La subida de precios acelera con el final de año, pero, ¿por qué en Málaga más?

Los precios no aflojan. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que los precios subieron en octubre a un ritmo interanual del ... 3,1%, que es la cifra más elevada de todo lo que llevamos de 2025. El organismo público atribuye el incremento respecto al mes de octubre, cuando la tasa se situó en el 3%, al ascenso registrado por los costes asociados a la vivienda, fundamentalmente por la subida de la electricidad, pero también al aumento del precio del transporte.

El acelerón de los precios ha sido mayor en Málaga: ha pasado de producirse a un ritmo interanual del 3,4% en septiembre a hacerlo al 3,6% en octubre. Con ello, se coloca una vez más entre las provincias en las que más se encarece el coste de la vida, aunque no en cabeza. Ese lugar le corresponde a Castellón (3,9%), a la que sigue Salamanca (3,7%), y luego, ya empatadas en ese idéntico 3,6% Baleares, Lugo, Madrid, Málaga y Valencia.

En el otro extremo de la clasificación, y con cotas cercanas a las tasas que el Banco Central Europeo considera óptimas para el ritmo de subida de precios, se encuentran Santa Cruz de Tenerife y Murcia (ambas con un 2,2%). En Andalucía, el registro más benévolo para la inflación lo cosecha Jaén (2,9%).

Aunque en Málaga los precios suben por encima de la media española, en la provincia costasoleña el ritmo de incremento de la inflación no está en máximos anuales, aunque sí a las puertas de ese 3,7% que marcaba en febrero.

Para comprobar por qué los precios suben más en Málaga que en el conjunto de España, comparemos los diversos componentes que el INE tiene en consideración para elaborar su estudio. Aquel al que el instituto atribuye el grueso de la responsabilidad del acelerón inflacionista, los costes relacionados con la vivienda y sus suministros, como gas, luz y agua, si en el conjunto de España se incrementan a ritmos del 7,5%, en Málaga la subida es de un 8%.

Pero hay otro elemento en el que el diferencial es mucho más acentuado. Se trata del vestido y el calzado: en el conjunto de España son apenas un 0,5% más caros que hace un año, mientras que en Málaga la subida se acerca ya a los dos dígitos, al colocarse en un 8,9%.

Respecto a otros bienes básicos, la buena noticia viene de la cesta de la compra, que en Málaga sube al 2,2%, por debajo del 2,4% nacional. Y también el transporte se comporta en la Costa del Sol (1,8%) mejor que en el país (2,4%).