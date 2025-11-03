Los técnicos superiores sanitarios alcanzan su tercera jornada de huelga con un seguimiento del 95%

La tercera jornada de la huelga nacional de los técnicos superiores sanitarios ha alcanzado un seguimiento del 95% en los hospitales y centros de salud ... públicos y privados de la provincia, según ha explicado este lunes uno de los delegados del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeS), Francisco Morillo, quien, junto a otros miembros del comité de huelga, ha encabezado una protesta que ha reunido a más de cien profesionales en las escaleras de acceso al Hospital Regional Universitario de la capital. En Málaga son 1.600 profesionales los llamados a secundar el paro.

Presidía la protesta una enorme pancarta en la que podía leerse «Técnicos sanitarios en lucha, sin nosotros no hay diagnóstico, grupo B, Grado ya», los asistentes han coreado consignas como «Ministra, escucha, los técnicos en lucha», «Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga» y «Somos europeos, homologación». Asimismo, en los diferentes carteles podía leerse «Sin nosotros no hay diagnóstico», «No somos invisibles, somos imprescindibles», «No nos conocías y hoy nos va a echar de menos» o «Ministra Montero, devuélveme el dinero».

Técnicos sanitarios reclaman equiparación salarial acorde a su cualificación y un grado universitario

Los técnicos sanitarios superiores son vitales para que funcione el engranaje de la sanidad pública en Andalucía: son técnicos en radiodiagnóstico y radioterapia, anatomía patológica, medicina nuclear, laboratorio, documentación sanitaria, higiene dental, prótesis dental, audiometría y dietética, entre otras especialidades. Así, piden cobrar según la categoría que tienen aprobada desde 2007, la B, aunque siguen percibiendo sus emolumentos como si fuera de la C1, lo que les ha hecho perder desde entonces, según calculan, 200 euros mensuales, así como también reclaman ser considerados Profesión Sanitaria Reglada en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y que se cree un grado que recoja sus especialidades, para poder trabajar en Europa, entre diversas reivindicaciones.

Ampliar Imagen de la manifestación celebrada hoy en Madrid. SUR

Este lunes se ha alcanzado la tercera jornada de una huelga general que acaba mañana, de forma que cada uno de estos tres días se han suspendido dos tercios de las 30.000 pruebas previstas, siempre según las estimaciones de SIETeS. La huelga ha afectado a las pruebas ya programadas, de forma que si se hacían las extracciones, los técnicos advertían a los ciudadanos de que tal vez no podrían procesarse al quedar inservibles, lo que ha generado escenas de tensión entre los ciudadanos y los profesionales y numerosas reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Pruebas programadas

De esas pruebas programadas, llegan cada día las muestras al laboratorio para ser analizadas—heces, orina, sangre (hematología, bioquímica, microbiología)— y otros test especiales, que suman más de 23.000, de las que entre 13.000 y 15.000 serían de sangre. En Anatomía Patológica se analizan biopsias, técnicas de inmuno, biología molecular, citologías, punciones y HPV: 2.000 determinaciones aproximadamente y, en cuanto a pruebas diagnósticas de imagen, los técnicos efectúan 4.000 (resonancias, mamografías, ecografías, rayos X convencionales), cifras a las que hay que sumar 128 pruebas diarias de medicina nuclear en el Regional y el Clínico, estima SIETeS. Varios técnicos aseguran que el 85% de las muestras de sangre serían inutilizadas de no ser sometidas a examen en pocas horas o días, pero fuentes médicas, por contra, afirman que, si son centrifugadas, pueden aguantar hasta una semana. Las autoridades hospitalarias diagnosticarán esta misma semana cuáles podrán ser usadas y cuántas habrá que desechar, ya que se ha trabajado desde antes de la huelga con los centros de salud para minimizar la afección a las pruebas, sobre todo de sangre (cada día llegan al Regional en torno a 3.000 muestras, frente a las 1.000-1.500 de la jornada de huelga del jueves).

«Vamos a hacer una concentración pacífica y silenciosa para reivindicar entrar en el Grupo B y el paso al grado que se nos prometió y que está firmado desde el Plan Bolonia», ha explicado Morillo a SUR, quien ha recordado que muchos de sus compañeros se han desplazado a Madrid para la manifestación estatal. «Nosotros estimamos que el primer día se alcanzó un 90% de seguimiento, mientras que el segundo se llegó al 98%», indica.

Almacenamiento al límite de muestras a la espera de decisiones ministeriales sobre la huelga

Sobre las muestras de sangre sacadas, ha explicado que «suspendidas, hay un montón. Están a la espera, o sea, muchas están en nevera y demás, a la espera de que tomen medidas los del Ministerio y demás, y esto se acabará cuando ellos quieran, se han suspendido dos tercios cada día». «Hay miles de muestra de sangre afectadas, si no paran la huelga no habrá más remedio que tirarlas, porque se deterioran; no es que las tiremos, las estamos almacenando, pero cuando no quepan en los sitios donde las tenemos que almacenar... y las que se hayan deteriorado pues habrá que tirarlas, claro, no podemos dar un diagnóstico con una prueba que se haya deteriorado, algunas de ellas serán inservibles: coagulación y demás duran cuatro horas», ha añadido Morillo, aunque ha recordado que las de Anatomía Patológica y Biología sí se están procesando «para que estén en perfecto estado para cuando terminemos de protestar».