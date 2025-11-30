Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ucranianos en una concentración en Marbella recordando el tercer aniversario de la invasión rusa. Juan Carlos Domínguez

Los ucranianos no dejan de llegar a Málaga en busca de paz: aquí reside el 10% de los que hay en toda España

Antes de la invasión rusa, la comunidad ucraniana ya tenía un arraigo especial en la Costa del Sol y por eso se abrió un centro de acogida en la provincia para quienes huían de la guerra

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Huir del horror de una guerra es una poderosa razón para emigrar. Las personas de nacionalidad ucraniana asentadas en España con documentación de residencia en ... vigor no han dejado de aumentar en los últimos años. Ya son más de 330.000 los ucranianos que ahora viven en nuestro país, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones actualizados a septiembre de 2025. Un año atrás eran 306.190. A cierre del año 2021, justo antes de la invasión rusa de Ucrania –los primeros ataques tuvieron lugar el 24 de febrero de 2022–, no llegaban a los 100.000.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los ucranianos no dejan de llegar a Málaga en busca de paz: aquí reside el 10% de los que hay en toda España

Los ucranianos no dejan de llegar a Málaga en busca de paz: aquí reside el 10% de los que hay en toda España