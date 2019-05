El terral subirá el termómetro hasta los 30 grados desde hoy en Málaga Bañistas en las playas de la capital el pasado fin de semana. / Migue Fernández. Archivo Las temperaturas veraniegas se han adelantado un mes, aunque la próxima semana volverán a bajar IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 8 mayo 2019, 13:58

El terral empezará a soplar hoy mismo y durante los tres próximos días dejará temperaturas veraniegas en Málaga, el Valle del Guadalhorce y puntos de la Costa. El Centro Meteorológico de Aemet informa de que el viento de tierra se extenderá hasta el viernes o la mañana del sábado, con el mercurio en valores altos para esta época, en torno a 29-30 grados de máxima.

En cuanto a los cielos, aunque habrá intervalos de nubes altas en el litoral, no se aprecia ninguna posibilidad de lluvias. Las mínimas nocturnas también serán elevadas, en torno a 18-20 grados, ya que el viento cálido no dejará que el mercurio descienda durante la madrugada. «Estas ya son cifras de verano», comenta José María Sánchez-Laulhé, director de Aemet en Málaga. No se puede perder de vista que el fin de semana pasado ya se superaron los 31 grados, el registro más alto del año hasta ahora y supuso también el récord de España.

Entre el sábado y el domingo rolará a levante y volverá a bajar levemente (se esperan 25-26); aunque la próxima semana se tenderán a normalizar, con un descenso previsto de hasta seis grados respecto a la de estos días, hasta los 24 grados. El meteorólogo pone de relieve que la primera semana de mayo ha dejado temperaturas especialmente altas para esta época. La media histórica del mes es de 19,3, con máximas de 24,3 y mínimas de 14,2.