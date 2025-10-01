La hora de Alejandro Acejo: un hombre de cantera curtido en Chipre y Catar

La expulsión de Pellicer pondrá a un 'nuevo' hombre en la primera línea de batalla este fin de semana. Y quién sabe si también el ... siguiente. Nuevo, entre comillas, porque es un viejo conocido del balompié malagueño y también de las categorías inferiores del Málaga. Alejandro Acejo (Málaga, 1978), el segundo de Pellicer, se sentará en el banquillo de El Sardinero este domingo obligado por las circunstancias. El primer entrenador blanquiazul ha sido expulsado un total de cuatro veces en sus dos etapas, aunque en las tres anteriores fue Manolo Sánchez el que suplió en un contexto similar, que abandonó la entidad de Martiricos este último verano.

A sus 47 años, Acejo puede presumir de haber cumplido, al fin, su sueño, el de ejercer en el club de sus amores. El de su ciudad. Al que iba a ver al estadio de niño y en el que trabajó a escala de cantera durante años. Su salto a la palestra llegó cuando cogió las riendas del San Félix, con el que logró la proeza de llegar hasta las semifinales de la Copa del Rey juvenil, allá por el 2018, ronda en la que cayó ante el Real Madrid de Guti y en la que estuvo apunto de darle la vuelta, en el Pedro Berruezo, el campo del Atlético Juval, al 6-1 que pusieron los blancos en el partido de ida. Se fue al descanso ganando 4-0 en Huelin y el encuentro acabó con un marcador de 4-1. Un resultado para la historia de un equipo en el que militaban el portero Gonzalo Crettaz, Ismael Casas, Cristo, Alberto Quintana y el malaguista Ramón, entre otros.

Ampliar Acejo y Pellicer, durante la pretemporada, en Estepona. Josele

El momento que vivía el club (el San Félix, entonces, estaba vinculado a la estructura de cantera del Málaga) y una jugosa propuesta por el Sevilla le hicieron cambiar de aires. En aquellos años se convirtió en uno de los más cotizados entrenadores de cantera. En Nervión cogió primero las riendas del Juvenil A, luego disputó la Youth League y más tarde 'ascendió' hasta el filial, el Sevilla Atlético. Las conversaciones con el entonces entrenador del primer equipo, Pablo Machín, sobre los jugadores que subían acabaron por forjar una bonita amistad en lo personal y también una valiosa conexión en lo profesional. Tanto, que el soriano le ofreció emprender con él una aventura internacional. Primero, en Arabia, a la que dijo 'no' por circunstancias de la vida y el trabajo. Pero la oportunidad, que existió también más adelante, le llevó a decir 'sí' en aventuras venideras, primero en Chipre y después en Catar. Así lo reconoció el entrenador en una entrevista en el programa 'Área Malaguista', de 101 Televisión, hace cosa de dos semanas.

Machín se quedó en Catar y él acudió a la llamada del club de su vida, personificada, ahora, en la figura de Pellicer y Loren Juarros. Acejo es un hombre amable, discreto, trabajador y muy cercano. Se ha ganado el respeto de todos, de la gente del club, y este domingo se enfrentará a su primer gran reto como miembro del 'staff' del primer equipo. En ocasiones anteriores, cuando Pellicer no ha podido sentarse en el banquillo en el fin de semana, ha sido Manolo Sánchez el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la previa y también en el post, así que los antecedentes hacen presagiar que también será así con Alejandro Acejo, que dio sus primeros coletazos en los banquillos en el Puerta Blanca primero y en el Puerto Malagueño después. Aunque en esa misma entrevista ya reconoció que cuando jugaba, de medio centro, era un «entrenador en el campo».