La presidenta de Málaga Comercio y la delegada de Empleo, junto a los premiados. Sur

Zerimar, Onversed y ACIA Antequera, premios Málaga Comercio

La federación comercial distingue a las tres empresas malagueñas por el esfuerzo realizado durante el último año durante su jornada anual

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:45

En tiempos de cambio y de gran competencia, Zerimar, Onversed y ACIA Antequera representan todos los valores de los que el comercio malagueño hace gala: ... hospitalidad, atención al cliente y calidad. Por eso, estas tres empresas han sido distinguidas este viernes con el Premio Málaga Comercio que entrega anualmente la federación provincial.

