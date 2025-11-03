Sueldos, ayudas e inversiones: de dónde viene el dinero de los malagueños

Los malagueños presentaron 300.602 declaraciones de la renta en el último ejercicio del que la Agencia Tributaria ha publicado datos –la campaña realizada en ... 2024 con datos del año 2023–. A partir de esa estadística es posible conocer los ingresos brutos que declaran los ciudadanos y de qué fuentes les vienen, es decir, si se trata de rentas salariales, si son rendimientos de sus inversiones, si proceden de ayudas o si son fruto de actividades económicas.

Como síntesis, en las que menos pesa el trabajo es en las rentas más bajas y en las más altas. Donde las prestaciones públicas cobran más protagonismo es entre las declaraciones de menor volumen. Y los retornos del capital y las actividades económicas adquieren mayor dimensión para las rentas más elevadas. Así completan unas y otras sus ingresos anuales.

Rentas de los contribuyentes de Málaga y su origen Base imponible (euros) 0 6.010,12 6.010,12 12.020,24 12.020,24 21.035,42 21.035,42 30.050,61 30.050,61 60.101,21 Más de 60.101,21 Distribución de la renta (%) Trabajo Capital Actividades económicas Ganancias patrimoniales netas Rentas exentas Número de declaraciones Renta bruta media (euros) 100.000 80.000 (10.373) (22.275) 60.000 (46.321) 40.000 (29.978) (17.375) 20.000 (118.079) 1.000 2.000 3.000 Renta bruta (millones de euros) Fuente: Agencia Tributaria (declaración de 2024 con datos de 2023) ENCARNI HINOJOSA

Si bien hasta rentas brutas de 22.000 euros procedentes de un solo pagador no es obligatorio presentar la declaración, hay un buen número de ciudadanos que rinden cuentas a Hacienda incluso aunque sus ingresos se encuentren por debajo de esa cifra. Una razón estriba en que es obligatorio si se es beneficiario del Ingreso Mínimo Vital; y otra en que de esta manera los contribuyentes se pueden acoger a las deducciones y desgravaciones que operan y por tanto pueden obtener devoluciones. Además, si son dos o más los pagadores, la obligación de presentar la declaración es a partir de una percepción más baja.

30.030 euros es la renta bruta media anual de las declaraciones de la renta presentadas en Málaga en el ejercicio 2024, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Es una cifra que se sitúa por debajo de la media española, que se encuentra en los 35.777 euros.

De acuerdo con los últimos datos de Hacienda, la renta bruta media anual de los declarantes en la ciudad de Málaga es de poco más de 30.000 euros, que en un 77% proviene de los salarios, y en un 7% tanto de rendimientos del capital como de actividades económicas, mientras que en prácticamente un 5% son rentas exentas, que bien pueden corresponder a prestaciones como el IMV, maternidad, becas, dependencia, indemnizaciones por despido o a dietas que no tributan, entre otros conceptos.

Una advertencia: aquí no se puede hablar estrictamente de renta personal, puesto que hay declaraciones de la renta que hacen conjuntamente las parejas.

10.372 euros es la renta bruta media de las declaraciones a las que se les calcula el IRPF con bases imponibles de hasta 6.010,12 euros. Éstos, en agregado, obtienen el 70% de sus ingresos en el trabajo y casi el 23% por rentas exentas (seguramente, prestaciones y ayudas públicas)

Pero los datos que proporciona la Agencia Tributaria presentan mucha mayor desagregación. De esta manera, en Málaga capital, con bases imponibles –la renta bruta menos deducciones y reducciones y la cantidad sobre la que se aplican los tipos de impuesto– de hasta 6.010,12 euros se presentaron 82.844 declaraciones (se trata del grupo más grande de todos los tramos en que Hacienda divide a los contribuyentes de la ciudad). La renta declarada total de todos estos ciudadanos ascendió a los casi 860 millones de euros, con prácticamente el 70% de los cuales (algo más de 601 millones) procedentes de rentas del trabajo. Mientras tanto, más de 197 millones de euros, casi el 23% del total, son rentas exentas, muy probablemente prestaciones, ayudas y subsidios, como el ya citado ingreso mínimo vital, ya que las pensiones contributivas computan como rentas del trabajo. Únicamente el 3,67% de los ingresos de esta parte de los contribuyentes proceden de rentas del capital, mientras que sólo el 2,51% se obtiene vía actividades económicas.

Aunque tributan por menos de 6.000 euros –ésa es la base imponible por la aplicación de deducciones y reducciones–, la renta media de los contribuyentes de este escalón más bajo es de 10.372 euros –la media española roza los 10.500 euros–. De esta cantidad, atendiendo a las proporciones anteriores, 7.258 euros corresponderían a ingresos salariales y 2.381 a rentas exentas (ayudas, pero también dietas no sujetas a impuestos, por ejemplo).

Como contraste, en Marbella, otro municipio de la provincia del que hay disponibles datos, los contribuyentes con bases imponibles por debajo de los 6.000 euros viven en un 76,2% de rentas salariales y en un 13,6% de ayudas. En su caso, las rentas del capital les proporcionan casi un 6% de su renta bruta.

17.374 euros brutos anuales declaran ingresar, como promedio, los contribuyentes del siguiente escalón. Las rentas salariales les proporcionan casi el 79% de los recursos con que cuentan.

El siguiente escalón es el que conforman los contribuyentes con bases imponibles de 6.010,12 a 12.020,24 euros (que corresponde a una renta bruta promedio de 17.374 euros, cifra similar a la media nacional). El número de declaraciones de esta cuantía fue de 32.578, una cifra inferior a la del segmento inferior. En este caso, el dinero bruto declarado ascendió a los 566 millones de euros, cantidad de la que el 78,79% (446 millones de euros) explican las rentas salariales, mientras que únicamente el 7,5% (42,4 millones de euros) son rentas exentas (que se asimilan a ayudas), y todavía menos, en torno al 6% cada una, actividades económicas y rendimientos del capital.

