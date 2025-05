La sociedad civil exige que el avance de Málaga no se detenga por la falta de inversiones La ampliación del aeropuerto, la mejora del tren, el abastecimiento de agua y estabilizar las playas son las infraestructuras que se consideran más urgentes

El avance de Málaga no se puede parar por la falta de infraestructuras pendientes desde hace años. Esta es la advertencia que lanza la sociedad civil malagueña, a la luz de los resultados del extenso informe publicado por SUR el pasado domingo, en el que se refleja que la provincia necesita 12.000 millones de euros en inversiones, ante el reto de una población que no para de crecer. Como término general, el aeropuerto, la movilidad ferroviaria y el agua son los temas vitales para la mayoría de los consultados; a los que se añaden el caos viario, la estabilización de las playas y la vivienda asequible.

«Los poderes públicos no son conscientes de que las infraestructuras son vitales para el crecimiento social, económico y de la sociedad; no estamos pidiendo cosas imposibles, sino generar calidad de vida y actividad económica y empleo, y faltan muchas que son esenciales para impulsar la productividad de la provincia», es la reflexión inicial de Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces y malagueños. «No podemos quedarnos atrás: necesitamos de las administraciones compromisos firmes de ejecución, no basta con estar interesados, sino asumir compromisos de financiación, y con coordinación institucional».

En la misma línea, interviene Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). «Tenemos mucha proyección de gente que quiere venir a vivir, pero no puede ser insoportable para el que ya vive y para el que nos visita; falta gestión, planificación e inversión, y no tenemos avances a corto plazo para atender la demanda residencial y laboral de la Costa». Al respecto, el empresario hotelero recuerda que en los últimos Presupuestos del Gobierno (2023), la provincia estaba en el puesto 51 de 52, y encima se han prorrogado. «Somos los penúltimos, y dada la evolución de la provincia a nivel empresarial, tecnológico, de innovación y sobre todo turístico, visualizamos un futuro bastante complicado».

«No podemos permitirnos tener complejos ante las grandes necesidades de inversión para el desarrollo sostenible de Málaga, una provincia pujante y dinámica, en la que la recaudación fiscal del Estado está batiendo récords año tras año, hasta superar los 5.500 millones en 2024, y ha llegado la hora de devolver en inversiones parte de esa recaudación para que el motor económico siga funcionando», sentencia el presidente de la Diputación, Francis Salado.

Empresarios

De entrada, el líder de los empresarios andaluces aboga por centrar el tiro en aquello que «da de comer», y la principal infraestructura es el aeropuerto. «No puede colapsar ni estar condicionado por la falta de inversiones, porque ha vivido un crecimiento exponencial en 20 años», al pasar de 12 millones de pasajeros en 2004 al doble en 2024. «El aeropuerto es absolutamente estratégico, es lo que nos da de comer, 350.000 personas en toda Andalucía viven de él porque es el eje distribuidor del turismo».

«Vamos a lo práctico, con un Gobierno sin presupuesto no podemos pedir imposibles, y hay que hacer ver a Aena la importancia del aeropuerto, que no puede estar pendiente de un hilo. Necesitamos una terminal más amplia que nos dé, como mínimo, una década de tranquilidad». En cambio, sobre el tren litoral, advierte: «No se puede caer en la trampa de los políticos. De eso, no comemos, pero del aeropuerto sí. Ojalá que se cumplan los compromisos, aunque hay un escepticismo total».

Sector turístico y construcción

Al hilo, José Luque, presidente de Aehcos, afirma: «Si la inversión en infraestructuras como el aeropuerto, agua, movilidad y playas, así como en vivienda accesible no van por delante del crecimiento económico y de turistas, seremos menos competitivos y muchos residentes mirarán al turismo como causa de sus males».

Para el vicepresidente de este colectivo, «el caos de tráfico es preocupante, incluso en enero tenemos problemas y no sólo cuando hay accidentes, desde Estepona a Fuengirola la congestión es continua, y lo mismo ocurre en la parte oriental desde Torre del Mar a la capital». A ello, Hernández suma las infraestructuras hídricas. «Ha caído el milagro y ha habido que desembalsar, pero todavía no sabemos ni la ubicación concreta de la desaladora de la Axarquía; vemos mucha relajación pero la Costa del Sol no puede tener otro verano como el del año pasado, sin agua en las duchas ni piscinas ni riego».

