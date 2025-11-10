El VIII Congreso Edufinet abordará esta semana en Málaga las claves de la educación financiera para emprendedores y autónomos

Echando un ojo al programa de las intensas jornadas de educación financiera que se avecinan esta misma semana en Málaga se cae fácilmente en la ... cuenta de cuál es su hilo conductor: la importancia que sus organizadores dan a que la empresa consolidada, y también los emprendedores y los autónomos, estén bien formados en números y en cómo funcionan los mercados.

El Proyecto Edufinet, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, celebra este año la octava edición de su Congreso de Educación Financiera. Arrancará este miércoles, 12 de noviembre, y se desarrollará hasta el viernes. Y durante esas tres jornadas, por el Centro Cultural Fundación Unicaja, situado en la plaza del Obispo, que es donde tendrá lugar el encuentro, pasarán cerca de cuarenta expertos que analizarán la situación y los retos de la educación financiera, así como su contribución al emprendimiento y al tejido empresarial. No será necesario desplazarse ni a Málaga ni al corazón de la capital para seguir las ponencias, porque se retransmitirá por streaming en http://edufinetcongress.es. En todo caso, habrá que inscribirse, operación que es gratuita.

Las sesiones se podrán seguir por streaming

Clave para la longevidad empresarial

La educación financiera juega un papel clave porque dota a los empresarios y a los autónomos de conocimientos y habilidades financieras necesarias para lograr una mejor gestión de su actividad y la optimización de sus resultados, lo que ayuda a que las empresas pervivan en el tiempo, a su longevidad, dado que uno de sus problemas principales es su elevada tasa de mortalidad. Al tiempo, los organizadores del congreso defienden que ello es muy importante para la economía en general, por la importancia que tiene la empresa y los emprendedores en el empleo, además de como agentes dinamizadores de la innovación, la competitividad y el crecimiento.

Entre los ponentes, figuran representantes de organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, Funcas y también de la Fundación Unicaja, de Unicaja y del propio equipo del Proyecto Edufinet. A ellos se suman la participación de personas del mundo de la empresa, como de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Cámara de Comercio, la Asociación de Jóvenes Empresarios o de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. También participarán personas de la academia, de universidades como la Córdoba, la de Granada, la de Málaga, la Pontificia de Comillas o Utamed. Y, por último, se sumará la experiencia del mundo de la consultoría y la abogacía, con firmas como Deloitte, EY Abogados, Garrigues o KPMG.

Habrá sesiones para saber cuál es el procedimiento para constituir una empresa y para aprender a valorar un proyecto de emprendimiento

En cuanto a las ponencias, se hará hincapié en la importancia de que los empresarios «entiendan sus números», dado que es clave para lograr la sostenibilidad empresarial. También, en la manera en que la educación financiera que hay en la sociedad favorece que afloren los emprendedores, haya un mayor crecimiento empresarial y también económico. En este sentido, también habrá lecciones magistrales sobre cómo se constituye una empresa y respecto a cómo valorar un proyecto de emprendimiento si es que se quiere, por ejemplo, invertir en uno.

Nuevas tecnologías y emprendimiento

Más sesiones prácticas: por ejemplo, las que trataran sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a las finanzas, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los emprendedores y las pymes, además de las estrategias que hay que desarrollar para dar esquinazo a los ciberdelincuentes. Específicamente para los autónomos habrá sesiones sobre cómo planificar su jubilación, sobre planes de pensiones y previsión social.

Completarán el programa sesiones específicas sobre diversos colectivos, como las personas con discapacidad y sus proyectos de emprendimiento, además de los deportistas y cómo pueden desarrollar su educación financiera. Y se presentarán casos particulares de empresas y empresarios de éxito.