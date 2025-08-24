Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Baena, nuevo vicerrector del Seminario de Málaga. SUR

«Tras mi designación, la canción que más resuena en la cabeza es 'Amar y servir'»

En noviembre de 2022 publicó su primer trabajo discográfico, un EP inspirado en su experiencia en los Ejercicios EspiritualesJuan Baena Sacerdote, cantautor y nuevo vicerrector del Seminario de Málaga

ENCARNI LLAMAS

málaga.

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Juan Baena es sacerdote de la Diócesis de Málaga desde junio de 2018. Su afición por la música comenzó en la adolescencia alternando batería, cajón ... y guitarra. En noviembre de 2022 publicó su primer trabajo discográfico, titulado «Tanto bien recibido», un EP inspirado en su experiencia de los Ejercicios Espirituales. En febrero de 2024 publica su primer álbum, titulado «Tu luz en mi noche».

