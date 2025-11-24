Adrián Niño los mata a un toque

Para reforzar la siempre delicada apuesta del Málaga por Funes, para apelar a aquel disco de Supertramp (el de 'Crisis? What crisis?') y para confirmar ... de paso que es un delantero de primer nivel, Adriá Niño ha vuelto, y de qué forma. Dos goles en un lapso de menos de tres minutos que finiquitaron una actuación discreta, pero la fuerza de los resultados es imparable.

Las victorias y los goles siempre son bienvenidas, lleguen com lleguen. Y es el momento de recordar que Adrián Niño fue una apuesta de la criticada dirección deportiva del Málaga y que ha estado de baja siete de las quince jornadas (una torcedura de tobillo con recaída), una más de la sucesión de ausencias que viene lastrando el rendimiento del equipo todo el curso.

En realidad Niño ha estado diez partidos lejos de su 'prime'. Ante el Cádiz, cuando jugó horas después de su torcedura, aguantó media hora, y en las dos últimas jornadas entró de suplente y aún sin su mejor tono. Lo más sorprendente en el desempeño del gaditano es que las mata a un toque.

Sus siete goles esta temporada han llegado de esta forma, emulando al mejor Hugo Sänchez en el Real Madrid, la de los 38 tantos de esta manera en la 1989-90. Tres fueron en pretemporada (dos en el 5-0 al Antequera, la tercera y la cuarta de la lista, a pases de Dani Sánchez y Joaquín, y este repitió como asistente en el 2-1 al Almería (abrió la cuenta).

Más tarde marcó el gol del empate ante el Eibar (1-1), en el estreno liguero, y no tardaron en llegar los problemas. Además, le bastó un solo minuto en el campo (más el descuento) con la sub-21 española, en su estreno a ese nivel. Ha necesitado sólo 363 minutos de competición oficial para marcar cuatro tantos, y lleva siete en total contando el verano.

Fichado del Atlético de Madrid B, en el único traspaso que ha pagado el Málaga en varios años (unos 400.000 euros), en sus dos goles este domingo no sólo cuenta la definición, sino su lectura del juego. En el 1-0 abrió de primeras el juego a Dotor, que se la devolvió con precisión y no necesitó ajustar demasiado el punto de mira en posición preferente de remate. En el 2-0 lo hizo casi todo Joaquín, su mejor aliado, que se fue de dos defensas para regalarle el tanto. Y mientras, Funes y el malaguismo respiran.