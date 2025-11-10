Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de celebración de los veinte años de Edufinet, hace unas semanas.

El VIII Congreso Edufinet abordará esta semana en Málaga las claves de la educación financiera para emprendedores y autónomos

Cerca de 40 especialistas se darán cita en el Centro Cultural Fundación Unicaja entre el miércoles y el viernes

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Echando un ojo al programa de las intensas jornadas de educación financiera que se avecinan esta misma semana en Málaga se cae fácilmente en la ... cuenta de cuál es su hilo conductor: la importancia que sus organizadores dan a que la empresa consolidada, y también los emprendedores y los autónomos, estén bien formados en números y en cómo funcionan los mercados.

