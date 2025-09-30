Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Roca, durante la lección magistral que impartió en la apertura del curso. Salvador Salas

Elvira Roca alerta del riesgo de perder valores y conocimiento

Educación. ·

La historiadora y escritora defiende el valor de las Humanidades en un mundo tecnológico y advierte de la «crisis» de las democracias occidentales y del estado-nación

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:26

Bajo el título '¿Para qué debe servir una universidad? ¿Hay futuro sin pasado?'Elvira Roca ha sido la encargada de impartir la lección magistral con ... la que Utamed ha abierto este martes su primer curso académico. Un foro donde la historiadora y escritora malagueña ha alertado del riesgo de perder valores y conocimiento en un mundo marcado por los avances tecnológicos y ha llamado a reflexionar no sólo sobre lo que se gana con los avances sino lo que se está perdiendo.