Tampoco se olvida de las playas, sin compromisos del Gobierno para estabilizarlas, más allá de «aportes de arena que no sirven para nada». «No pensamos en soluciones tecnológicas que son casos de éxito en otras zonas para estabilizar el litoral, y la situación es muy preocupante en Marbella y Estepona, inaceptable para turistas de hoteles de 4 y 5 estrellas».

Violeta Aragón, Secretaria General en Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) y portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, coincide en que las prioridades son la movilidad y el agua. En el primer punto, la solución es el eje ferroviario completo, para toda la Costa. Y de la segunda pide trabajar con anticipación en «obras prioritarias de las que sólo nos acordamos cuando hay sequía».

Sindicatos

El avance en la movilidad ferroviaria es la clave para muchos de los consultados. Es el caso de Fernando Cubillo, secretario general de CCOO de Málaga. A su juicio, el tren litoral debe ser un línea con varios servicios: de Cercanías de altas capacidad, junto a trenes directos de alta velocidad que conecten Marbella con el aeropuerto y hasta Madrid. Además, tendrá que llegar hasta Algeciras y Motril.

A ello, añade la prolongación del Cercanías hasta Mijas, con una estación intermodal; llevar este servicio a frecuencias de diez minutos y una conexión de la línea del Guadalhorce con el Parque Tecnológico. «Son sólo tres kilómetros, y hay que pensar que el PTA va a tener 50.000 trabajadores», además de que ello abrirá el campo a vivir en otras zonas. Por último, advierte de que María Zambrano «se ha quedado pequeña», para lo que sugiere una segunda terminal soterrada, conectada con la actual.

Soledad Ruiz, secretaria general de UGT, reivindica un «plan estratégico de infraestructuras provincial, como un pacto de estado que sea apoyado por todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, empresariales y sociales». A su juicio, hay importantes déficits de infraestructuras históricas, y no sólo el tren litoral, del que ve avances recientes. «No se trata de hacer la carta a los Reyes Magos, sino de tener en cuenta cómo y quién lo financia, y si hay dinero de la UE, que apuesta por un transporte sostenible. Por tanto, tenemos que apostar nosotros también por una buena comunicación entre las costas, con la capital y entre las diferentes comarcas mediante tren, Cercanías, media distancia y metro».

En cambio, considera «inadmisible» hacer más autopistas de pago. La líder de UGT también reivindica un aumento de la capacidad de las terminales del aeropuerto. «Incluso en la época que no es estival hay un problema de operatividad». Y pone el foco en el movimiento de mercancías a través del puerto de Málaga, conectado con el Puerto Seco de Antequera. «Es urgentísimo el soterramiento de la vía ferroviaria del puerto».

Instituciones

Dos de las consejerías autonómicas inversoras por antonomasia son Fomento y Agricultura. Los consejeros responsables de ambas han atendido a SUR. En el primer caso, Rocío Díaz, sacado pecho de la acción de la Junta: «La Junta de Andalucía ha demostrado, a diferencia del Gobierno de España, que cree en Málaga y sus posibilidades. Llevan siete años al frente del Gobierno de España y no han hecho prácticamente nada por la movilidad y las infraestructuras de Málaga y un ejemplo de ello es el tren litoral que, como dice el propio reportaje, sigue siendo el rey de las infraestructuras pendientes»

«Ahí se ve la diferencia entre las administraciones. El Gobierno de Juanma Moreno está en obras mientras planifica el futuro. Ahí está el ejemplo del Metro de Málaga, con las obras ya en marcha para su Prolongación al Civil mientras, en paralelo, está planificando nuevas ampliaciones a través de un estudio que se adjudicará este año», ha proseguido, al tiempo que ha anunciado que retomará este año la licitación de la Autovía del Guadalhorce, con el tramo Casapalma-Cerralba por 50 millones y que están en redacción lo«s proyectos para la construcción de otros dos tramos más de desdoble de la carretera (Cerralba-Zalea y los accesos a Ronda).

Y damos respuestas a problemas históricos de movilidad, con medidas eficaces como la construcción de plataformas reservadas. Ya pusimos en marcha el carril BUS-VAO al PTA, que resuelto el problema de los atascos en la zona, y estamos ejecutando otro carril reservado en la entrada de la ciudad por la A-357, con una inversión de 8,5 millones de euros«, ha incidido.

