Adrián Niño y Puga regresan a los entrenamientos del Málaga

Ahogado por una infausta plaga de bajas, el Málaga recuperó en la sesión del martes tanto a Adrián Niño como a Carlos Puga, que se ... ejercitaron con el resto de sus compañeros. Ambos jugadores llevan más de un mes de baja y recayeron de sus respectivas lesiones (el delantero tenía en una primera instancia un leve esguince de tobillo, el cual se agravó cuando forzó para que jugara frente al Cádiz, y el lateral cayó lesionado ante el Granada de una lesión muscular miotendinosa, y volvió a lesionarse cuando se disponía a volver frente al Andorra), pero ya se encuentran plenamente recuperados y cuentan con muchas opciones de reaparecer en el crucial partido de este sábado frente al Córdoba (21.00 horas).

Ambos son altas claves para afrontar los próximos encuentros, aunque es importante destacar que los dos han estado más de un mes alejados de los terrenos de juego y, en aras de que ninguno de los dos recaiga de sus respectivas dolencias, se optará por una reintegración progresiva en materia de minutos de juego.

Hasta su lesión en el derbi frente al Granada (2-2), Carlos Puga era el lateral derecho titular esta temporada, realizando varias actuaciones a gran nivel. Pellicer ubicó en esa posición a Murillo, aunque el manchego no rinde de la misma forma en ese puesto que como central, por lo que el técnico lo devolvió al eje de la zaga. Después entró Gabilondo para ocupar esta demarcación, pero tampoco convenció y recientemente ha cedido el puesto al canterano Rafita, que acumula varias titularidades y mostrando un sólido rendimiento. A priori, el granadino debería recuperar la titularidad próximamente.

Niño, que anotó el primer gol del Málaga de la temporada en el choque frente al Eibar (1-1), apenas ha podido jugar con regularidad entre esta lesión de tobillo y su convocatoria con España sub-21 en el parón de selecciones de septiembre. Fue fichado en el mercado veraniego como la gran apuesta de la entidad de Martiricos.

Quien continúa ejercitándose al margen y seguirá haciéndolo durante el próximo mes, más o menos, fue Chupete, puesto que padece una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda tras sufrir un duro golpe en Estepona. También lo hicieron Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor, lesionados de larga duración que encaran sus respectivos procesos de recuperación (se espera que los tres primeros regresen a partir del mes de enero, mientras que Pastor no lo hará en lo que queda de temporada, y se le dio de baja la ficha profesional).