolo, y creo que jugando así vamos a tener más opciones y posibilidades de ganar partidos y sacar puntos fuera de casa», sostuvo el delantero roteño.

El gaditano quiso recalcar la ambición que pretende tener el Málaga eb esta etapa con Funes, después de seis derrotas seguidas fuera con Pellicer. «No vinimos a empatar. Está claro que fue un buen punto y nosotros a cada campo que vayamos tratamos de defender este escudo y buscamos los tres puntos», dijo.

Respecto a su gol, Niño cometó que «le había pedido a los compañeros en el descanso que centraran, que me buscaran, que estaba en el área, que no tenía oportunidades de rematar, y ha llegado ese centro». «La verdad es que fue muy bueno (el envío de Víctor García) y me abrí el hueco. Estoy pasando por un buen momento y creo que eso es bueno para el equipo», concluyó el internacional sub-21 español.