De la Torre asegura que el compromiso de la Junta para solucionar los accesos al PTA es «firme y sólido»
Martes, 26 marzo 2019

El alcalde, Francisco de la Torre, aprovechó ayer la visita a la capital del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar diversos asuntos relacionados con la Consejería de Fomento, encuentro al que también asistió el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Uno de los principales asuntos abordados fue el problema de los accesos del Parque Tecnológico (PTA). En este sentido, De la Torre ha manifestado hoy que la Junta «está muy receptiva» para dar soluciones y respuestas en este ámbito y que su compromisos es »firme y sólido«.

«Hemos quedado en seguir trabajando de manera conjunta para dar respuestas a corto, medio y largo plazo, previendo las necesidades que van a existir y existen, aunque mientras no estén culminados los trabajos, que van a gran velocidad, debo ser prudente», ha señalado el alcalde.

De la Torre ha manifestado que se siente muy alegre y satisfecho por «encontrar a unos responsables autonómicos muy colaboradores y dispuestos a meter el hombro para que los temas de la ciudad se vayan resolviendo, lo que no encontrábamos antes. No digo que todo haya sido negativo, pero ahora hay un compromiso de mayor rapidez y avance dentro de la situación de que la Junta no tiene todavía presupuesto».

Según el alcalde, el compromiso alcanzado con el presidente de la Junta de seguir trabajando para resolver el problema del acceso al PTA, un compromiso que, ha asegurado, «es muy firme y sólido y me tranquiliza mucho y esperamos que en no muchas fechas podamos compartir noticias con las empresas».

De la Torre ha manifestado asimismo que también habló con Moreno del Metro, ya que el Ayuntamiento ha pedido que las obras actuales vayan a la máxima velocidad posible. «Asimismo, hemos profundizado en todos los aspectos del Metro hacia el Parque Tecnológico, y la reflexión sobre otras líneas que se están ejecutando. Hay varios temas abiertos que se irán precisando en los próximos días», ha dicho el alcalde. En este sentido, ha hablado de la prueba experimental del Ayuntamiento de la lanzadera de bus hacia el PTA, a la que se ha referido como una línea de trabajo interesante, pero sin descartar otras acciones.

«Lo importante es la velocidad en la que se está trabajando ahora y el compromiso de seguir atendiendo de manera práctica y ambiciosa las necesidades de movilidad que tiene la ciudad», ha señalado De la Torre.

Otro de los temas tratados ha sido la necesidad de retomar la ampliación de carriles bici en la capital. Según ha manifestado, hasta ahora la Junta ha mantenido parado este asunto, aunque cuando el deseo del Ayuntamiento es impulsarlo y «la respuesta ha sido positiva».