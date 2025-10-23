Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las altas temperaturas abarrotan estos días las playas. Marilú Báez

Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

El calor continuará todo el fin de semana y la temperatura del agua del mar se mantiene entre los 20 y 22 grados

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Agosto en octubre. Que los veranos no sólo son más cálidos, especialmente en cuanto al poco respiro que da el termómetro por las noches, y ... más duraderos es un hecho que prácticamente nadie discute. Esta semana, la provincia de Málaga atraviesa un largo episodio de terral, lo que ha disparado los termómetros. La provincia ha marcado este jueves hasta 35 grados, máxima de España. La previsión para los próximos días es que se mantenga la tendencia pero el domingo hay posibilidad de lluvias, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España