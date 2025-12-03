Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, con sus compañeros agradeciendo a los malaguistas desplazados a Talavera. AGENCIA LOF

Adrián Niño: «Planteamos el partido con la ilusión y las ganas de siempre, pero no se ha dado»

«Hay que hacer un poco más de autocrítica y encajar menos goles», señaló Murillo tras la eliminación del Málaga en Copa del Rey

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Enviado especial a Talavera de la Reina (Toledo)

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

Adrián Niño, suplente en este partido por las múltiples rotaciones que realizó Funes (venía de ser titular en los dos partidos anteriores, marcando gol en ... ambos choques), ingresó en el terreno de juego en el 67 y volvió a ver puerta, de nuevo al primer toque (como todos sus goles este curso, que ya son cinco en partido oficial con el Málaga y uno con la selección española sub-21) para recortar distancias en el 89, pero no sirvió para evitar la eliminación copera del cuadro malaguista. El ariete malaguista dijo que «hoy teníamos que haber dado un pasito al frente. Se nos ponen por delante por dos goles y ahí ya es difícil darle la vuelta, cuando la afición está con ellos y encima siguen presionando y dando la cara al partido».

