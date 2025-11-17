Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

El debate sobre la nueva tasa de basura arrecia y adquiere gran alcance político. Los ayuntamientos se miran unos a otros de reojo. Pocos asuntos ... menos populares que subir impuestos. Y los vecinos, en muchos casos, no se paran a analizar competencias: ven un recibo y quién se lo cobra. SUR ha analizado los casos de los doce municipios con mayor población. Se da la circunstancia de que todos tienen al PP al frente. A grandes rasgos: temen que se dispare la litigiosidad y asumir el coste político de cobrar un nuevo recibo en unos casos o de subir el existente en otros. Las dudas técnicas y jurídicas sobre cómo repercutir el coste íntegro del servicio tampoco son desdeñables.

Lo que está claro es que los municipios tienen que conseguir cubrirlo completo por una ley estatal que desarrolla, a su vez, el marco que establecía una directiva comunitaria. Y ahí viene el gran debate: ¿España hace una interpretación muy exigente de la normativa de la UE?

1 Málaga «Los ayuntamientos pintamos poco. Es una barbaridad que cada ayuntamiento lo aplique de un modo. Pero estamos obligados a poner en marcha estas medidas»

En la capital, andan de cabeza tratando de ajustar la ordenanza para cobrar la nueva tasa. La basura va incluida en el IBI desde hace más de dos décadas. Pero el desglose no se conoce. Fuentes municipales confirman a SUR que está avanzado el texto y lamentan las imprecisiones y la maraña que, a su juicio, ha generado la ley estatal. Y mencionan los problemas que se han suscitado en Madrid o la paralización judicial de la medida en León.

La cuestión es que la subida exacta no se conoce aún. Primero se iba a ligar el cálculo al agua. Ahora, se vinculará al valor catastral y al número de habitantes. La sensibilidad es alta, dado que el ciudadano verá una nueva tasa, y no será barata. En el caso del cálculo anterior, el recibo podía alcanzar los 224 euros al año. Pero habrá que esperar a la ordenanza. En todo caso, los cobros no llegarán hasta el año próximo.

La comisión de Economía y Hacienda de octubre debatió el asunto. Y se aprobó pedirle al Gobierno que no obligue a repercutir todo el coste. El concejal de Hacienda, Carlos Conde, se comprometió a estudiar rebajas fiscales en el IBI, ahora que los recibos se van a separar. «Si estamos aquí hablando de esto es porque existe una Directiva y una Ley de Residuos, de obligado cumplimiento. Los ayuntamientos pintamos poco. Le doy la razón en que es una barbaridad que cada ayuntamiento lo aplique de un modo. Pero estamos obligados a poner en marcha estas medidas», manifestaba el edil.

El coste anual de Limasam, incluyendo todo el proceso de limpieza, recogida y tratamiento es de 255 euros por malagueño al año. Es una referencia meramente estadística a partir de los presupuestos municipales, pero no significa que se aplique para la nueva tasa.

2 Marbella «Vamos a cumplir la ley y no habrá tasazo»

«Vamos a cumplir la ley y no habrá tasazo; no se va a crujir a los ciudadanos», explicaba hace unos día el concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal de Marbella, Félix Romero, en el pleno municipal en el que se aprobó la nueva subida. Será un 20% en los hogares y hasta un 50% en hoteles o chiringuitos. No obstante, el equipo de gobierno entiende que no será un gran impacto: 5 euros anuales más para una vivienda situada en una calle de quinta categoría y 25 chalé en el casco urbano.

«Es una imposición del Gobierno de la Nación. Teníamos perfectamente estructurado nuestro servicio y cubierto nuestro coste con el presupuesto. Esta tasa ni la necesitamos ni la queremos», comentó de manera más que gráfica y entendible.

3 Mijas «Se están valorando los criterios que han aplicado otros municipios a la hora de distribuir el coste entre los vecinos por si procediera una revisión»

Al menos desde 1989 existe en Mijas una tasa por la recogida de basuras y reciclaje. Fuentes municipales señalan que el municipio cubre la totalidad del coste de la recogida, pero el aumento del coste del reciclaje (por el perfeccionamiento de los métodos y por los nuevos impuestos) hace que el coste total del servicio sea superior a lo que se repercute en la tasa. «Se están valorando los criterios que han aplicado otros municipios a la hora de distribuir el coste entre los vecinos (valor de la vivienda, número de empadronados en ella, etc), por si procediera una revisión», inciden.

