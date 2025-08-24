«Tras mi designación, la canción que más resuena en la cabeza es 'Amar y servir'»

Juan Baena es sacerdote de la Diócesis de Málaga desde junio de 2018. Su afición por la música comenzó en la adolescencia alternando batería, cajón ... y guitarra. En noviembre de 2022 publicó su primer trabajo discográfico, titulado «Tanto bien recibido», un EP inspirado en su experiencia de los Ejercicios Espirituales. En febrero de 2024 publica su primer álbum, titulado «Tu luz en mi noche».

-¿Cómo recibe este nombramiento?

-Siento cierto respeto porque considero que es una tarea compleja, pero a la vez tengo deseo de servir y de hacer las cosas lo mejor que pueda. Confío en que el Señor, que manda la tarea, mande también las capacidades para llevarla a cabo. En la Iglesia de Málaga se viene trabajando la cultura vocacional desde hace años, labor en la que también estaba presente. En nuestra Diócesis tenemos la suerte de que el campo vocacional se ha venido labrando, desde hace muchos años, a través de distintas experiencias que han querido suscitar en los niños y en los jóvenes esa inquietud de «¿qué quiere el Señor de mí?». Mi propia vocación es fruto de ese trabajo vocacional: en mi caso en el Seminario Menor. Poder desempeñar ahora esta tarea considero que es una oportunidad de agradecer tanto bien como he recibido a través de esas personas que han puesto ahí su cariño y su tiempo.

-¿Cuáles diría que son los retos más urgentes en este ámbito en nuestra Diócesis?

-Todavía me parece un poco pronto para opinar sobre los retos de la pastoral vocacional, pero sí intuyo que el reto es ayudar a que los jóvenes descubran que la vida es un don que Dios nos ha hecho, un regalo que solo se vive en plenitud cuando nos ponemos a la escucha de lo que Él nos pide.

-Y de su predecesor, Fernando Luque Varo, que ha prestado este servicio durante los últimos años, ¿qué destaca?

-De Fernando solo puedo decir cosas buenas. Entramos juntos al Seminario y, ¡mira por dónde!, ahora nos damos el relevo en esta casa. Yo le agradezco mucho el trabajo que ha estado haciendo en estos años, en el que sé que ha puesto muchísimo cariño y esfuerzo, y todo su buen hacer. Solo espero poder continuar trabajando en esa senda que él y muchos otros antes han ido abriendo.

-Sacerdote cantautor, ¿qué canción le pondría a este nombramiento?

-Una canción que está resonando en mi cabeza en estos días es «Amar y servir», parte del primer trabajo discográfico que publiqué a finales de 2022: «Tanto bien recibido». Creo que esa es la actitud con la que uno tiene que afrontar esta y cualquier otra misión que el Señor y la vida nos va poniendo en el camino. Ese es mi deseo: en todo, amar y servir.

-Está cursando en Madrid un máster, ¿en qué se está especializando?

-Es un Máster en Teología especializado en Sagrada Escritura, impartido por la Universidad Pontificia Comillas. Está siendo una oportunidad preciosa para profundizar en la Palabra de Dios, a la que acudimos diariamente para orarla y predicarla.

-¿Le está resultando complicado conciliar clases en Madrid y labor pastoral en Málaga?

-La experiencia de este primer curso ha sido exigente, hace falta renunciar a ciertas cosas y optimizar el tiempo invertido en cada tarea. Pero por suerte he contado con el apoyo de una comunidad parroquial que me ha sostenido humana y espiritualmente.

-Se habla mucho de la falta de vocaciones, ¿cómo ayudar a los jóvenes a que se planteen su vida en clave vocacional?

-Creo que el mejor trabajo vocacional que se puede hacer con los jóvenes es estar cerca de ellos y generar espacios de convivencia en los que el planteamiento vocacional se sitúe en el centro. En ese contexto, el testimonio de una vida sacerdotal, religiosa o matrimonial vivida con alegría y naturalidad interpela a los jóvenes con una fuerza especial.

-Muchas vocaciones han surgido gracias al testimonio de otros curas, religiosos, religiosas y matrimonios que los han enamorado con su vida, ¿cómo surgió la suya?

-Surgió entre dos ambientes: por un lado, el Seminario Menor, en el que conocí a sacerdotes entregados y seminaristas ilusionados con ser sacerdotes; por otro lado, en los Salesianos donde también descubrí ejemplos de vida entregada al servicio de los jóvenes. Estos caminos me llamaban la atención y se presentaron como una opción de vida cuando me pregunté seriamente: «Y tú, ¿por qué no?».