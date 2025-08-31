«La Teología me ha enseñado a mirar mi fe con nuevos ojos»

Hasta el 12 de septiembre es posible matricularse en Málaga en los estudios de grado y máster en Teología y en Ciencias Religiosas, además de ... los créditos exigidos para obtener la DECA, título que habilita para ser profesor de Religión. El curso pasado, 75 personas se matricularon en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, y 95 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

El director de estos centros vinculados a la Universidad Loyola Andalucía, Pedro Leiva, explica que «el Concilio Vaticano II, en la constitución 'Gaudium et spes', ya decía que los cristianos deben vivir estrechamente unidos a los hombres de su tiempo, comprender su forma de pensar, armonizar los conocimientos con la moral y la doctrina cristiana para que la cultura religiosa y el conocimiento de las ciencias no avancen a ritmo desigual. Por eso insistía en que aquellos que se dedican a la teología no deben descuidar su relación con el propio tiempo, de modo que los hombres cultos puedan acceder a un conocimiento pleno de la fe. En este sentido, el Concilio lanzó un desafío: 'es de desear que numerosos laicos consigan una formación adecuada en las disciplinas sagradas y que no pocos de entre ellos cultiven estos estudios ex profeso y profundicen en ellos' (GS 62). Este deseo del Concilio, por cierto, muy desconocido, muestra la importancia que daba a la teología en orden al diálogo de la Iglesia con el mundo. Aunque nuestra diócesis tiene una larga andadura en promover la formación teológica de los laicos, todavía hay mucho por hacer en este tema».

Una de las alumnas que ha obtenido el título de Grado en Ciencias Religiosas este curso ha sido Alba Arlandi. «Me di cuenta de que quería conocer más a Dios, pero no sólo desde la experiencia personal o desde la fe vivida en comunidad, sino también desde la razón, desde el estudio. Sentí que formarme en Teología era un modo de darle forma a esa inquietud, de seguir buscando, entendiendo y compartiendo a Dios de una manera más completa», explica. «La Teología me ha enseñado a mirar mi fe con nuevos ojos. Me ha dado herramientas para profundizar, para hacerme preguntas, para buscar respuestas... pero también para aprender a convivir con el misterio. Y eso enriquece mucho, porque te hace vivir tu fe de manera más consciente, más madura y también más abierta al diálogo con el mundo».

Junto a ella, se ha graduado en Teología Rosa Martín Mingorance. Para ella, la diferencia con otras facultades «es el ambiente fraterno, de colaboración y ayuda mutua. Somos una familia educativa que crece en conocimientos y en amor. Desde la atención en consejería por nuestro amigo Juan hasta el equipo directivo, nos une la cercanía de ser hermanos, y esto se experimenta entre los pasillos y aulas del centro. En las clases convivimos tanto seminaristas como laicos, jóvenes y no tan jóvenes, chicos y chicas. Cualquier persona que disponga del acceso a la universidad puede venir a estudiar». Para Rosa, este título es solo un punto y seguido. Ahora quiere continuar sus estudios cursando el máster en Teología Fundamental en el mismo centro, una posibilidad que existe en Málaga desde este pasado curso.

Antonio Jesús Jiménez, párroco y postulador en el departamento de Causa de los Santos, ha sido uno de sus primeros alumnos. «Estando de párroco en Torremolinos, una zona turística tan diversa y secularizada, este máster me ofrece nuevas perspectivas para encontrar lo cristiano en las manifestaciones culturales actuales y buscar nuevas formas de diálogo con personas de todo tipo de procedencia, filosofía y fe. Animo a todos mis compañeros, sin importar la edad, a sumergirse en esta aventura apasionante».

Elena López Abelaira, profesora y secretaria del centro, explica que la oferta formativa es integral, y en ella destaca el bachillerato/grado en Ciencias Religiosas, titulación que permite la obtención de la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), requisito oficial para impartir clases de Religión en secundaria y bachillerato. «El centro también ofrece las cuatro asignaturas específicas para la obtención de este título, de forma semipresencial», aclara. «Para aquellos que ya cuentan con el bachillerato en Ciencias Religiosas, ofrecemos la licenciatura/máster en Ciencias Religiosas que, con materias orientadas a la teología e historia, incide más en los aspectos pastorales».

Para una formación más profunda en las disciplinas teológicas, el centro ofrece el bachillerato/grado en Teología, cuyo recorrido académico continúa con la licenciatura/máster en Teología Fundamental y da acceso a doctorado. «Este será el segundo año que se imparte esta especialización que, tras una excelente acogida en su primera edición, lanzará a los primeros titulados», cuenta López Abelaira. «Además, seguimos ofertando la formación DECA para infantil y primaria, accesible en modalidad 'on line'».

Como novedad, este año es posible hacer la matrícula por Internet, lo que permite realizar todo el proceso desde casa a través de la página web: 'ceset.edu.es'.