Concentración de protesta celebrada este lunes en el Hospital Regional Universitario de Málaga. SUR

Los técnicos superiores sanitarios alcanzan su tercera jornada de huelga con un seguimiento del 95%

Muchas de las muestras de sangre tomadas estos días serán inservibles y no podrán analizarse, por lo que habrá que desecharlas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

La tercera jornada de la huelga nacional de los técnicos superiores sanitarios ha alcanzado un seguimiento del 95% en los hospitales y centros de salud ... públicos y privados de la provincia, según ha explicado este lunes uno de los delegados del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeS), Francisco Morillo, quien, junto a otros miembros del comité de huelga, ha encabezado una protesta que ha reunido a más de cien profesionales en las escaleras de acceso al Hospital Regional Universitario de la capital. En Málaga son 1.600 profesionales los llamados a secundar el paro.

