'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña de la Asociación Española contra el Cáncer protagonizada por pacientes

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este ... año su campaña bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. Tras un proceso de reuniones y lluvia de ideas con las participantes, 'Nos lo tomamos a pecho' fue el concepto elegido porque recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad.

Para llegar al resultado final, la Asociación no solo escuchó a las pacientes y supervivientes de cáncer de mama que contaron su experiencia personal sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico, sino que las hizo protagonistas de la campaña.

El 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad.

Durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar este miércoles en la sede malagueña de la Asociación, pacientes, familiares y profesionales han compartido sus testimonios sobre los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y tras superar la enfermedad.

En Málaga la presentación ha contado con Joaquín Morales Rubio, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; Eva Fernández, responsable de Misión y María Santos, responsable de socios y desarrollo económico. Por parte de las instituciones y las empresas colaboradoras ha estado María José González, directora de Nueva Moda producciones; Juan Miguel Marcos, presidente de la Fundación Idiliq e Iñaki Comino, investigador Ramón y Cajal y jefe de grupo del laboratorio de biopsia líquida experimental en Ibima, además de pacientes y supervivientes de cáncer de mama que van a participar como modelos en el desfile de moda «Pasarela por la Vida».

«Me tomo a pecho tu dolor»

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir.

«Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros». «Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos». «Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte», son algunos de los testimonios.

La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.

Cáncer de mama en Málaga

Durante el año 2024 casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por el cáncer de mama, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación.

Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.

En la provincia de Málaga, durante 2024, los profesionales de la asociación atendieron a 828 pacientes con cáncer de mama de las 1.283 mujeres diagnosticadas en la provincia, lo que supone el 64,5% de todos los casos. De ellas, 551 precisaron atención psicológica en un total de 2.041 sesiones ofrecidas. De atención social hubo 301 beneficiarias que necesitaron 517 sesiones. Y a lo largo del año realizaron 70 actividades grupales enfocadas en mejorar el bienestar de pacientes y familiares. Por su parte, las fisios atendieron a 379 mujeres e impartieron 2.385 sesiones, la mayoría de ellas relacionadas con la prevención de linfedema y los efectos secundarios de la intervención. En el servicio de nutrición, inaugurado en junio de 2024 fueron atendidas 45 mujeres. Finalmente hay que destacar que desde la sede de Málaga se hicieron 720 donaciones o préstamos de material ortoprotésico como sillas de ruedas, camas articuladas, pelucas, turbantes, prótesis mamarias o cojines para las mujeres operadas.

Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

Gran parte de los servicios que la Asociación presta a los pacientes y sus familiares es fruto de la colaboración de empresas, instituciones y particulares que cada año colaboran desinteresadamente para contribuir al bienestar de las pacientes de mama y de sus familias. En este sentido, como novedad este año, la sede provincial de Málaga ha querido entregar un reconocimiento a la labor que la Fundación Idiliq viene desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2018 en favor de esta causa y que ha recogido su presidente, Juan Miguel Marcos.

El 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, la marea rosa inunda sus instalaciones con el objetivo de hacer una gran foto como muestra de apoyo en la que participan trabajadores, autoridades locales y representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer. La iniciativa solidaria culmina todos los años, días después, con la entrega de un cheque a la Asociación Española Contra el Cáncer que refleja el esfuerzo y la dedicación de todos los trabajadores de la Fundación Idiliq.

Más de 150 acciones

La actividad de las doce sedes locales de la Asociación Española Contra el Cáncer (Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja; Antequera, Ronda, Coín, Alhaurín de la Torre) y de la sede provincial de Málaga va a ser muy intensa durante el mes de octubre. Está previsto que se instalen setenta y cinco mesas informativas de prevención en más de 25 municipios de la provincia y también que se iluminen de rosa todas las sedes de la Asociación en la provincia de Málaga.

