Adrián Niño: «Planteamos el partido con la ilusión y las ganas de siempre, pero no se ha dado»

Adrián Niño, suplente en este partido por las múltiples rotaciones que realizó Funes (venía de ser titular en los dos partidos anteriores, marcando gol en ... ambos choques), ingresó en el terreno de juego en el 67 y volvió a ver puerta, de nuevo al primer toque (como todos sus goles este curso, que ya son cinco en partido oficial con el Málaga y uno con la selección española sub-21) para recortar distancias en el 89, pero no sirvió para evitar la eliminación copera del cuadro malaguista. El ariete malaguista dijo que «hoy teníamos que haber dado un pasito al frente. Se nos ponen por delante por dos goles y ahí ya es difícil darle la vuelta, cuando la afición está con ellos y encima siguen presionando y dando la cara al partido».

«Era un partido importante para ellos, y el primer gol hace que la afición y ellos se vengan arriba. Ahí es verdad que nosotros nos venimos un poco más abajo, les ha venido el segundo tras un rechace y ahí ya es muy difícil. El subidón que te da la Copa lo han aprovechado bien», analizó el roteño sobre la importancia que tuvo la afición local en el devenir del encuentro, especialmente tras el primer tanto.

Preguntado por el porqué de este cambio drástico del equipo de un partido a otro, argumentó que «son partidos diferentes. Es un partido de Copa contra un rival inferior, pero nosotros venimos aquí a intentar hacerlo como siempre. Planteamos el partido con la misma ilusión y las mismas ganas, pero no se nos ha dado». Sobre lo que le pidió Funes cuando se disponía a entrar, explicó que «intentara hacer gol, presionar arriba e intentar ganar el partido.

También habló Diego Murillo, que ejerció de capitán en Talavera: «La valoración que hacemos del partido, obviamente, es negativa. Hicimos una muy buena primera parte, y tampoco comenzamos mal la segunda, pero con el paso de los minutos nos venimos abajo. El primer gol ha sido un palo muy duro. Luego ellos han seguido presionando arriba y ha llegado el segundo, pero no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento».

Sobre lo que cree que le pudo faltar al equipo, dijo que «quizá tenemos que hacer un poco más de autocrítica y encajar menos goles. Hemos seguido con la misma idea pero por lo que sea ellos han complicado la salida de balón y a la hora que hemos encajado le hemos perdido la cara. El primer gol ha sido una jugada buena de ellos que no despejamos bien. En el segundo gol le da a Arriaza en el pecho tras mi despeje. No estamos contentos con el partido, pero ya pensamos en el lunes».