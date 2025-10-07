Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

SUR y San Telmo Business School presentan este jueves el directorio de empresas 'Quién es Quién'

La publicación, que se distribuye el domingo, 12 de octubre, gratis con SUR, ofrece una completa guía con los sectores más representativos de la economía malagueña

SUR

Martes, 7 de octubre 2025, 20:52

SUR y San Telmo Business School presentan este jueves 9 de octubre la XIV edición de 'Quién es Quién', el directorio de las empresas de ... Málaga que editan este periódico y el citado centro educativo con el patrocinio de CaixaBank y el Ayuntamiento de Málaga, así como con la colaboración de Cervezas Victoria, Sanysol, Diputación Provincial y Turismo Costa del Sol, Málaga C.F. , UTAMED y Volvo Vypsa.