El presidente de la Diputación asegura que «la gran mayoría» de proyectos pendientes dependen del Gobierno central. «No deberían sorprenderle estas necesidades porque tienen los datos de tráfico de las autopistas, del colapso del Cercanías y del enorme crecimiento del aeropuerto. Pero es que el INE lleva años advirtiendo de que somos la provincia que más crece, superando a Sevilla como la más poblada de Andalucía en 2031». Ante la proyección de 300.000 habitantes más en los próximos diez años, Salado reclama más infraestructuras de comunicaciones, transporte público, de suministro y depuración de aguas y en los servicios públicos de salud y educación.

«Sería irresponsable conformarnos, y me niego a aceptar que la inversión necesaria, esos 12.000 millones de euros, sea una cifra inasumible, cuando vemos que en otros territorios se acometen ambiciosos proyectos ferroviarios, de carreteras, de bonificaciones en los peajes, en las ampliaciones de los aeropuertos, o en múltiples desaladoras, por ejemplo, sin que nadie lo cuestione». En este punto, Francis Salado pone el foco en el plan de estabilización de las playas. «No podemos estar poniendo parches ni mendigando a Costas para que proteja y mantenga uno de nuestros principales atractivos turísticos, clave para una industria que sólo el año pasado generó 21.223 millones de euros y 137.000 empleos». Además, llama la atención sobre el «enorme déficit» en cuanto a capacidad de transporte eléctrico, que depende del Gobierno y de Red Eléctrica, y que «está poniendo en peligro la implantación de empresas y fábricas en nuestra provincia por falta de garantía de suministro».

«El Gobierno de Pedro Sánchez ya está trabajando en la mayor transformación en la historia de Málaga en materia de infraestructuras, actuaciones que habían quedado en el olvido del gobierno anterior», responde el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y enumera el tren de la Costa, la ampliación de capacidad de la A-7 en Rincón, la de la MA-20, la mejora de la A-7 occidental, la ampliación del aeropuerto o la ampliación de la C1 de Cercanías, entre las actuaciones previstas. «Además, el Gobierno progresista de España continúa avanzando con más de 300 millones ejecutados en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, la biblioteca pública del Estado en San Agustín, la mayor inversión de la historia en mantenimiento y mejora de playas, la estación del AVE en Antequera y la alta velocidad entre Málaga y Granada. A ello, añade que el Ejecutivo «sale en auxilio de la Junta para ejecutar proyectos de su competencia», en especial la desaladora de la Axarquía, con 100 millones de euros y la ampliación de la A-357 para albergar un carril Bus VAO, con fondos europeos aprobados por el Ministerio de Transportes. «Lo que el Gobierno de España espera es que las administraciones gobernadas por el PP abandonen la confrontación, dejen de hacer propaganda y ejecuten las actuaciones necesarias».

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, asegura que de los 12.000 millones que Málaga necesita en inversiones para seguir progresando y dando respuesta al aumento de población, prácticamente la mitad (5.502 millones) es lo que el pasado año recaudó el Gobierno de España en impuestos en la provincia, «pero poco o nada se queda aquí». Frente al abandono inversor por parte del Estado en Málaga durante estos siete años, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno sigue avanzando con el metro, llevándolo hasta el Centro de la ciudad y ampliándolo hasta el Civil; e invirtiendo en carreteras, con casi 150 millones de euros desde 2019 y más de 500 actuaciones llevadas a cabo en estos seis años. Además, hemos destinado 400 millones de euros a infraestructuras hidráulicas para hacer frente a la sequía y, sobre todo, para llegar a la próxima mejor preparados». «La Junta, la Diputación y los ayuntamientos de todos los colores políticos hacen mucho más de lo que pueden y de lo que de que deben para poner a Málaga en el lugar que le corresponde y para planificar y ejecutar infraestructuras. Mientras, el Gobierno central es la administración ausente».

Por su parte, Carmen Casero, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, pone el foco en la «visión metropolitana», mediante foros con los alcaldes en la fundación Ciedes, «para abordar de forma conjunta y entre todos los municipios del área metropolitana, el Gobierno central y el de la Junta los retos y asuntos prioritarios, sobre todo, de infraestructuras de movilidad, transportes y agua, o la construcción de vivienda asequible». «Estamos trabajando desde estos foros para que cada administración, en el ámbito de sus competencias, impulse estos proyectos esenciales para la transformación de la provincia».

