Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño y Carlos Puga, durante el entrenamiento del martes. Salvador Salas

Adrián Niño y Puga regresan a los entrenamientos del Málaga

Ambos futbolistas del Málaga recayeron de sus respectivas lesiones cuando estaban a punto de volver pero ya están plenamente recuperados

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Ahogado por una infausta plaga de bajas, el Málaga recuperó en la sesión del martes tanto a Adrián Niño como a Carlos Puga, que se ... ejercitaron con el resto de sus compañeros. Ambos jugadores llevan más de un mes de baja y recayeron de sus respectivas lesiones (el delantero tenía en una primera instancia un leve esguince de tobillo, el cual se agravó cuando forzó para que jugara frente al Cádiz, y el lateral cayó lesionado ante el Granada de una lesión muscular miotendinosa, y volvió a lesionarse cuando se disponía a volver frente al Andorra), pero ya se encuentran plenamente recuperados y cuentan con muchas opciones de reaparecer en el crucial partido de este sábado frente al Córdoba (21.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño y Puga regresan a los entrenamientos del Málaga

Adrián Niño y Puga regresan a los entrenamientos del Málaga