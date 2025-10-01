Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ale Acejo, dialogando con Pellicer en un entrenamiento. Marilú Báez
La hora de Alejandro Acejo: un hombre de cantera curtido en Chipre y Catar

Fue reclutado por el club de su vida este verano, tras la salida de Manolo Sánchez, y este domingo dirigirá al equipo en El Sardinero por la expulsión de Pellicer en Burgos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14

La expulsión de Pellicer pondrá a un 'nuevo' hombre en la primera línea de batalla este fin de semana. Y quién sabe si también el ... siguiente. Nuevo, entre comillas, porque es un viejo conocido del balompié malagueño y también de las categorías inferiores del Málaga. Alejandro Acejo (Málaga, 1978), el segundo de Pellicer, se sentará en el banquillo de El Sardinero este domingo obligado por las circunstancias. El primer entrenador blanquiazul ha sido expulsado un total de cuatro veces en sus dos etapas, aunque en las tres anteriores fue Manolo Sánchez el que suplió en un contexto similar, que abandonó la entidad de Martiricos este último verano.

