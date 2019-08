Los trabajadores de las ambulancias rompen la negociación con la empresa SUR Exigen que la Junta de Andalucía ejerza de intermediario y aseguran que intensificarán las medidas de protesta en los próximos días MATÍAS STUBER Sábado, 10 agosto 2019, 01:05

La huelga del sector del transporte sanitario en la provincia de Málaga se recrudece. Los trabajadores rompieron ayer las negociaciones con la empresa que tiene la concesión de este servicio, Asociación Malagueña Sanitaria (ASM), y han decidido prolongar la huelga indefinida que iniciaron el pasado 31 de julio. La tercera reunión entre los delegados del comité y la patronal no ha servido para llegar a un acuerdo. Todo lo contrario, la situación ha empeorado al extenderse entre los trabajadores la sensación de que están siendo «engañados». Así lo comunicaron ayer fuentes directas del comité de empresa a este periódico.

Después de varios intentos de acercar posturas, el comité de empresa ha decidido que no volverá a sentarse en una misma mesa hasta que no haya una mediación por parte de la Junta de Andalucía. «No nos sentaremos en una mesa con la empresa si no hay algún representante de la Consejería de Salud presente», señalaron las mismas fuentes.

A última hora de la tarde, el comité de empresa emitió un comunicado en el que acusa a la empresa de «desdecirse de todo lo acordado hasta el momento». Así, las reivindicaciones siguen siendo las mismas. La redacción de un nuevo convenio colectivo que plasme no solo mejoras salarias, sino que incluya también varias mejoras sociales como la obligación de que cada servicio cuente con la presencia de dos técnicos sanitarios.

Durante la mañana de ayer, numerosos trabajadores volvieron a protestar en la entrada del Hospital Regional. Sin un acuerdo a la vista, el comité de empresa ya está pensando en nuevas medidas de presión. A falta de un calendario concreto aún de más protestas, sí adelantaron su voluntad firme de «recrudecer» sus acciones. En este sentido, se está sopesando la posibilidad de montar una especie de campamento de protesta perenne en las inmediaciones de los principales hospitales de la capital. Por otra parte, se advierte del peligro de que la huelga se prolongue hasta septiembre. Entonces, se asegura, las incidencias se harán notar más que ahora. En agosto desciende la actividad de las ambulancias por la disminución de las consultas.

Hasta ahora, estas incidencias están están marcadas por el cumplimiento de los servicios mínimos. Estos contemplan el 50% del transporte programado y el 100% en la asistencia de urgencias y emergencias, y de pacientes altamente dependientes.

También se están cubriendo al 100% los traslados en casos de tratamientos oncológicos, hemodiálisis y traslados urgentes diferidos intercentros y de pacientes críticos, así como las altas hospitalarias que se generan en los servicios de atención urgente.