De la Torre: «Desde lo que es la satisfacción del trabajo me considero pagado, económicamente parece que no» De la Torre, en una imagen de archivo, en el tejado del Ayuntamiento de la capital. / Salvador Salas El alcalde de Málaga no cree necesario abrir el debate para subir su sueldo y desvela que los partidos en la Ayuntamiento piden una subida «no lógica» de las asignaciones a los grupos políticos para compensar la pérdida de un cargo de confianza ANTONIO M. ROMERO Málaga Martes, 25 junio 2019, 13:50

En pleno debate sobre el salario que deben percibir los representantes públicos en el Ayuntamiento de Málaga en este inicio del nuevo mandato municipal, Francisco de la Torre ha afirmado esta mañana que desde el punto de vista de «lo que es la satisfacción del trabajo, de la oportunidad y la alegría que te da trabajar por tu ciudad me considero pagado, económicamente, comparado con otras ciudades, parece que no».

De la Torre, a preguntas de este periódico, ha sostenido que desde el punto de vista de la satisfacción moral y de poder trabajar por tu ciudad es «el mejor pago», pero ha matizado que el análisis sobre el salario de un alcalde no debe hacerse desde una óptica subjetiva sino objetiva para que haya siempre unas cifras «no disuasorias para que gente vocacionalmente preparada y estimulada dé el paso adelante en la política, que es un ejercicio duro desde el punto de vista del tiempo, a veces no bien comprendido y sujeto a muchas críticas». Eso sí, a su juicio no ve necesario abrir ahora un debate para subir el sueldo del alcalde de Málaga.

Según los datos publicados por SUR, en ciudades de igual o similar población, el alcalde de Málaga es junto al de Sevilla los que menos salario anual reciben (65.183 euros percibe De la Torre y 62.102 cobra el socialista sevillano Juan Espadas), si se compara con capitales como Zaragoza (73.750 euros), Valencia (82.603 euros) y Bilbao (95.001 euros). Asimismo, los concejales en la Casona del Parque están entre los que menos cobran de España.

«Tanto el nivel (salarial) del alcalde como de los concejales en Málaga están por debajo de lo que podíamos llamar promedio en ciudades equivalentes», ha subrayado De la Torre.

Negociaciones

Respecto a la negociación que en estos días se está llevando a cabo en la junta de portavoces (hoy mismo hay una nueva reunión) sobre el salario de los concejales y después de que el PSOE propusiera subirle el sueldo a todos los ediles para contrarrestar así los que se quedan sin dedicación exclusiva por ley (sólo podrían cobrar el 75% de un edil con dedicación exclusiva y no el 90% como en el anterior mandato), el alcalde de Málaga ha dicho que «no hay debate» sobre ese particular y no ve mal esa subida para que «no haya un estímulo al abandono». «Nos interesa que se tengan las mejores listas posibles tanto de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar como de los que están en la oposición», ha añadido.

Francisco de la Torre ha desvelado que el principal motivo por el que no se ha llegado aún al acuerdo entre PP, PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga es que los partidos de la oposición han pedido una subida «no lógica» de las asignaciones que anualmente reciben los grupos políticos con representación municipal para compensar que en este nuevo mandato perderán el cargo de confianza que tenían hasta ahora.

De la Torre ha explicado que el secretario general ha puesto encima de la mesa un informe elaborado hace tres años que establece que el personal eventual de confianza (hubo 34 en el anterior mandato) tiene que ser para labores del equipo de gobierno y no para los grupos políticos. Para cumplir este precepto y que los grupos no pierdan capacidad operativa de trabajo y puedan realizar su función de control de la acción de gobierno se buscó la fórmula de incrementar la asignación a los grupos políticos para compensar la pérdida de ese cargo de confianza.

«Hay una petición de crecimiento de la asignación muy fuerte por parte de los grupos de la oposición, que a mí me parece ni lógica ni natural», ha apostillado De la Torre, quien no quiso aclarar la cantidad reclamada.

En el último mandato municipal, la asignación de los grupos políticos, que se concede en función de la representación en el Ayuntamiento, fue la siguiente: 165.872 euros para el PP; 141.872 euros para el PSOE; 105.872 euros para Málaga Ahora y la misma cantidad para Ciudadanos; y 99.872 euros para IU.