Respecto a la iluminación en rosa, este año la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha ampliado la acción del «Foco Solidario», que se puso en marcha el año pasado con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, a otros colectivos como Cofradías, Centros Comerciales, Colegios Profesionales o Farmacias, y se prevé que se instalen casi 150 focos en la provincia para mostrar su apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

Como evento principal de la campaña de cáncer de mama, el 9 de octubre tendrá lugar, en la explanada del cubo de Museo Pompidou (Muelle 1), el desfile de moda «Pasarela contra el cáncer de mama» en el que desfilarán doce mujeres y un hombre, todos ellos pacientes de cáncer de mama, con diseños de Rahma Kaba gracias a la Pasarela Larios. Con la presencia masculina la asociación pretende simbolizar que el cáncer de mama también afecta en un 1% a los varones. Un año más, el desfile cuenta con la colaboración imprescindible de la Diputación, a través de su marca Málaga de Moda y de Nueva Moda Producciones (Pasarela Larios), dirigida por María José González. También destaca el apoyo de la marca de cosmética Silvia Moreno y del Gran Hotel Miramar, que ofrecerá una jornada de belleza y spa a todas las participantes en el desfile. El objetivo de este desfile es mandar un mensaje de esperanza a todas las personas que se encuentran en pleno proceso oncológico y contribuir a la normalización de la enfermedad.

En el aspecto de misión, para llegar a más mujeres, destacan las jornadas «Hablemos de Cáncer», que se van a llevar a cabo durante todo el mes en diferentes sedes de la provincia entre las que destacan:

Torrox: «Prevención en Cáncer de mama», 14 de octubre

Fuengirola: «Cáncer de mama, otro punto de vista», 15 de octubre

Antequera: «Jornadas Rosa, unidos por la vida», 15 de octubre

Ronda: «Objetivo 2030: Más vida contra el cáncer», 16 de octubre

Coín: «Jornada sobre cáncer de mama», 17 de octubre

Torremolinos: «Cáncer de mama: voz de los expertos, ciencia, cuerpo y mente», 17 de octubre.

Alhaurín de la Torre: «Cuidando tu salud frente al cáncer: prevención, apoyo y bienestar», 23 de octubre.

Benalmádena: «Cicatrices que hablan: rehabilitación emocional y física del cáncer de mama», 29 de octubre.

Durante el mes de octubre, también se organizan en las sedes locales diferentes marchas, con el objetivo de dar visibilidad a la importancia que tiene la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama. La primera sede en organizar su marcha, en colaboración con el Centro Comercial La Verónica, será Antequera el día 18 que concluirá con un desayuno saludable. El mismo domingo 19 de octubre, serán las sedes de Fuengirola, Torremolinos, Torrox, Nerja y Coín las que llevarán a cabo sus marchas o caminatas para sensibilizar a favor de la prevención y para mostrar su apoyo a las pacientes de cáncer. Ese día también, la sede de Benalmádena tiene previsto un Picnic Solidario y la junta de Distrito Este de la capital una Paella Solidaria en la Asociación Vecinal «Colina Toquero».

Por lo que se refiere a las Cenas Benéficas, destaca la que organiza la sede de Ronda y Comarca en el Convento de Santo Domingo, el 18 de octubre con actuaciones en directo y sorteo de grandes regalos.

Y también es importante señalar la colaboración que grandes empresas de la provincia como Primark, David Lloyd Mapfre, BP del Grupo Badía, Málaga Palacio, Hoteles Ilunium, Concentrix, Bidafarma, Próxima Farmacias o City Sightseeing van a llevar a cabo vendiendo material de la Asociación en sus instalaciones o realizando actividades benéficas para mejorar el bienestar de las pacientes.

Por último, destaca que un año más, la sede de Marbella será la encargada de cerrar las actividades de la campaña de mama con la celebración de una nueva edición de la Carrera Marea Rosa, el 16 de noviembre, cuyo objetivo es volver a superar los 3.000 participantes, con un fin de fiesta pensado para pasarlo en familia.