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín, tiene las ideas claras sobre qué proyectos necesita la comarca: «Estamos colapsados en comunicaciones y necesitamos la desaladora. Por suerte, mucha gente nos elige para visitarnos y para vivir y hay que dar servicio a estos crecimientos. Es muy importante el tercer carril en la autovía, pero también el tren litoral. Y desde luego lo que nos va a dar garantía de abastecimiento es la desaladora».

El presidente de la Mancomunidad Occidental, Manuel Cardeña, ha subrayado como clave la conexión ferroviaria Axarquía-Costa del Sol-Campo de Gibraltar y ha insistido en la petición de bonificar el peaje de la AP-7 para descongestionar el tráfico en la Costa.

«En cuanto al abastecimiento y saneamiento del agua, la ampliación de los recursos hídricos pasando por la segunda desaladora, la autopista del agua y la construcción del embalse del Gibralmedina son los grandes retos para el presente y futuro del crecimiento de la Costa del Sol. Sin olvidar que también necesitamos la renovación de la red de saneamiento integral declararafda de interés general del Estado, y que sumarían más de 1.200 millones de euros más, unas actuaciones que son caras por sus dimensiones y amplitud de los trabajos, pero que son una necesidad para nuestra costa», ha considerado.

Partidos políticos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, admite que la provincia y la capital crecen, por lo que las infraestructuras se deben ir acomodando a este crecimiento metropolitano. En este punto, recuerda: «Todas las inversiones en grandes infraestructuras se han hecho con gobiernos socialistas». Entre estas, cita la ampliación del aeropuerto y la Hiperronda, «que se hizo gracias al Gobierno socialista con Magdalena Álvarez como ministra».

Y ahora se ve de nuevo con la apuesta del Ministerio de Transportes por el tren litoral, del que se acaba de adjudicar el estudio de viabilidad: «Es la primera vez que un Gobierno se compromete a hacer este estudio para que el tren litoral sea una realidad», comenta. Mientras, Pérez reclama a la Junta que «cumpla con Málaga», y le pide mejoras tales como la A-357, para conectar todo el Guadalhorce y llevar la autovía hasta Ronda. «Es un compromiso de Moreno Bonilla que no se ha visto; igual que se comprometió en llevar el metro al PTA y tampoco lo ha hecho. Y, ¿dónde está el macrohospital? Llevamos siete años engañados».

El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, también muestra una visión clara: «El Gobierno de España está impulsando los proyectos necesarios para que Málaga viva una nueva etapa de transformación y un nuevo ciclo dorado de inversiones como el que protagonizó Magdalena Álvarez. Desde el PSOE de Málaga estamos trabajando para que nuestra provincia cuente con las infraestructuras y los servicios públicos necesarios para una Málaga de éxito para todos y todas. Vamos a defender ante todas las administraciones los proyectos que nuestra provincia necesita».

Toni Morillas, coordinadora provincial y concejala de IU en la capital, pone el foco en la necesidad de mejorar la vida diaria de los malagueños, reforzando servicios públicos clave como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, «que están siendo especialmente afectados por los recortes del gobierno andaluz». También ve fundamental la construcción de vivienda pública accesible, así como programas de alquiler social. En cuanto a movilidad, su prioridad es ayudar a quienes se desplazan a diario por trabajo, como la ampliación del metro al PTA y Campanillas, El Palo y Ciudad Jardín, y la creación de una línea de Cercanías que recorra toda la Costa del Sol»

El portavoz de Vox en el Consistorio malagueño, Antonio Alcázar, comparte los proyectos recogidos por SUR este domingo. «Llevamos tiempo diciendo que además de la vivienda la movilidad es un grave problema, que no se ha querido o no se ha sabido planificar. Hablamos del metro, del tren litoral, del Cercanías, de las rondas Este y Oeste, que no es ya que estén saturadas, sino que están colapsadas», advierte. Alcázar ve un problema de vertebración territorial y de planificación y subraya que la estación de alta velocidad se ha quedado pequeña, al igual que el aeropuerto. «En materia de sanidad es prioritario el tercer hospital, ya de por sí demorado. Y que haya una alternativa sanitaria a futuro en la zona Este». «Mientras tanto el Gobierno de Sánchez decide gastarse 340 millones de euros en una desaladora en Marruecos. Esa es la diferencia», ha incidido Alcázar.