SUR reúne a expertos, navieras y empresas para analizar la exportación e importación a través del puerto de Málaga

SUR reúne a expertos y a representantes de grandes navieras y empresas en unas jornadas para analizar las posibilidades que ofrece el puerto de Málaga ... para la exportación e importación de productos.

Bajo el título: 'Importar y exportar en el puerto de Málaga: epicentro de la conectividad internacional', el encuentro contará con la opinión de directivos de la naviera MSC, así como de las compañías Cesce, Cunext y Ly Company, junto con el consultor internacional Peter de Langen, en una cita que tendrá lugar este miércoles en el hotel Málaga Palacio.

Organizado por SUR y patrocinado por la Autoridad Portuaria de Málaga, la iniciativa Málaga Puerto Verde y Fundación Málagaport, la cita, que ha suscitado un elevado interés entre los miembros de la comunidad portuaria, analizará el escenario geopolítico incierto al que se enfrenta la economía mundial, con cambios de rutas, aranceles, etc. También se desgranarán las claves de la importación y exportación a través de los muelles de la capital malagueña, con las oportunidades y los retos que estos representan para los exportadores del 'Hinterland' portuario y también para los importadores de productos procedentes de otras latitudes.

De este modo, los especialistas convocados analizarán la oferta de calidad que ofrecen los operadores logísticos, consignatarios, estibadores y la propia Autoridad Portuaria, que forman una comunidad empresarial sólida y cohesionada. Pero también las demandas de las empresas que quieren colocar sus productos fuera, con ideas para mejorar y así captar más clientes y negocio.

Tras la bienvenida, a cargo de Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria; y Javier Recio, subdirector de SUR, tendrá lugar la ponencia inaugural, a cargo de Peter de Langen, propietario y principal consultor de la firma internacional de consultoría con sede en Málaga Ports and Logistics Advisory. Su presentación estará titulada: 'Puertos en una tormenta, tendencias y retos para los puertos'.

Logística en el puerto

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda: 'Claves para la importación y exportación a través del puerto de Málaga', en la que intervendrán: Carlos de Castellví, Andalucía Branch Manager de la multinacional MSC, una de las mayores navieras dedicadas al transporte de contenedores del mundo, y que también opera MSC Cruceros. Ricardo Santamaría, director de Cesce Riesgo País y reconocido analista de riesgos en entornos financieros y políticos internacionales. Entre otras muchas facetas, Cesce es la entidad que gestiona los seguros de exportación por cuenta del Estado español.

Junto a ellos, también intervendrán José María García, director de la Unidad de Negocio de Cobre de Cunext Group, especializada en la transformación de cobre y aluminio de alta calidad y está presente en los sectores de energía, datos, motores eléctricos, industria automotriz y ferroviaria, parques eólicos, telecomunicaciones, construcción, etc. Y Curro Rodríguez, director general de Ly Company-Aqualy, envasadora de agua en brik con sede en Málaga, con presencia en más de 40 países, con fábricas en España, Italia, República Dominicana y delegaciones comerciales en multitud de países.