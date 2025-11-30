Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niño, exultante tras su gol en Valladolid. AGENCIA LOF

Adrián Niño: «Estoy pasando por un buen momento y creo que eso es bueno para el equipo»

El autor del gol del empate del Málaga en Valladolid subrayó la ambición que pretende tener ahora el equipo fuera de casa: «Se dio un paso al frente pese a esa adversidad del fallo inicial»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

El protagonista del Málaga en el partido en Valladolid volvió a ser, como en la jornada anterior, Adrián Niño, que lleva tres dianas en dos ... partidos, tras marcar por partida doble al Mirandés y ahora repetir en Pucela. «Se nos puso el partido en contra muy pronto en un fallo (el de Alfonso Herrero), pero creo que el equipo dio un paso al frente pese a esa adversidad. Fuimos capaces de tener el balón y de seguir intentándolo, y creo que jugando así vamos a tener más opciones y posibilidades de ganar partidos y sacar puntos fuera de casa», sostuvo el delantero roteño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño: «Estoy pasando por un buen momento y creo que eso es bueno para el equipo»

Adrián Niño: «Estoy pasando por un buen momento y creo que eso es bueno para el equipo»