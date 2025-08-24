Aquel terrible mes de agosto en Málaga

El mes de agosto, en Málaga, es sinónimo de vacaciones y feria... pero no todos los agosto fueron fiesta; ni mucho menos. Uno de ... los veranos más terribles para Málaga y para España fue el de 1921, entre el 21 de julio y el 9 de agosto de aquel año, cuando se produjo lo que en la historia se conoce como Desastre de Annual, y que ni es recordado como se debiera en este maravilloso país de nuestros amores ni es lo suficientemente conocido por los escolares patrios, y ello debido a que seguramente somos la única nación del mundo que no gusta ni estudiar ni hablar de su historia y de sus héroes. Como bien decía el admirado catedrático melillense Carlos Seco Serrano, historiador que hizo época como gran investigador de la Restauración (admirador como pocos del malagueño Cánovas del Castillo), la Guerra de África fue la causante de todos los males de la historia contemporánea de España: dictadura de Primo de Rivera, exilio-huida del Rey Alfonso XIII, convulso y anárquico período de la República, guerra civil y dictadura de Franco... Pero si esas fueron las consecuencias generales, sin duda gravísimas, no podemos olvidar las 'particulares', la gran tragedia vivida en muchos pueblos, aldeas y barrios malagueños. De los núcleos más humildes de la provincia y de la capital se nutrieron mayoritariamente (como en el resto del país, ojo) las tropas españolas, compuestas por muchos jóvenes sin formación militar alguna, obligados en una lucha que ni era suya ni sentían... Los españoles que podían 'compraban' sus plazas en las tropas, y así los más pudientes se libraban de ir al servicio militar, y por tanto a la guerra, mientras que los uniformes «se rellenaban de cuerpos llegados desde la carencia y de la necesidad», brillante símil del referido historiador en una de sus maravillosas clases en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Muchos malagueños (casi 300 de la Axarquía, otros tantos de la capital y muchos más de las zonas del Guadalhorce y Antequera, así como de una costa que entecos estaba conformada por barrios de humildes pescadores) dieron su vida por España en una guerra que fue un desatino histórico.

Ampliar Imagen de San Agustín que preside el altar mayor de la iglesia que lleva su nombre en Málaga

El Desastre de Annual marcó a este país, pero hundió en el horror y la tragedia a miles de hogares, en su inmensa mayoría muy pobres: aquellas casas de Ardales, Álora, Churriana, Vélez..., de la Trinidad o del Perchel que durante meses nunca cerraron sus puertas en ningún momento del día o de la noche a la espera de lo que para muchos hubiera sido un milagro: el regreso a casa de los hombres que marcharon a la referida contienda y que nunca retornarían... La familia Anaya, por ejemplo, durante años en Ardales y después en Yunquera y en Churriana, nunca cerró sus puertas, abiertas de par en par, de sus estrechas moradas, «por si tus primos (dijeron al testigo de la historia referida) volvían de África, para que no se encontraran las puertas cerradas...». Una quimera. Jamás regresaron. Como otros cientos de malagueños que formaron parte de los más de 13.000 españoles que perdieron su vida entre julio y agosto de 1921. Nunca volvieron. Entonces no había posibilidad de contacto rápido salvo cartas que tardaban meses en llegar... si tenían respuesta. Aquel desastre de Annual tuvo una fecha clave, con un malagueño como protagonista, el comandante Julio Benítez, uno de los primeros fallecidos en aquella tragedia, en la heroica defensa de Igueriben (21 de julio de 1921) con 350 hombres, de los que 338 murieron, siendo sus cabezas exhibidas por los rifeños en estacas para que fuesen vistas por las posiciones españolas desde Annual, en cuya batalla hubo muchas fechas tremendas: 23-27 de julio, retirada caótica de mandos y tropas con casi 6.000 muertos; 28-31 de julio, caída de Sidi Dris, en la que los cientos de soldados que se rinden son ejecutados por el enemigo; 9 de agosto, los 4.000 españoles que se atrincheran en el Monte Arruit se entregan con un acuerdo de vida a cambio de sus armas, promesa que los rifeños no cumplieron, pasando a cuchillo a la mayoría de ellos en una verdadera carnicería... Mientras, las noticias llegaban a cuentagotas a España, y en Málaga, como en tantos lugares, las casas esperaban a quienes nunca llegarían... Honor para los soldados españoles y malagueños que murieron en un verano para no repetir, pero nunca para olvidar porque siempre hay que saber qué, cómo y por qué pasó para no volver a caer en los mismos errores... Por cierto, estos Horizontes no recuerdan que haya habido acto público alguno en homenaje al comandante Benítez, gran héroe de la Guerra de África, malagueño de El Burgo, fallecido el 21 de julio de 1921 a los 42 años. Su gesta fue reconocida con la Laureada de San Fernando. Tiene un monumento en su honor en el Parque de Málaga y dio su nombre al otrora cuartel militar futura zona de esparcimiento ciudadana. Igualmente, en la capital tiene una avenida y en su pueblo, una calle y un busto. Loor y gloria al malagueño, el mismo que envió este mensaje a sus superiores: cuando el general Silvestre le pidió que se entregara: «Dialogue», le dijeron. «Los oficiales de Igueriben mueren, pero no se rinden», su respuesta. Grande Julio Benítez.

Ampliar De izquierda a derecha, el general de Ejército Amador Enseñat, la ministra Margarita Robles, el general Serrano, el coronel Sánchez y la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en el Tercio Alejandro Farnesio

El origen de la leyenda y la fama de La Legión surge en aquella contienda. Admirada en el mundo entero, desde los Balcanes hasta los más recónditos lugares de África y Oriente Medio, su entrega y valentía, su forma de entender la vida, tanto en la paz como en la guerra, es admirada por el pueblo. Y reconocida. Hace unos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Berea, junto a la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, el general Agustín Carreras y el teniente coronel Fernando Sánchez, hicieron entrega en la sede del Tercio Alejandro Farnesio de las bien ganadas distinciones a medio centenar de legionarios con base en Ronda por su comportamiento y labor ejemplares durante la Dana que afectó, y de qué trágica forma, a la Comunidad Valenciana. En las intervenciones, una frase para el recuerdo y cierta como pocas: «La Legión nunca falla, siempre está a la altura», dijo la que sin duda es la ministra 'más legionaria'. El acto fue muy emotivo, y el acuartelamiento de Ronda vivió una gran jornada legionaria, porque Ronda y su tercio legionario ha escrito páginas de honor y heroicidad en la paz (Valencia) y en la guerra (Bosnia, con la gesta de Monterde y sus 35 legionarios 'malagueños', en abril de 1993).

Este 28, día de San Agustín, el primero que celebre la Iglesia con un Papa agustino. Y la comunidad agustiniana de Málaga lo va a celebrar con una solemne misa (12 horas) en la iglesia erigida en honor del obispo de Hipona y que se aplicará por las intenciones de León XIV, acto religioso que seguro congregará a numerosos malagueños en torno a una orden que lleva con más de cinco siglos en Málaga.

Nos vamos y se va la feria. Otra. Pero no todos los agosto fueron fiesta en Málaga...