De la Torre no pondrá líneas rojas a las peticiones de Cs sobre áreas en el Ayuntamiento de Málaga
ANTONIO M. ROMERO Málaga Lunes, 10 junio 2019, 13:08

Francisco de la Torre no podrá líneas rojas a las peticiones de Ciudadanos sobre áreas de gestión en el Ayuntamiento de Málaga. Así lo ha afirmado esta mañana el alcalde en funciones y candidato del PP a la reelección después de que este periódico adelantara el fin de semana que el partido naranja ha puesto encima de la mesa de negociaciones asumir las concejalías de Turismo, Cultura, Deporte y Empleo.

«Nunca he puesto líneas rojas para nada y en este tema tampoco las pongo, pero mientras no haya un acuerdo no hay nada que decir», ha subrayado De la Torre a preguntas de los periodistas tras participar en el Puerto de Málaga en un acto institucional con motivo del Día Internacional de los Océanos.

El alcalde en funciones se ha mostrado «optimista» en lograr un acuerdo con Ciudadanos para conseguir su apoyo en la investidura y que se incorporen al equipo de gobierno municipal porque es «lo lógico». En este punto, ha confiado en que no haya que esperar al final -la nueva corporación del Ayuntamiento se constituirá el próximo sábado 15 de junio a partir de las 12 de la mañana- y el pacto se pueda cerrar en breve.

A este respecto, Francisco de la Torre se ha mostrado reservado y no ha querido dar detalles sobre las negociaciones que están llevando a cabo el PP y Ciudadanos sobre el Consistorio de la capital. Hasta en siete ocasiones ha respondido de la misma forma cuando se le ha preguntado sobre el estado de las conversaciones: «Hasta que no haya un acuerdo no tengo nada que decir».

Reunión este fin de semana

De la Torre sí ha admitido que este fin de semana mantuvo una reunión con el concejal electo de Ciudadanos Juan Cassá a la que también asistieron otros representantes de ambos partidos aunque no ha querido confirmar si se trata de Javier Pareja, parlamentario andaluz por Málaga e integrante del comité andaluz de negociación de pactos, y Elías Bendodo, presidente del PP provincial y encargado de negociar los acuerdos en las grandes capitales andaluzas donde es necesaria la alianza entre populares y liberales.

Como ya publicó SUR, la formación naranja planta que sus dos ediles, Juan Cassá y Noelia Losada, puedan ponerse al frente de áreas de alto valor estratégico por lo que representan fundamentalmente en materia de imagen y de entronque con el ideario de Ciudadanos.

En este sentido, la promoción empresarial, los autónomos y el empleo son ejes de las propuestas programáticas del partido liberal. A este respecto, la idea de la que parten para negociar es responsabilizarse de competencias como comercio y vía pública (de ella depende todo lo relacionado con las terrazas y licencias), el IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) y las políticas vinculadas al fomento del empleo, según pudo conocer este periódico.

La apuesta por las nuevas tecnologías es otra de las propuestas programáticas de Ciudadanos y uno de los ejes estratégicos de Málaga en los últimos años. La formación naranja aspira a gestionar las políticas relacionadas con este campo y que supondría, por ejemplo, estar al frente del Palacio de Ferias y Congresos de la capital o Promálaga, el organismo municipal encargado del fomento de la actividad empresarial y de la cultura emprendedora a través de la red de incubadoras.

Dos campos en los que Málaga ha evolucionado en los últimos años en proyección y atracción son el turismo y la cultura. Dos áreas municipales que están en la agenda de peticiones que Ciudadanos llevará a la mesa de negociación con los populares con el objetivo de hacerse con el control de eventos tan relevantes como el Festival de Cine Español, el Teatro Cervantes, o la oferta museística, que abarca desde la Casa Natal de Picasso al CAC pasando por el Museo Ruso o el Pompidou.

Al objeto de visualizar su apuesta por el deporte, en la lista de Ciudadanos a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo figuró como número cinco el exárbitro de fútbol de Primera División José Luis Paradas Romero. El partido naranja pretende asumir la gestión de la política deportiva en la ciudad y de un organismo como es Málaga Deportes y Eventos, encargado de la organización de grandes eventos en la ciudad.