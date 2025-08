Una vida más sencilla y feliz, empezando por las vacaciones

ANA MEDINA Málaga. Domingo, 3 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

León XIV ha instaurado recientemente la Misa por el Cuidado de la Creación, recogiendo el legado de la Iglesia que cristalizaba en la encíclica Laudato ... Si' de su predecesor, el papa Francisco, un texto que pone de manifiesto el vínculo profundo entre ecología y fe. Según los miembros de la plataforma que toma su nombre en Málaga, esta Misa «no es un gesto menor: sitúa el cuidado de la Casa Común en el corazón de la vida cristiana, en el altar. Es, en palabras del propio León XIV, un «imperativo evangélico» que reclama nuestra conversión más radical. Esta que ahora se ofrece a las comunidades es una celebración litúrgica que pone en el centro nuestra responsabilidad hacia la Tierra y las personas más empobrecidas, una llamada directa a cambiar nuestros estilos de vida y a no separar justicia social de justicia climática, a la que se han sumado las Iglesias del Sur Global señalando con su testimonio y valentía por dónde avanzar. Ese inmenso mosaico que forman África, América Latina y Asia está enseñando al mundo un camino distinto. En un mensaje conjunto con motivo de la COP30, la Iglesia en estas regiones han alzado la voz para reclamar una verdadera conversión ecológica y denunciar las falsas soluciones del llamado «capitalismo verde». Piden decrecimiento económico, el fin de los combustibles fósiles, respeto a los territorios indígenas y un modelo de desarrollo solidario que priorice a los más vulnerables. Lo hacen con coraje profético, desde su experiencia vital de que el capitalismo mata, y recordando que «sin justicia climática no hay paz, y sin conversión ecológica no hay futuro».

La Plataforma Ecosocial Laudato Si' de Málaga propone, este verano, un gesto muy concreto: vivir unas vacaciones Laudato Si'. «El verano puede ser tiempo de descanso y disfrute, pero también de cultivar la gratitud y el respeto por la naturaleza», afirman. Entre las propuestas: «elegir destinos de vacaciones cercanos, moverse más a pie o en bicicleta, consumir productos locales y visitar la naturaleza dejándola mejor de como la encontramos. En estos días en los que vemos al migrante como un extraño, una amenaza, tender una mano amiga, regalarles una sonrisa, también es Laudato Si'». Para ellos, «cambiar ahora nuestros hábitos de consumo, nuestro modo de relacionarnos con la Tierra y con los demás, puede ser la semilla de un mundo nuevo. Cada pequeño paso, hecho con amor y valentía, tiene la fuerza de transformar radicalmente nuestro futuro y el de quienes más sufren. Porque, al final, como dice la encíclica, «la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco» (LS, 222). Es una invitación contracultural que nos empuja a preguntarnos: ¿qué nos hace realmente felices? ¿Acumular cosas o disfrutar de la belleza sencilla que nos rodea?». El camino que esta plataforma plantea no es solo cuestión de ecología, sino «de justicia integral. El Papa insiste en que no podemos desligar el grito de la Tierra del grito de los pobres. Si devastamos el medio ambiente, el impacto cae con mayor dureza sobre quienes menos tienen: migrantes climáticos, comunidades rurales e indígenas, familias sin recursos para adaptarse a olas de calor, sequías o precios disparados». Por eso, la Misa por la creación aprobada por León XIV no se queda, para ellos, en un gesto litúrgico aislado. «Es un compromiso que se prolonga en el día a día, necesitamos construir economías solidarias y caminar hacia una sobriedad feliz, donde se pongan límites al consumismo y la acumulación sin freno». También es una apuesta por la paz y la no violencia. Detrás de muchos conflictos armados está el control del agua, los minerales y los bosques. Como recordaba nuestro amado Francisco, «ya no se puede dudar del origen humano del cambio climático. Se nos pide nada más que algo de responsabilidad ante la herencia que dejaremos tras nuestro paso por este mundo». «La justicia ambiental —afirma el papa León XIV— representa una necesidad urgente que va mucho más allá de la simple protección del medio ambiente. Es una cuestión de justicia social, económica, antropológica y profundamente teológica». Esta plataforma de la Iglesia Católica en Málaga, que suma la fuerza de personas y entidades cristianas, está convencida de que «cada pequeña luz cuenta. Una comunidad que ora y agradece, un grupo que apuesta por el transporte sostenible, familias que se comprometen a consumir con justicia... son signos del Reino de Dios que crecen silenciosos. Este verano, dejémonos interpelar por la llamada de los papas Francisco y León XIV, por el testimonio valiente de las Iglesias del Sur Global y por el clamor de los empobrecidos y de la Tierra. Seamos semillas de paz, esperanza y cuidado para la creación. Porque, como recuerda León XIV, «vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios no es opcional, sino parte esencial de la existencia cristiana», concluyen.