Mijas lamenta la falta de directrices claras por parte del Gobierno: «Quizá habría convenido que el gobierno de España hubiera fijado un criterio único, no político sino técnico, para distribuir el coste entre los usuarios, así como para establecer medidas que fomenten el reciclaje».

Sobre una posible litigiosidad, el Consistorio espera poder evitarla con una buena ordenanza y sentido común. «En la batalla por el reciclaje y la sostenibilidad estamos todos unidos».

4 Vélez «Para mí no es nada agradable tener que aprobar una tasa de residuos que nos obliga el Gobierno de España»

Vélez Málaga acaba de aprobar en pleno la nueva tasa de basura. Se multiplican las quejas vecinales y la oposición se plantea ir a los tribunales. El gobierno bipartito critica la imposición estatal y calcula unos 7,2 millones de euros de ingresos al año.

Los veleños no pagaban este tributo desde mediados de los años 90 y se pasó a incluir en el IBI. «Para mí no es nada agradable tener que aprobar una tasa de residuos que nos obliga el Gobierno de España», resumía Jesús Lupiáñez, el alcalde.

El nuevo tributo se cobrará tanto a las viviendas, con una horquilla de entre 101 y 135 euros, como a los negocios, con un coste medio de 112,3 euros. El coste previsto del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos alcanza los 7.185.000 euros anuales, según la documentación aprobada definitivamente este viernes por el pleno. De esta cantidad, el 72,59% será repercutido en las 48.494 unidades catastrales de viviendas existentes en Vélez-Málaga, mientras que el 27,41% restante lo sufragarán 10.216 negocios con actividad económica. Se han fijado 126.000 euros en bonificaciones a familias con escasos recursos.

En el caso del nuevo recibo doméstico, cada vivienda tendrá una cuota fija de 62,66 euros anuales, mientras que la parte variable se calculará en función del valor catastral del inmueble, la superficie y la eficiencia ambiental, distribuidas en un 45%, 45% y 10%, respectivamente. Así, la horquilla de precios del nuevo tributo estará entre 101,86 y 135,54 euros por vivienda cada doce meses. En el caso de la basura industrial, tendrá un coste medio de 112,3 euros al año.

5 Fuengirola «No tenemos previsto aplicarla porque lo que los contribuyentes ya pagan cubre suficientemente el coste del tratamiento de los residuos que generan»

En Fuengirola, la tasa ya se pagaba por separado y anuncia que no habrá cambios, según fuentes municipales: «No tenemos previsto aplicarla porque lo que los contribuyentes ya pagan cubre suficientemente el coste del tratamiento de los residuos que generan. Al cubrir la actual tasa el coste del servicio, no ha sido necesario realizar estimación».

Pero el Consistorio fuengiroleño también arremete contra la ley estatal: «La normativa comunitaria no obliga a aplicar el 'tasazo' del que sí habla la trasposición, que tampoco aporta criterios lógicos o razonables para calcular el 'tasazo'».

Aplicar la ley con cambios supondría, a su entender, un aumento de las denuncias. «Vecinos, colectivos o entidades que, con razón, se sentirían perjudicados», declaran.

6 Estepona «El Gobierno central es el que ha elegido que sea una tasa, y lo ha hecho sin escuchar a los ayuntamientos, atentando de esta forma contra la autonomía de la administración local»

En Estepona ya se venía pagando la basura por separado. La nueva ordenanza se adaptó a la ley estatal y entró en vigor el 1 de enero. La subida media es del 5,5%, según informan fuentes municipales.

«La ordenanza municipal contempla una reducción del 3% sobre la cuota íntegra de la tasa a aquellos contribuyentes que depositen en un punto limpio autorizado, un mínimo de tres veces al año, residuos admisibles para los que no existan contenedores en la vía pública. De esta forma se amortigua la subida que ha supuesto la aplicación de la ley del Gobierno», abundan.

Para el Consistorio, no era obligatorio imponer esta ley: «La directiva europea obliga al objetivo, pero da alternativas para que este objetivo se cumpla. El Gobierno central es el que ha elegido que sea una tasa, y lo ha hecho sin escuchar a los ayuntamientos, atentando de esta forma contra la autonomía de la administración local. Es una decisión, la del Gobierno, propia e impuesta por ley, que además genera desigualdades entre municipios».

