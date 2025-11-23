Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Navas, Eugenio Carmona, Xavier Rey (Museo Pompidou París), López Remiro y Raphaele Bianchi, en la exposición de Málaga MPM
HORIZONTES CERCANOS

La visión más azul de Málaga

Moreno Peralta, Rafael Porras y Manu Sánchez presentan un libro 'diferente' de Málaga y sus rincones más especiales. El Museo Picasso Francia y el Pompidou de París se deshacen en elogios para con la exposición de Picasso en Málaga, «la más importante en el mundo este año». Nuevo nombramiento para el sacerdote rondeño Salvador Aguilera. De una biografía de César a la IA con médicos malagueños...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Salvador Moreno Peralta, conocido arquitecto y urbanista y a la vez persona de gran cultura y excelente conversador, presentó junto a su autor Rafael ... Porras, presidente del Consejo de Administración de Canal Sur, el libro 'Málaga verso en azul'. No es una guía, porque la editorial Tintablanca tiene prohibido el término, y así lo dijeron ambos, sino un recorrido por una Málaga descrita «con ojos distintos» por un periodista con los dibujos de un arquitecto. La suma de texto e ilustraciones y el cuidado de la edición tiene como resultado lo que podríamos denominar 'libro bombón', y su presentación, moderada («otro que no habla», lo dijo él, conste), por Manu Sánchez, tuvo un gran éxito en el Museo Picasso Málaga. Lo que más gustó al público, sin duda, fue la identificación de Málaga con sus grandes nombres, sus rincones y paisajes con Manolo Alcántara por poner un ejemplo, porque ambos han bebido y no poco de la fuente inspiradora que emergía del poeta y columnista malagueño en sus habituales almuerzos con «el maestro». Pero también se habló de la Generación del 27, y de la influencia de Málaga: «Todos comenzaron y acabaron aquí, todos vienen a vivir aquí, y eso es por algo, no sólo por el sol y el clima, que buen sol y buen clima hay en muchos sitios. Aquí hay algo especial». En ese momento, Moreno Peralta se acordó del ministro Urtasun, por su olvido de Málaga en los actos de 2027: «Aunque quiera no lo va a poder hacer». Y es verdad. Fue un gran acto con un lleno hasta la bandera de un Museo Picasso que vive momentos dulces: las colas para ver 'Picasso. Memoria y deseo» y las felicitaciones a Eugenio Carmona, comisario, y a Miguel López Remiro, director, llegan desde todos los lugares imaginables. Sin dudas es la gran exposición de Picasso en el mundo en este año, y hasta abril la vamos a tener en Málaga. La verdad es que se entraba en el Picasso, y uno veía las colas para la exposición y la afluencia de gente al salón de actos Christine Ruiz Picasso y con esas imágenes eran suficientes para explicar a quien lo quiera saber el resurgir de Málaga. Una Málaga que como dijeron Porras y Moreno «está triunfando porque aquí nadie es extraño, aparte de muchos factores y una gran labor de dos grandes alcaldes, Pedro Aparicio y Paco de la Torre. ¿Que hay problemas?, pues claro, como en todos los sitios, pero es innegable que todos preferimos a esta Málaga 'con problemas' que a la Málaga de antes 'sin problemas'... Bueno, no, casi todos. En el acto se habló de la importante sociedad crítica que hay en Málaga, y como ejemplo el hecho sin precedentes de las manifestaciones para pedir un museo (la Aduana), pero estos Horizontes matizan que sí, que hay una gran sociedad crítica menos para con el fútbol: a ver si con el Betis o el Sevilla iba a pasar lo que con el Málaga CF...

