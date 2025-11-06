Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aarón Ochoa, durante el partido del Málaga frente al Granada. Marilú Báez

Aarón Ochoa, convocado con Irlanda sub-19, baja para el partido contra la Cultural Leonesa

El canterano del Málaga ya se perdió el duelo liguero frente al Deportivo por este mismo motivo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Como ya ocurriera en la anterior ventana de selecciones, que ya hizo que se perdiera el encuentro frente al Deportivo (4-1), Aarón Ochoa ha ... sido convocado con la selección irlandesa sub-19, para disputar tres encuentros clasificatorios para el Europeo de la categoría del año que viene en Gales. El marbellí, que estará concentrado en Países Bajos con su selección entre el 10 y el 19 de noviembre, será baja para el partido del Málaga del lunes 17 en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas). A diferencia de los encuentros que disputó con el combinado irlandés en octubre, estos partidos sí son oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  8. 8

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  9. 9 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  10. 10

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aarón Ochoa, convocado con Irlanda sub-19, baja para el partido contra la Cultural Leonesa

Aarón Ochoa, convocado con Irlanda sub-19, baja para el partido contra la Cultural Leonesa