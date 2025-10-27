Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Medina, director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, y Adolfo Pellicer, VP y country manager, Iberia, Workday. SUR

Unicaja se alía con Workday, una plataforma de IA con que mejorará su gestión del talento

La nueva herramienta que aplicará el banco facilitará la automatización de tareas clave, una gestión integral y unificada de los procesos que conforman el ciclo de vida del personal, así como una mayor capacidad analítica para la toma de decisiones

SUR

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:18

Comenta

Unicaja ha alcanzado una alianza estratégica con Workday, una plataforma empresarial de inteligencia artificial para la gestión de personas, finanzas y agentes. Esta colaboración refuerza ... la apuesta por la entidad financiera, dentro de su proceso de transformación, por el impulso de la eficiencia, la innovación y la mejora de la experiencia del empleado, buscando que ésta sea más personalizada y ágil. También favorecerá la atracción, el desarrollo y retener a los mejores profesionales; la gestión del talento, en definitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unicaja se alía con Workday, una plataforma de IA con que mejorará su gestión del talento

Unicaja se alía con Workday, una plataforma de IA con que mejorará su gestión del talento