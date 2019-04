De la Torre a una alumna: ¿Cómo vais a financiar las propuestas? El regidor charla con los escolares candidatos. / Pedro Quero La Casona del Parque El alcade observa unas elecciones que realizan los escolares en el colegio Rosa de Gálvez y se interesa por los programas y su ejecución PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 11 abril 2019, 00:23

No sabían los presidentes y candidatos de los cuatro partidos que se presentan a las elecciones que realizan los alumnos en el colegio Rosa de Gálvez, en La Virreina, que el alcalde Francisco de la Torre les sometería a un tercer grado sobre sus programas. Desde luego, si no habían vendido bien lo que querían hacer en sus debates y mítines, ayer tuvieron la oportunidad de convencer ni más ni menos que al primer edil, que acabó votando de forma honorífica, pero que no desveló a qué partido.

Pues sí, los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria fueron los que montaron las llamadas elecciones democráticas (por si había alguna duda, el adjetivo) creando cuatro partidos, nombrando presidentes y vicepresidentes, que a su vez eran los candidatos, así que se ahorraban el delicado momento de elaborar la lista electoral, en el que está ahora De la Torre, de la que soltar, no suelta prenda.

Increíble como tenían el colegio lleno de carteles de los diferentes partidos, y lo bien organizada que estaba la votación con urnas de las auténticas, con presidentes y vocales de mesa. Chapeau a su implicado director José Carlos Duarte. De lo mejor, que contaban las tres hermanas Arantxa, Almudena y Alba Verdú, que llevan las redes sociales del PP y que les han asesorado en estas elecciones, el momento en el que les explicaron que tenían que hacer una campaña limpia. Esto pasaba porque empezaron a arrancar carteles del adversario. Ya saben, las tácticas fáciles, que algunos mayores no descartan. «Entendieron que debían hacer llegar sus mensajes en positivo;y no hacerle boicot a los demás», explica entre risas una de ellas.

Le tocaba el turno a Mario Macías, del partido Movimiento Escolar Todos Aportamos (META). ¿Y tú quién eres? Yo, el coordinador de campaña, explicaba Antonio Muñoz, de Alumnado Democrático Gálvez (ADG). Pero también aparecieron jefes de redes porque han puesto en marcha blogs con sus propuestas. Partido Compañeros Unidos (PCU) y Partido Político Sexto (PPS) cierran las formaciones que se presentan.

Exponía la presidenta del PCU, Adriana Bárcenas, de sexto de Primaria sus propuestas, entre ellas música relajante para el recreo, un aula de música insonorizada, y aspersores en el patio para refrescar el ambiente en verano o pintar la pared verde croma para las grabaciones de vídeos que suben a un canal de Youtube. El alcalde y la concejala de Educación, Gema del Corral, alucinaban. Y es cuando pregunta el regidor:«¿Cómo vais a financiar las propuestas?» Silencio. Alguien sugiere que el Ayuntamiento tiene algo que ver, y De la Torre indica que lo que hace el Consistorio es limpiar y conservar. Adriana le enseña entonces cómo se pueden repintar los juegos en el patio. Finalmente, y tras el tropiezo de una alumna diciendo que Estados Unidos está en Alemania, el alcalde se desquita y promete un mapa mundi mural para el colegio. Pero antes de marcharse se echa a la búsqueda de la pared específica donde lo acabarán poniendo. De la Torre en esencia.