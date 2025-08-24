Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Burgo erigió un busto a Julio Benítez, Gran Cruz Laureada de San Fernando, en noviembre de 2015::.sur
Aquel terrible mes de agosto en Málaga

En 1921, decenas de casas de pueblos malagueños no cerraron sus puertas durante meses a la espera del regreso de soldados supervivientes del desastre de Annual.-Legionarios rondeños condecorados: héroes en la paz y en la guerra.-Los comunidad agustiniana celebrará la festividad de San Agustín con una misa por León XIV

PEDRO LUIS GÓMEZ

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El mes de agosto, en Málaga, es sinónimo de vacaciones y feria... pero no todos los agosto fueron fiesta; ni mucho menos. Uno de ... los veranos más terribles para Málaga y para España fue el de 1921, entre el 21 de julio y el 9 de agosto de aquel año, cuando se produjo lo que en la historia se conoce como Desastre de Annual, y que ni es recordado como se debiera en este maravilloso país de nuestros amores ni es lo suficientemente conocido por los escolares patrios, y ello debido a que seguramente somos la única nación del mundo que no gusta ni estudiar ni hablar de su historia y de sus héroes. Como bien decía el admirado catedrático melillense Carlos Seco Serrano, historiador que hizo época como gran investigador de la Restauración (admirador como pocos del malagueño Cánovas del Castillo), la Guerra de África fue la causante de todos los males de la historia contemporánea de España: dictadura de Primo de Rivera, exilio-huida del Rey Alfonso XIII, convulso y anárquico período de la República, guerra civil y dictadura de Franco... Pero si esas fueron las consecuencias generales, sin duda gravísimas, no podemos olvidar las 'particulares', la gran tragedia vivida en muchos pueblos, aldeas y barrios malagueños. De los núcleos más humildes de la provincia y de la capital se nutrieron mayoritariamente (como en el resto del país, ojo) las tropas españolas, compuestas por muchos jóvenes sin formación militar alguna, obligados en una lucha que ni era suya ni sentían... Los españoles que podían 'compraban' sus plazas en las tropas, y así los más pudientes se libraban de ir al servicio militar, y por tanto a la guerra, mientras que los uniformes «se rellenaban de cuerpos llegados desde la carencia y de la necesidad», brillante símil del referido historiador en una de sus maravillosas clases en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Muchos malagueños (casi 300 de la Axarquía, otros tantos de la capital y muchos más de las zonas del Guadalhorce y Antequera, así como de una costa que entecos estaba conformada por barrios de humildes pescadores) dieron su vida por España en una guerra que fue un desatino histórico.

