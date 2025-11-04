Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usuarios entrando a una oficina del SAE. Sur

La típica subida otoñal del paro se suaviza en Málaga: mil parados más en octubre

La caída del empleo se mueve en un volumen similar: hay 1.118 cotizantes menos que en el mes anterior

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:01

Comenta

El otoño ya no es lo que era en el mercado laboral malagueño... afortunadamente. La tradicional curva ascendente del paro que solía comenzar en el ... mismo mes de agosto y duraba hasta marzo o abril (según en qué mes cayera la Semana Santa) se ha suavizado y sumando los últimos dos meses, el paro ha subido en menos de dos mil personas: las 637 de septiembre y las 985 de octubre. La provincia arranca noviembre con 110.351 desempleados registrados, que son 9.555 menos de los que tenía hace justo un año y representan la cota más baja del paro en este mes desde el año 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La típica subida otoñal del paro se suaviza en Málaga: mil parados más en octubre

La típica subida otoñal del paro se suaviza en Málaga: mil parados más en octubre