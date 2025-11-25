Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño celebra uno de sus dos goles el domingo. ÑITO SALAS

Adrián Niño los mata a un toque

Los siete goles del curso del malaguista, tres en la Liga, otros tantos en pretemporada y uno con la selección sub-21, fueron definiciones de un golpeo, sin control previo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:42

Para reforzar la siempre delicada apuesta del Málaga por Funes, para apelar a aquel disco de Supertramp (el de 'Crisis? What crisis?') y para confirmar ... de paso que es un delantero de primer nivel, Adrián Niño ha vuelto, y de qué forma. Dos goles en un lapso de menos de tres minutos que finiquitaron el domingo una actuación un tanto discreta del equipo, pero la fuerza de los resultados es imparable.

