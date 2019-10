Toni Valero advierte del riesgo de la fragmentación del voto de izquierdas en Málaga Toni Valero, este jueves, en la sede de IU en Málaga. / SUR IU se marca como objetivo para el 10-N revalidar los dos diputados que obtuvo con Unidas Podemos en abril MATÍAS STUBER Jueves, 3 octubre 2019, 12:08

El coordinador regional de IU Andalucía, Toni Valero, ha valorado esta mañana el panorama preelectoral en la provincia cara al 10-N, una vez que se ha confirmado que Más País, el partido de Íñigo Errejón, va a presentar una candidatura por Málaga. El líder de IU en Andalucía ha advertido del riesgo que supone este movimiento, al considerar que fragmenta el voto de la izquierda en las elecciones generales del 10 de noviembre. «La candidatura de Más País fragmenta el espacio progresista, eso es un hecho», ha manifestado, además de recordar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde los partidos de izquierdas, a pesar de sumar más votos, no han obtenido una mayoría suficiente para gobernar. «Ya vimos los resultados, allí donde se han presentado», ha dejado caer una crítica velada.

Aunque Valero ha insistido en que en IU «respetan cualquier iniciativa política que quiera concurrir a las elecciones», ha dejado claro que no ve con mucho entusiasmo la llegada a Málaga de Más País. Sobre todo, por la forma en la que se está llevando a la práctica. Para Valero, se trata de un proceso teledirigido desde Madrid, que no está teniendo en cuenta a Málaga de forma específica. «No conocemos su programa, no conocemos a sus candidatos, ni tampoco conocemos a sus militantes. Por ahora, es una marca sin arraigo territorial ni propuestas programáticas», ha especificado.

Sobre los objetivos que se marca IU para el 10-N, ha sido tajante: revalidar los resultados obtenidos el 28 de abril. Eso sería mandar de nuevo al Congreso a Alberto Garzón, que repetirá de número uno, y a Eva García Sempere, que también volverá a concurrir de número dos. IU se presentará otra vez con Podemos, bajo la confluencia de Unidas Podemos. La provincia de Málaga, ha asegurado Valero, es uno de los grandes vértices a nivel andaluz. En este sentido, se confía en el «tirón» que tiene la figura de Garzón, con un amplio bagaje, a estas alturas, y con proyección nacional. No obstante, Unidas Podemos se enfrenta a un reto mayúsculo en Málaga. El escaño de García Sempere fue muy celebrado en abril, al lograrse por apenas mil votos. La fragmentación del voto, junto a una posible desmovilización de la izquierda, juegan ahora en contra de la confluencia.

En relación a otros asuntos, en concreto a la imposición de aranceles por parte de EEUU a la aceituna de mesa andaluza, Valero ha exigido al Ministerio de Agricultura que facilite partidas financieras que sirvan para contrarrestar los efectos negativos que pueda tener esta decisión de la administración Trump para el sector agroalimentario andaluz. «Puede ser la ruina para muchas empresas», ha lamentado.