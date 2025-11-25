Adrián Niño los mata a un toque

Para reforzar la siempre delicada apuesta del Málaga por Funes, para apelar a aquel disco de Supertramp (el de 'Crisis? What crisis?') y para confirmar ... de paso que es un delantero de primer nivel, Adrián Niño ha vuelto, y de qué forma. Dos goles en un lapso de menos de tres minutos que finiquitaron el domingo una actuación un tanto discreta del equipo, pero la fuerza de los resultados es imparable.

Las victorias y los goles siempre son bienvenidas, lleguen como lleguen. Y es el momento de recordar que Adrián Niño fue una apuesta de la cuestionada dirección deportiva del Málaga y que ha estado de baja siete de las quince jornadas (una torcedura de tobillo con recaída), una más de la sucesión de ausencias que viene lastrando el rendimiento del equipo todo el curso.

363 minutos de competición, entre el Málaga y la selección sub-21, totaliza Niño esta campaña, con cuatro goles. Promedia uno cada 90 minutos.

En realidad Niño ha estado diez partidos lejos de su 'prime'. Ante el Cádiz, cuando jugó horas después de su torcedura, aguantó media hora, y en las dos últimas jornadas entró de suplente y aún sin su mejor tono. Lo más sorprendente en el desempeño del gaditano es que las mata a un toque. Sus siete goles esta temporada han llegado de esta forma, emulando al mejor Hugo Sánchez en el Real Madrid, la de los 38 tantos de esta manera, y su Trofeo Pichichi, en la 1989-90.

Tres de los goles de Niño fueron en pretemporada. Su estreno fue con un pase de Dani Sánchez en carrera que empaló en el punto de penalti con un impresionante remate a la escuadra. Acababa de saltar al campo y puso el 3-0 al Antequera. Más sencillo y menos espectacular fue el 4-0, tras un pase de Joaquín, que ganó bien la línea de fondo desde la izquierda.

Joaquín ha sido su principal asistente, al darle el pase definitivo en tres de las siete dianas

También Joaquín fue su asistente en el 1-0 al Almería (2-1 final), en otro envío desde el costado izquierdo y con una buena maniobra de Niño para ganarse la posición al primer palo. Esas tres acciones generaron una expectación simpar, que se vio confirmada en el arranque liguero, porque marcó el gol del empate ante el Eibar (1-1), en el estreno liguero. La asistencia en esta ocasión fue de un rival, de Nolaskoain, que erró al pasar el balón hacia atrás sin detectar la presencia del delantero malaguista, que no invirtió tiempo en un control antes del remate. Chutó de primeras sobre una larga distancia advirtiendo que Magunagoitia estaba adelantado.

Ampliar Niño celebra con Dotor el 1-0 al Mirandés, con pase del centrocampista. ÑITO SALAS

Además, le bastó un solo minuto en el campo (más el descuento) con la sub-21 española, en su estreno a ese nivel. Más tarde, no tardaron en llegar los problemas en el tobillo, y esa sensación de querer y no poder. En total, ha necesitado sólo 363 minutos de competición oficial para marcar cuatro tantos (un gol cada 90 minutos de promedio), y lleva siete en total contando el verano.

Fichado del Atlético de Madrid B, es el único traspaso que ha pagado el Málaga después de siete años cuando apostó por el extremo luso Renato Santos. Ahora ha abonado unos 400.000 euros. En sus dos goles este domingo no sólo cuenta la definición, sino su lectura del juego. Detalles que hablan de la calidad de un jugador llamado a actuar en un futuro en una categoría superior de continuar con su progresión, porque no hay que olvidar que tiene solamente 21 años y poco bagaje en el fútbol profesional.