Tomando en cuenta la renta bruta media, de los 17.373 euros, cerca de 13.700 euros procederían de rentas salariales, y los otros algo más de 3.500 euros, a repartir entre los rendimientos del capital, el fruto de actividades económicas y las rentas exentas. Aunque también es posible -de hecho, más probable- que haya personas de éste y todos los segmentos de población que obtengan la mayor parte de su renta de actividades económicas y otras, casi exclusivamente de salarios.

Declaraciones con bases imponibles de entre 12.020,24 y 21.035,42 euros (que equivalente a rentas brutas medias de 22.275 euros, que en España están en los 22.367 euros) en Málaga fueron 55.124 el último año del que hay disponibles datos. Su renta bruta agregada fue de 1.228 millones de euros. En este caso, ingresos salariales son más de 1.032 millones, es decir, un 84% del total; mientras que el peso del fruto de las actividades económicas asciende a los 67 millones de euros, cifra que equivale al 5,46% del total. Los rendimientos de las inversiones les proporcionan, mientras, casi un 5% de sus ingresos. Y, por último, las ayudas y otras rentas exentas de tributación, el 4,6%.

Un contribuyente promedio de este segmento que cobrara 22.275 euros brutos al año obtendría 18.726 euros de su trabajo, mientras que entre los 1.000 y los 1.200 euros por cada una de las demás fuentes de ingresos.

85% de la renta bruta procede del trabajo para quienes declaran ingresos medios de entre 22.000 y 46.000 euros

Si saltamos al siguiente escalón, declaraciones con bases imponibles 21.035,42 y 30.050,61 euros (o rentas medias de cerca de 30.000 euros) se presentaron 49.202 en el último año en Málaga capital. Antes de nada, precisar que no es que haya ese número de vecinos con esas rentas, puesto que es posible que, como en el resto de tramos de renta, algunas de ellas sean declaraciones conjuntas, de la pareja.

Bien, en este caso, la renta bruta total correspondiente a esta horquilla de ingresos roza los 1.475 millones de euros, de los que un 87% proceden de rentas del trabajo. En este caso, las rentas exentas de tributación –las citadas prestaciones, becas o dietas– representan apenas un 3,47% del total, con 51,2 millones. Pero los rendimientos del capital se encuentran poco por encima, con un 4,83% y los resultados de las actividades económicas, en el 3,77%.

El mayor peso de los salarios

Un contribuyente que cobrara estos 30.000 euros brutos al año debería alrededor de 26.000 euros a las rentas salariales.

El siguiente tramo que consigna la Agencia Tributaria es el de declaraciones con bases imponibles de entre 30.050,61 y 60.101,21 euros (corresponde a una renta bruta media de 46.321 euros en Málaga y 46.678 en España). De estas cuantías se presentaron 64.776 en la capital malagueña. Suman una renta bruta de 3.000 millones de euros, que en un 85,3% se explica por las rentas salariales; mientras que en un 6% dependen de los rendimientos del capital y en un 4,46%, de actividades económicas. En este caso, los ingresos de subsidios y otras rentas exentas de tributación bajan hasta suponer apenas un 2,3% del total.

Aquí el salario explica 39.500 euros de los 46.300 euros que se ingresan en total como media por declaración y cerca de 2.800 euros los rendimientos de las inversiones. Las rentas de las actividades económicas, por su parte, aportan algo más de 2.000 euros. Pero, en realidad, la manera más acertada de interpretar la estadística es que cuanto más pesan las actividades económicas, más gente hay en ese segmento de renta dedicada a actividades profesionales o mejor remunerados están los servicios que prestan.

118.078 euros ingresan de media quienes declaran bases imponibles a partir de los 60.100 euros. Para este colectivo, que en Málaga se limita a las 16.078 declaraciones de la renta, el trabajo asalariado sólo explica un 55,5% de todos los recursos con que cuentan.

A partir de aquí, en el mismo saco entran todas las bases imponibles de más de 60.101,21 euros -que se corresponden con ingresos brutos anuales medios de 118.078 euros, cifra que en el promedio español sube hasta los 137.100 euros-. Declaraciones a partir de ese volumen se presentaron 16.078 en el último ejercicio en la ciudad de Málaga por un valor bruto conjunto de casi 1.900 millones de euros. En este caso, el peso de las rentas del trabajo se encuentra muy por debajo de lo que supone en tramos de ingresos anteriores. Así, el trabajo asalariado sólo explica un 55,5% del total de la renta bruta, al alcanzar prácticamente los 1.053 millones de euros. A cambio, ganan presencia las actividades económicas, que aportan el 17,62% de la renta bruta; así como las inversiones, cuyos rendimientos suponen el 13,13% de los ingresos. En este caso, el componente que también sube posiciones en la explicación de la renta bruta es el de las ganancias patrimoniales, que escalan hasta el 12% del total de lo declarado a Hacienda.

Pongamos, como contraste, el caso de Marbella. En su delegación de la Agencia Tributaria se presentaron 4.503 declaraciones con bases tributarias por encima de los 60.100 euros. Hacen una renta bruta total de 677,2 millones de euros, que apenas en un 36% proceden de salarios. Mientras tanto, fruto de las actividades económicas los residentes en Marbella con más recursos obtienen el 25% de éstos, al tiempo que los rendimientos del capital proporcionan el 20% de los ingresos anuales.