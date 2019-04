«Hay que ir a votar aunque ningún candidato te haya convencido del todo» FRANCIS SILVA Miles de personas acuden a los colegios electorales de Málaga durante toda la mañana para elegir al próximo presidente del Gobierno JUAN SOTO Málaga Domingo, 28 abril 2019, 15:36

Los malagueños se han echado hoy a la calle para elegir al próximo presidente del Gobierno. Aprovechando el magnífico y soleado día, miles de personas han aprovechado la mañana para salir a votar y poner su granito de arena en estas nuevas Elecciones Generales . Los votantes, entre los que se encontraban numerosas familias al completo, han llenado los colegios electorales desde la apertura hasta las 9 de la mañana y la afluencia no ha bajado en ningún nomento. Todos ellos destacaban que lo importante era ir a votar, aunque no se estuviera plenamente convencido de a quién elegir.

Entre estos últimos se encontraba Ana Márquez, una malagueña que aún no había decidido qué papeleta iba a coger pese a encontrarse ya en la cola del colegio electoral en el García Lorca, en el Centro. «No me ha convencido ninguno de los candidatos por lo que estoy aprovechando que hay cola para decidirlo». Pese a ello en ningún momento pensó en no ir a votar porque «es una obligación que tenemos todos los españoles».

Una de las notas destacadas de la mañana ha sido el buen ambiente que se ha respirado en todos los colegios. En el Ave María, en Carretera de Cádiz, los apoderados apenas se echaban en cara quién había pagado los bolígrafos que se habían colocado en las casetas y que habían 'desaparecido' más de una vez. «Hay muy buen ambiente, nos hemos ido a desayunar juntos los interventores de PP, PSOE y VOX», resumían Antonio Muñoz (PP) y Daniel Sazo (VOX), un chileno que lleva años participando activamente en las elecciones.

La gran movilización del electorado - a las 14 horas la participación en Andalucía era nueve puntos superior a la de las anteriores elecciones- también se notó en el entusiasmo con el que algunos acudieron a los centros a ejercer su derecho al voto. En el colegio Tartessos, en la zona de Mainake, el protagonista era Juan Gil, un vecino que a sus 97 años se encontraba de apoderado del PSOE. Con una enorme sonrisa explica que tenía muchas ganas de participar y que se lo había pedido como un favor a un vecino. «Nos ha dicho que quería estar con nosotros y lleva aquí desde que abrió el colegio», explicaba ese vecino.

De una costa a la otra, el ambiente en los colegios electorales también estaba muy animado en la zona de El Palo, en donde algunos vecinos tardaron cerca de media hora en ejercer su derecho al voto. Mar López, que salía del colegio San Estanislao de Kostka, había ido a acompañar a su madre, se mostraba sorprendida por la gran cantidad de personas que había. Ellos fueron cerca de la hora de comer para que estuviera todo más tranquilo pero ni así. «Se nota que los malagueños han entendido que este proceso electoral es muy importante».