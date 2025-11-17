Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El objetivo final es el del aumento del reciclaje. SUR

Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

SUR analiza en los doce municipios más poblados de la provincia la aplicación de la normativa estatal que obliga a repercutir el gasto íntegro del servicio

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El debate sobre la nueva tasa de basura arrecia y adquiere gran alcance político. Los ayuntamientos se miran unos a otros de reojo. Pocos asuntos ... menos populares que subir impuestos. Y los vecinos, en muchos casos, no se paran a analizar competencias: ven un recibo y quién se lo cobra. SUR ha analizado los casos de los doce municipios con mayor población. Se da la circunstancia de que todos tienen al PP al frente. A grandes rasgos: temen que se dispare la litigiosidad y asumir el coste político de cobrar un nuevo recibo en unos casos o de subir el existente en otros. Las dudas técnicas y jurídicas sobre cómo repercutir el coste íntegro del servicio tampoco son desdeñables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  7. 7 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10

    Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura