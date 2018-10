Un tornado sobrevuela Torremolinos sin consecuencias La imagen ha sido captada por un aficionado y Aemet considera que se han dado las circunstancias adecuadas IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 13:06

Un tornado ha sobrevolado hoy la franja entre Guadalmar y Torremolinos, aunque en principio se descarta que haya llegado a tocar tierra y por tanto no ha tenido consecuencias. La imagen, captada por un aficionado y mostrada a través de las redes sociales, ha sido analizada por el Centro Meteorológico de Aemet. Estas fuentes consideran que se han dado las circunstancias adecuadas para ello alrededor de las 10.30 de la mañana de hoy. «No podemos saberlo seguro porque no lo hemos visto, pero había vientos convectivos muy fuertes, ligados a tormentas, y una nube estante, que los provoca. Por tanto, no se descarta», comenta el jefe de Predicción, Fausto Polvorinos. En la imagen se observa una tuba que no parece que llegue al suelo.

Rayos

En cuanto a la tormenta eléctrica, Aemet ha contabilizado desde la medianoche hasta mediodía un total de 4.028, de los que más de la mitad (2.400) han caído entre Málaga, la costa de Granada y el Mar de Alborán. Desde las 7.00 hasta mediodía han sido unos 1.300, fundamentalmente en la provincia de Málaga.

Los principales datos de precipitaciones según los pluviómetros de Aemet han estado en Estepona, con 25 l/m2 en una hora (37 total); Álora (23 l/m2 en una hora); Marbella (19). Asimismo, en el Aeropuerto se han acumulado 21 y 25 en el Puerto de la capital (de los que 13 fueron en 60 minutos).