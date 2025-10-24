Zerimar, Onversed y ACIA Antequera, premios Málaga Comercio

En tiempos de cambio y de gran competencia, Zerimar, Onversed y ACIA Antequera representan todos los valores de los que el comercio malagueño hace gala: ... hospitalidad, atención al cliente y calidad. Por eso, estas tres empresas han sido distinguidas este viernes con el Premio Málaga Comercio que entrega anualmente la federación provincial.

Zerimar, referente en el diseño y fabricación de artículos de piel y moda desde 1942, ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria Profesional, un reconocimiento que pone en valor más de ocho décadas de innovación, calidad y compromiso con la tradición artesanal. El premio ha sido recogido por Diego Francisco Ramírez, fundador de la empresa junto a su padre.

Onversed ha sido galardonada con el Premio a la Innovación Empresarial 2025, un reconocimiento que destaca su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas disruptivas y su contribución al crecimiento del ecosistema digital. El galardón lo han recogido sus fundadoras: Raquel Pérez y Mariana Flink.

Y la Asociación del Comercio e Industria de Antequera (ACIA) ha sido distinguida con el Reconocimiento de Honor 2025 por su constante labor en defensa y promoción del tejido empresarial, comercial e industrial de Antequera. El premio se le ha entregado a su presidente, Jorge del Pino.

En todos los casos, la federación ha valorado «el esfuerzo» realizado por todas ellas en la consecución de sus diferentes objetivos.

Estos premios anuales se han entregado durante la IV Jornada Málaga Comercio, que se han celebrado este viernes bajo el lema 'Con nuestra gente: presente y futuro del comercio malagueño'. El encuentro ha sido inaugurado por la presidenta de la federación, Lorena García, quien ha valorado su importancia porque «ha puesto de manifiesto la fortaleza y la capacidad de adaptación del comercio malagueño».

A su juicio, la jornada ha servido para reflexionar sobre los retos y oportunidades que afronta el sector, siempre con la mirada puesta en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad. «Desde Málaga Comercio seguimos trabajando para consolidar un tejido comercial moderno, dinámico y comprometido con la ciudad. Nuestro objetivo es reforzar la colaboración entre comerciantes, administraciones y ciudadanía, impulsando políticas y proyectos que garanticen un desarrollo equilibrado del sector», ha añadido.

La presidenta de Málaga Comercio ha recordado que la provincia cuenta con más de 10.000 empresas dedicadas al comercio y más de 60.000 los trabajadores vinculados al sector, al tiempo que ha hecho especial hincapié en los beneficios del comercio tradicional para la vertebración del territorio, por su proximidad y cercanía.