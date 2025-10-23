Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Agosto en octubre. Que los veranos no sólo son más cálidos, especialmente en cuanto al poco respiro que da el termómetro por las noches, y ... más duraderos es un hecho que prácticamente nadie discute. Esta semana, la provincia de Málaga atraviesa un largo episodio de terral, lo que ha disparado los termómetros. La provincia ha marcado este jueves hasta 35 grados, máxima de España. La previsión para los próximos días es que se mantenga la tendencia pero el domingo hay posibilidad de lluvias, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

A primera hora de la tarde, Vélez Málaga marcaba 34,8 grados y el puerto de Málaga, 32,5. Eran respectivamente la primera y la séptima máxima del país, unos registros en los que se entremezclan localidades murcianas, sevillanas y gaditanas. Por su parte, el aeropuerto malagueño alcanzaba los 32,4 grados. En Manilva se habrían superado también los 35 grados, aunque este dato no ha sido contrastado.

Previsiones y temperatura del agua

Para este viernes están previstos 33 grados en la capital malagueña. El sábado serán 29 y el domingo, 27. A partir de entonces el mercurio no pasará de los 24 en los días siguientes. En Vélez, la tendencia será de 31, 30 y 26 en las tres próximas jornadas.

34,8 grados ha marcado el termómetro este jueves en Vélez Málaga.

Según publica, José Luis Escudero, en el blog de SUR 'Tormentas y rayos', hasta el lunes o el martes no se verá si hay cambio de tendencia en forma de lluvias notables, más acordes con la época del año.

Ya el miércoles Rincón de la Victoria había registrado la temperatura máxima de España con 32. Estepona marcaba 30,3; Vélez, 30,2 ºC; Algarrobo 30 ºC; Nerja, 29,9 ºC y Málaga aeropuerto con 29,8 ºC.

La buena noticia es que, al menos, los índices de radiación ultravioleta son bajos: se mantienen en 4. Y, para quienes quieran disfrutar aún de las playas, la temperatura del agua se mantiene entre 20 y 22 grados.