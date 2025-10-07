SUR y San Telmo Business School presentan este jueves el directorio de empresas 'Quién es Quién'
La publicación, que se distribuye el domingo, 12 de octubre, gratis con SUR, ofrece una completa guía con los sectores más representativos de la economía malagueña
SUR
Martes, 7 de octubre 2025, 20:52
SUR y San Telmo Business School presentan este jueves 9 de octubre la XIV edición de 'Quién es Quién', el directorio de las empresas de ... Málaga que editan este periódico y el citado centro educativo con el patrocinio de CaixaBank y el Ayuntamiento de Málaga, así como con la colaboración de Cervezas Victoria, Sanysol, Diputación Provincial y Turismo Costa del Sol, Málaga C.F. , UTAMED y Volvo Vypsa.
La publicación, que se distribuye el domingo, 12 de octubre, gratis con SUR, ofrece un completo directorio con los sectores más representativos de la economía malagueña, además de administraciones públicas y el tejido asociativo de Málaga. A través de sus páginas a todo color se proporciona información de primera mano de los principales actores en estas organizaciones.
La presentación será a las 20.00 horas en San Telmo Business School, en la avenida de Carlos Haya, 165. La asistencia es por invitación y el acto se podrá seguir en directo por SUR.es