7 Benalmádena «A través de esa tasa municipal, actualmente el Ayuntamiento ingresa el coste del servicio, tal y como indica la ley»

El Ayuntamiento de Benalmádena está actualmente valorando la directiva europea y su futura aplicación en el municipio, aunque con la tranquilidad, según cuentan, de que actualmente ya hay una tasa municipal por la que la basura se paga por separado.

«A través de esa tasa municipal, actualmente el Ayuntamiento ingresa el coste del servicio, tal y como indica la ley. En concreto, el coste de la basura varía según la tipología de vivienda, siendo tres las tipologías establecidas: apartamento o piso, vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar», añaden desde el Consistorio.

8 Torremolinos «El importe de la doméstica no ha variado, salvo en algunos casos en los que se encontraba bonificada»

Se pagaba por separado también la tasa de basura en Torremolinos, que ya está aplicando la ley estatal desde el 1 de enero del corriente año. «El importe de la doméstica no ha variado, salvo en algunos casos en los que se encontraba bonificada, pero la nueva ley exigía un nivel de vulnerabilidad mayor. En la industrial, el principal cambio ha sido en las viviendas de uso turístico, que han pasado de doméstica a industrial», enfatizan fuentes municipales.

Y, de nuevo, la crítica al Gobierno central: «La directiva europea es correcta y adecuada; lo que no lo es, es el hecho de que el gobierno de España haya decidido trasladar esta competencia a los ayuntamientos, cuando existía la posibilidad de que creara un impuesto estatal y, con los fondos recaudados, derivarlo a los ayuntamientos para que pudieran llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir con el fin de la directiva. Han optado por no hacer nada al respecto y simplemente derivar esta competencia en los ayuntamientos, sin ningún mecanismo ni herramienta financiera».

«Nos preocupa la insuficiencia económica de los ayuntamientos y que una administración como el Estado no sea capaz de transferir fondos para poder adaptarnos a una directiva europea que supone un cambio profundo en el tratamiento de los residuos», apostillan.

9 Rincón de la Victoria «Los ayuntamientos se enfrentan a las quejas justificadas de los ciudadanos y tendrán que hacerlo en el futuro a una elevada litigiosidad»

También en Rincón de la Victoria existía una tasa de basura, lo que pasa es que no recaudaba el coste del servicio, de ahí que se haya tenido que modificar para dar cumplimiento a la normativa que exigía que la tasa fuese no deficitaria.

La nueva tasa entró en vigor el 1 de enero de este año. El Ayuntamiento ha cumplido los plazos. En cuanto a los importes, varían entre viviendas y establecimientos comerciales.

En viviendas, anteriormente existía una serie de tipologías de vivienda y cada una de ellas tenía una tasa asociada. En la modificación de la ordenanza se han respetado las tipologías y se han recalculado las tasas. Para hacer el recálculo se ha tenido en cuenta las características medias de cada tipología de vivienda, considerando un ejercicio razonable y proporcionado que ha tenido en cuenta la entidad de la vivienda, número estimado medio de habitantes, cantidad estadística de generación de residuos por persona, posible existencia de jardines, posible tenencia de mascotas, etc. En virtud de todo ello, y con una ocupación media por vivienda de 3 personas, se ha generado la nueva tasa. El incremento en las viviendas al mes oscila entre 1,46 euros y 4,86 euros.

En cuanto a los establecimientos, se han realizado cálculos en virtud de la cantidad aproximada de residuos que generan atendiendo a la naturaleza de la actividad, tamaño, etc. Se han incluido las distintas expresiones de viviendas turísticas. «La tabla es muy extensa pues existe multitud de tipologías de actividades. Los incrementos del importe no son tan homogéneos como en el caso de las viviendas, y el incremento es mayor pero teniendo en cuenta varios aspectos: existían muchas desigualdades entre los negocios y los negocios tienen capacidad de repercutir ese incremento», indican desde el Consistorio, que también coincide en señalar al Gobierno: «La Directiva no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura, y mucho menos, que los ciudadanos tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien. Lo que está claro es que los ayuntamientos estamos asumiendo esta directiva europea cuando el Gobierno central podría haberla asumido. Al final los ayuntamientos sufrimos el desgaste ya que los vecinos lo único que entienden es que se les ha subido el recibo».

