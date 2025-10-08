Usuarios y profesionales de San Juan de Dios en Málaga marchan para visibilizar la importancia de la salud mental

El centro asistencial San Juan de Dios en Málaga celebró ayer una marcha solidaria con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se ... celebra el próximo viernes. En total, más de un centenar de usuarios y profesionales acudieron al Parque de la Alegría de Ciudad Jardín en una jornada festiva con la que visibilizar la importancia de cuidar la salud mental.

Bajo el lema «Salud mental positiva», los profesionales de las unidades de salud mental y psicogeriatría del centro asistencial quisieron conmemorar este día para concienciar a la sociedad, eliminar estigmas y pedir la inclusión de este colectivo. Al acto asistieron, además, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista; el Teniente de Alcalde nº 9, Concejal del Área de Seguridad y presidente de la Junta de Distrito nº 3 Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo; y el concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos.

Al término de la marcha, cuatro usuarios de dispositivos diferentes del centro han leído un manifiesto para recordar que se trata de un derecho humano fundamental. «Una de cada cuatro personas sufrirá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. El abordaje integral, adaptado a la edad y situación social de la persona, es fundamental en la mejora y curación de los trastornos mentales. Durante demasiado tiempo, la enfermedad mental ha estado rodeada de estigma, silencio y miedo. Esto ha provocado la exclusión social, la pérdida de oportunidades y el aislamiento de miles de personas», reclamó una usuaria.

«La verdadera recuperación se produce cuando la sociedad nos acoge. No queremos ser tolerados; queremos ser incluidos con igualdad de oportunidades y de derechos», señaló otro usuario. Al término de la lectura del manifiesto, el director de Enfermería, Joaquín Meléndez, recordó que este centro, de referencia en Andalucía para el tratamiento de los problemas de salud mental, se caracteriza por el acompañamiento en la recuperación y estabilización de los pacientes. Así, señaló que, sólo en las áreas de salud mental y psicogeriatría, cada año se atienden más de 90.000 estancias. Estas áreas cuentan con 150 ingresos anuales y cada año atienden cerca de medio millar de consultas externas.

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía agradeció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el apoyo y la asistencia que brinda a las personas con trastornos de salud mental, y pidió a la sociedad que tome conciencia en lo relativo a la importancia de prevenir y tratar a tiempo estas patologías. Así, Avelino Barrionuevo apuntó a que, en esta zona de Málaga, se convive desde hace más de 100 años con las personas que padecen estos trastornos. «Ciudad Jardín es un distrito muy comprometido con las personas atendidas en el centro asistencial, es modelo de convivencia ciudadana por lo que desde el Ayuntamiento de Málaga queremos sumarnos a sus reivindicaciones», agregó. Francisco Cantos mostró el compromiso de su área y agregó: «La salud mental no es secundaria. Es un derecho fundamental para todos, tan importante como la salud física, por lo que debemos tratarla con la misma urgencia e implicación».

Durante la jornada, en el Parque de la Alegría se inauguró o un mural de San Juan de Dios realizado por el artista Javier Dólera. Este simboliza el cuidado y el acompañamiento de quienes trabajan en San Juan de Dios para atender la salud mental. Además, se realizó una sesión de deporte a cargo del Distrito nº 3 para advertir de la importancia de que, al igual que el cuerpo, hay que cuidar la mente.