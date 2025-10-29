Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En el entorno de la Laguna de la Barrera se encuentra la subestación de Los Ramos. SUR

Francisco de la Torre lleva por urgencia una iniciativa ante el grave riesgo de colapso eléctrico de Málaga

Los populares presentan una moción que exige al Gobierno que cambie la ley para evitar límites a la inversión en infraestructuras y reclama el uso de fondos europeos

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:28

SUR viene informando de las carencias en infraestructura eléctrica en la provincia de Málaga. La provincia está al límite de su capacidad y eso no ... sólo es una amenaza presente, sino que condiciona y lastra los proyectos tecnológicos, de desarrollo industrial y empresarial e, incluso, algunas infraestructuras como el Puerto Seco de Antequera, el tercer hospital o la ampliación del aeropuerto de Málaga. El asunto llegará al pleno ordinario de octubre en la capital malagueña, de la mano de una moción urgente avanzada por el alcalde, Francisco de la Torre.

