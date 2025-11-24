Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño celebra uno de sus goles con los brazos en alto. ÑITO SALAS

Adrián Niño los mata a un toque

Los siete goles del curso del malaguista, tres en la Liga, otros tantos en pretemporada y uno con la selección sub-21, fueron definiciones de un golpeo, sin control o maniobra previa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

Para reforzar la siempre delicada apuesta del Málaga por Funes, para apelar a aquel disco de Supertramp (el de 'Crisis? What crisis?') y para confirmar ... de paso que es un delantero de primer nivel, Adriá Niño ha vuelto, y de qué forma. Dos goles en un lapso de menos de tres minutos que finiquitaron una actuación discreta, pero la fuerza de los resultados es imparable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño los mata a un toque

Adrián Niño los mata a un toque