La típica subida otoñal del paro se suaviza en Málaga: mil parados más en octubre

El otoño ya no es lo que era en el mercado laboral malagueño... afortunadamente. La tradicional curva ascendente del paro que solía comenzar en el ... mismo mes de agosto y duraba hasta marzo o abril (según en qué mes cayera la Semana Santa) se ha suavizado y sumando los últimos dos meses, el paro ha subido en menos de dos mil personas: las 637 de septiembre y las 985 de octubre. La provincia arranca noviembre con 110.351 desempleados registrados, que son 9.555 menos de los que tenía hace justo un año y representan la cota más baja del paro en este mes desde el año 2007.

Hay (al menos) tres causas que pueden estar influyendo en esta tendencia: la primera es el dinamismo económico que vive la provincia, la segunda es la reducción de la estacionalidad turística y la tercera, los efectos de la reforma laboral de 2021, que restringió los contratos temporales e incentivó la adopción de contratos fijos discontinuos para los trabajadores que hoteles y restaurantes incorporan en temporada alta. Los empleados con este tipo de contratos no cuentan a efectos estadísticos como parados aunque no estén trabajando; de ahí que las subidas y bajadas del paro se hayan suavizado en los últimos años.

Los fijos discontinuos sí que dejan de estar en alta en la Seguridad Social cuando no están trabajando. Eso se notó en septiembre, cuando la provincia perdió algo más de 6.000 cotizantes respecto al mes anterior (y la subida de paro no llegó a 700 personas). Sin embargo, en octubre la destrucción de empleo se ha moderado: hubo, de media, 1.118 personas menos trabajando que en el mes anterior. La cota de afiliación es la máxima para un mes de noviembre en Málaga: 750.011 personas, que son 24.830 más de las que había hace un año. La tasa de crecimiento interanual del empleo es del 3,42%, la cuarta más alta de España.

La subida del paro del mes pasado en Málaga se debe fundamentalmente al sector servicios (que sumó 1.023 desempleados) y al colectivo sin empleo anterior (con un aumento de 194). En cambio, el desempleo bajó en la construcción (-273). La agricultura y la industria registraron variaciones anecdóticas (+32 y +9).

Andalucía

En el conjunto de Andalucía, Málaga fue la segunda provincia con mayor subida del paro. La primera fue Cádiz (+1.200). La región cerró octubre con 2.535 parados más que el mes anterior, aunque hubo tres provincias que escaparon a la tendencia ascendente: Almería, Córdoba y Sevilla. En cuanto al empleo, Andalucía registró un balance positivo, con 29.544 afiliados más que en el mes anterior. Málaga y Cádiz fueron las únicas provincias donde cayó la ocupación, siendo esta última la que salió peor parada, con una pérdida de 5.180 cotizantes.