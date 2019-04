Los vecinos del Soho, indignados por el retraso de la videovigilancia Imagen de la calle Tomás Heredia / SUR Recuerdan que llevan solicitando su instalación desde 2015 y tildan la medida de electoralista porque no se va a ejecutar de inmediato JUAN SOTO Málaga Miércoles, 3 abril 2019, 11:00

Los vecinos del Soho están indignados con el anuncio fallido de instalación de cámaras de vídeovigilancia en la zona. Pese a su aprobación en la pasada Junta de Gobierno Local, la falta de presupuesto va a impedir su puesta en marcha, por lo que los residentes la consideran una medida electoralista. La presidenta de la asociación de vecinos Centro Sur-Soho, Victoria Moreno, resume el sentir generalizado del barrio: «Llevamos desde 2015 solicitando esta medida, y cuando por fin se aprueba no se pueden poner».

Esta dirigente vecinal recuerda que han presentado innumerables escritos en el área y participado en los diferentes consejos sin haber obtenido nada hasta la fecha. Denuncia que sufren prostitución, robos y que los coches campan a sus anchas con total impunidad por las calles peatonales. «Creo que nosotros necesitamos las cámaras más que muchas zonas en la que se han colocado».

Victoria Moreno, que hasta ahora siempre había mantenido un perfil bajo y nunca le ha gustado la notoriedad, no sabe si el problema es que los políticos «no quieren, no saben o no pueden», aunque la realidad es que en la zona hay un colegio y una guardería y la necesidad de proteger a los menores debería ser prioritaria. «Lo trágico es que vas por calle Cárcer con el coche y te multan al instante», dice.

Expone que que el problema de la prostitución es algo que nunca se ha acabado en el barrio y considera que la instalación de cámaras ayudaría a frenarla. «Aquí vino hasta una televisión noruega porque le dijeron que donde más prostitución hay es en Madrid, Sevilla y el Soho de Málaga». Y por ello pide a los políticos que actúen de forma urgente. «Si no pueden hacerlo, que no lo hubieran anunciado, pero hacerlo a dos meses de las elecciones sólo tiene un sentido».

Las críticas de los vecinos han llegado después de que el pasado viernes la Junta de Gobierno Local anunciara la futura instalación de trece cámaras de videovigilancia pero lo dejara en suspenso por la falta de presupuesto tras la ruptura del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP a raíz del caso Villas del Arenal.