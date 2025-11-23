La visión más azul de Málaga

Pedro Luis Gómez Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Salvador Moreno Peralta, conocido arquitecto y urbanista y a la vez persona de gran cultura y excelente conversador, presentó junto a su autor Rafael ... Porras, presidente del Consejo de Administración de Canal Sur, el libro 'Málaga verso en azul'. No es una guía, porque la editorial Tintablanca tiene prohibido el término, y así lo dijeron ambos, sino un recorrido por una Málaga descrita «con ojos distintos» por un periodista con los dibujos de un arquitecto. La suma de texto e ilustraciones y el cuidado de la edición tiene como resultado lo que podríamos denominar 'libro bombón', y su presentación, moderada («otro que no habla», lo dijo él, conste), por Manu Sánchez, tuvo un gran éxito en el Museo Picasso Málaga. Lo que más gustó al público, sin duda, fue la identificación de Málaga con sus grandes nombres, sus rincones y paisajes con Manolo Alcántara por poner un ejemplo, porque ambos han bebido y no poco de la fuente inspiradora que emergía del poeta y columnista malagueño en sus habituales almuerzos con «el maestro». Pero también se habló de la Generación del 27, y de la influencia de Málaga: «Todos comenzaron y acabaron aquí, todos vienen a vivir aquí, y eso es por algo, no sólo por el sol y el clima, que buen sol y buen clima hay en muchos sitios. Aquí hay algo especial». En ese momento, Moreno Peralta se acordó del ministro Urtasun, por su olvido de Málaga en los actos de 2027: «Aunque quiera no lo va a poder hacer». Y es verdad. Fue un gran acto con un lleno hasta la bandera de un Museo Picasso que vive momentos dulces: las colas para ver 'Picasso. Memoria y deseo» y las felicitaciones a Eugenio Carmona, comisario, y a Miguel López Remiro, director, llegan desde todos los lugares imaginables. Sin dudas es la gran exposición de Picasso en el mundo en este año, y hasta abril la vamos a tener en Málaga. La verdad es que se entraba en el Picasso, y uno veía las colas para la exposición y la afluencia de gente al salón de actos Christine Ruiz Picasso y con esas imágenes eran suficientes para explicar a quien lo quiera saber el resurgir de Málaga. Una Málaga que como dijeron Porras y Moreno «está triunfando porque aquí nadie es extraño, aparte de muchos factores y una gran labor de dos grandes alcaldes, Pedro Aparicio y Paco de la Torre. ¿Que hay problemas?, pues claro, como en todos los sitios, pero es innegable que todos preferimos a esta Málaga 'con problemas' que a la Málaga de antes 'sin problemas'... Bueno, no, casi todos. En el acto se habló de la importante sociedad crítica que hay en Málaga, y como ejemplo el hecho sin precedentes de las manifestaciones para pedir un museo (la Aduana), pero estos Horizontes matizan que sí, que hay una gran sociedad crítica menos para con el fútbol: a ver si con el Betis o el Sevilla iba a pasar lo que con el Málaga CF...

Ampliar Moreno Peralta, Manu Sánchez y Rafael Porras. Félix Lorenzo Málaga en azul es un hermoso título, donde se conjuga el color cielo y mar de Picasso y de Alcántara. Y el lujo del museo. Y volviendo a la exposición, señalar los tremendos elogios de Sebastián Delot, presente en la inauguración, que es el actual director de la colección del Museo Nacional Picasso de París, o Xavier Rey (que aunque su nombre suena a español no habla una palabra de castellano), responsable de las colecciones del Pompidou Francia, casi nada. Los textos que han remitido al comisario Carmona están plagados de elogios y, si me apuran, denotan cierta y sana envidia de no haber albergado la maravillosa exposición de la que hablamos en sus salas. No dejen para más tarde la visita al MPM para ver 'Picasso. Memoria y deseo'. Es excepcional. El Arzobispo de Toledo y Primado de España es también el responsable del Rito Hispano-Mozárabe, patrimonio litúrgico de la península ibérica, de la que fue el rito propio hasta el año 1085 en que pasamos a ser todos de Rito Romano. En el año 2013 se creaba en Toledo una Delegación Diocesana para el cuidado, promoción y difusión de este venerable y antiquísimo rito, el cual fue celebrado en la Basílica Vaticana por el mismo san Juan Pablo II en 1992. Recientemente monseñor Cerro Chaves ha nombrado al presbítero rondeño Salvador Aguilera López como delegado adjunto de la Delegación para el Rito Hispano-Mozárabe. La carrera del aún joven Salvador Aguilera (43 años) lleva un ritmo fulgurante (este año el Papa Francisco le nombró Consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales). Con dos licenciaturas y un doctorado, además de dominar varios idiomas, el sacerdote rondeño es Oficial de la Santa Sede desde 2013, amén de hacer alarde de su tierra y presumir y divulgar por doquier su ser rondeño, malagueño y andaluz. De gran oratoria, es muy solicitado por diversas diócesis andaluzas para ello; los que saben de homilías afirman que su estilo se parece y no poco al del famoso capuchino fray Diego José. En Málaga se recuerda aún la comentada novena dedicada a la Virgen de la Victoria, imborrable en el corazón y la mente de los católicos malagueños, especialmente de los hermanos de la Patrona. Postulador romano del proceso del médico Gálvez Ginachero, malagueño entregado a la ciencia y a la caridad, es todo un lujo de persona, y como dicen los que lo conocen y aprecian, además de todos sus méritos sacerdotales es «un buen hijo, un buen hermano y un buen amigo». Felicidades desde estos Horizontes. Ampliar ‎ Hay muchas publicaciones hoy, pero pocas que se dediquen a la Roma imperial. Por eso congratula que se hagan biografías como la realizada por la abogada, periodista ex concejala Araceli González Rodríguez dedicada a Caius Julius Caesar, una edición además muy cuidada de quien «es mi personaje favorito desde niña. Después de 6 años traduciendo latín y griego en el Bachiller algo queda. César es una figura histórica señera. Uno de los más grandes gobernantes de la antigüedad clásica. Abogado, gran orador, político, legislador, militar, conquistador y escritor. El ultimo protagonista de la Roma Republicana. Su legado político militar y cultural ha durado siglos y perdura hoy. Solo recordar como aportación propia el calendario actual, el latín que se ha mantenido como lengua científica, el derecho.... Fue asesinado después de librar su última batalla en Hispania, en Munda, la actual Montilla», señala la autora, que está más que satisfecha de su publicación. Ampliar Trujillo, Navarro y Miralles. SUR De la Roma imperial a la Inteligencia Artificial. Sin duda Málaga puede presumir de tener grandes médicos, que además destacan por estar a la última en todo. Por ejemplo, en el tema de la Inteligencia Artificial (IA), las galenos malagueños se llevan la palma. Como ejemplo, en Sevilla, en la IX Convención de Colegios de Médicos de Andalucía, Pedro Navarro, presidente en Málaga, moderó una mesa sobre IA y Medicina con dos médicos malagueños: José Antonio Trujillo y Francisco Miralles. Queda dicho todo... Nos vamos con la felicidad de que 'el primo hermano' de estos Horizontes, el programa 'La sal de la Tierra', de Canal Sur Radio, ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Málaga de Periodismo, al igual que la serie de podcasts de la gran Ana Pérez Bryan en sur.es. Felices y felicidades. Seguimos para bingo. Disfruten.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Málaga