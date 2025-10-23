Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Monte Gibralfaro es uno de los más afectados en Málaga capital. El Ayuntamiento trabaja a destajo y ha redoblado la inversión para sanear la zona. Marilú Báez
Montes, Gaitanes, Tejeda y los parques de la capital, muy afectados

El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

SUR analiza este problema global con expertos de las universidades de Málaga y Córdoba, que ofrecen claves como el efecto del calor también en el suelo y apuestan por soluciones selvícolas de calado. El Ayuntamiento de la capital trabaja a destajo sobre el terreno

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Son fenómenos sucesivos. Primero viene el decaimiento por factores fundamentalmente climáticos. Luego ataca el mal de la seca, un término genérico para aludir a los ... oportunistas que se aprovechan del árbol enfermo y lo aniquilan: insectos perforadores, nematodos (gusanos), hongos... Los veranos que se alargan y los índices ultravioleta disparados no solo castigan a la parte aérea de los árboles, sobre todo pinos y otras coníferas, también dejan yermas las primeras capas de suelo, vitales por sus nutrientes y microorganismos para el sostén de los ejemplares. «El cuadro es preocupante», asevera el botánico y director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, Enrique Salvo, tras realizar esta didáctica primera aproximación a un drama que se intensifica en los parques periurbanos de la ciudad y en amplias zonas forestales de la provincia.

Te puede interesar

