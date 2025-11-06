Aarón Ochoa, convocado con Irlanda sub-19, baja para el partido contra la Cultural Leonesa

Como ya ocurriera en la anterior ventana de selecciones, que ya hizo que se perdiera el encuentro frente al Deportivo (4-1), Aarón Ochoa ha ... sido convocado con la selección irlandesa sub-19, para disputar tres encuentros clasificatorios para el Europeo de la categoría del año que viene en Gales. El marbellí, que estará concentrado en Países Bajos con su selección entre el 10 y el 19 de noviembre, será baja para el partido del Málaga del lunes 17 en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas). A diferencia de los encuentros que disputó con el combinado irlandés en octubre, estos partidos sí son oficiales.

Ochoa Moloney, como se le conoce en Irlanda, ha ido perdiendo protagonismo de manera progresiva en el primer equipo blanquiazul. En la 2023-24, se convirtió en el segundo debutante más joven de la historia del Málaga con 16 años, 7 meses y 18 días, y fue clave en el tramo final de aquella campaña para el ascenso. Continuó disponiendo de oportunidades en el inicio liguero en Segunda, pero en la segunda vuelta fue contando cada vez menos para Pellicer.

Esta temporada, tan sólo ha disputado 50 minutos en Liga, repartidos entre tres choques, si bien jugó el partido entero de Copa frente al Estepona, en el que anotó su primer gol con el primer equipo de Martiricos. No obstante, con el combinado irlandés jugó más de 100 en el anterior parón, un rodaje que le puede ser muy útil ante la falta de minutos en el Málaga.

El medio punta marbellí jugará frente a Kazajistán el miércoles 12 (19.00 horas); el sábado ante Chipre (13.00) y contra la anfitriona de este grupo en la Ronda 1, Países Bajos, el martes 18 a las 19.00 horas. Aunque no parece que ni Adrián Niño ni Izan Merino vayan a ir convocados con las categorías inferiores de España en este parón, el Málaga no se libra del virus 'FIFA'.