Las entidades locales se han visto obligadas a incrementar la tasa de basuras por imposición del Gobierno, añaden. Y, pese a la cantidad de documentos en que se basa la ordenanza, sintonizan con el sentir de la Federación Española de Municipios y Provincias: «La FEMP pidió en 2024 al Gobierno modificar la ley para evitar posibles conflictos, pero el Gobierno ha hecho oídos sordos. Con todo, los ayuntamientos se enfrentan a las quejas justificadas de los ciudadanos y tendrán que hacerlo en el futuro a una elevada litigiosidad».

10 Alhaurín de la Torre «Se ha generado una lógica preocupación entre los vecinos, autónomos y pequeños empresarios de Alhaurín de la Torre y de toda España»

En Alhaurín de la Torre, donde existen muchas quejas por los nuevos precios, el asunto también ha llegado al pleno esta semana. «Se ha generado una lógica preocupación entre los vecinos, autónomos y pequeños empresarios de Alhaurín de la Torre y de toda España. Obliga a los municipios a repercutir el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los contribuyentes, sin posibilidad de subvencionar ni compensar parte del coste con recursos propios municipales. Hasta la aplicación de esta normativa, los ayuntamientos podían asumir una parte del coste del servicio con fondos de su presupuesto general», recogía la iniciativa presentada por el equipo de gobierno.

«Ha supuesto un incremento notable en los recibos, especialmente para los autónomos, pequeños comercios y profesionales liberales, sectores ya castigados por la inflación y el aumento de costes energéticos. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre comparte la preocupación de sus vecinos y considera injusto que los gobiernos locales se vean obligados a actuar como meros recaudadores de una normativa estatal y europea sin margen de maniobra ni posibilidad de aplicar políticas locales de equidad y apoyo a los sectores más vulnerables», se añadía, al tiempo que, como en otras instituciones, el PP pedía cambios en la ley.

11 Antequera «Los ciudadanos tienen que saber que no somos los ayuntamientos, que es el Gobierno el que obliga a este impuesto inventado

La ciudad de El Torcal tiene en vigor su tasa desde 2015 . Y el año que viene tendrá que aplicar una subida. El alcalde, Manuel Barón, atiende a SUR y coincide con la lectura general. «Hasta ahora la ha venido pagando el Ayuntamiento con fondos propios. Pero no quería repercutirla a mis ciudadanos sin poner antes los contenedores necesarios, contratar personal, etc. No tenemos opción. Pese a nuestro rechazo y oposición frontal tenemos que cumplir con la ley, impuesta con la falsa verdad de que Europa obliga. Lo que dice la UE es que hay que aplicar el principio de que quien contamina paga», asevera.

Antequera va aplicar como base de cálculo el padrón de aguas y, según el regidor, la subida anual será de 45 euros. Al menos, celebra que el centro ambiental provincial de Valsequillo está en el término de Antequera y los costes de transporte bajan.

«Los ciudadanos tienen que saber que no somos los ayuntamientos, que es el Gobierno el que obliga a este impuesto inventado. Yo lo voy a decir hasta la saciedad», concluye.

12 Ronda «Su aplicación al ordenamiento jurídico español no se ha realizado de forma correcta y ha trasladado el problema a los ayuntamientos»

Mari Carmen Martínez, delegada municipal responsable de Soliarsa, menciona que la tasa ya se pagaba por separado, pero que ahora tendrá que subir un 60%. Sobre el marco normativo, también es crítica: «La directiva europea aborda el tema de la basura para mejorar la gestión de los residuos pero no ha previsto la capacidad de recursos y gestión de cada país. Su aplicación al ordenamiento jurídico español no se ha realizado de forma correcta y ha trasladado el problema a los ayuntamientos sin dotarlos económicamente para su implantación y gestión obligándolos a derivar el coste íntegro a los ciudadanos. Legislativamente la imposición de la tasa en su único artículo plantea gran inseguridad jurídica que podría tener serias repercusiones».

La edil rondeña también muestra su preocupación por la elevada litigiosidad.