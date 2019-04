Dos socialistas en busca de un consenso para gobernar 43:43 José Ortiz se dirige a Manuel Castillo en un momento del programa. / Migue Fernández Crónica política El alcalde de Torremolinos, José Ortiz; y el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; fueron anoche los invitados al programa 'La Alameda' IVÁN GELIBTER Viernes, 5 abril 2019, 00:35

El consenso, de forma paradójica, se ha convertido en la política en un concepto al que todos dicen aspirar pero que casi nadie es capaz de alcanzar. Lo que sí está claro es que hay quien piensa que dar esa imagen de hombre (o mujer) de estado capaz de hablar a izquierda y derecha da votos. Ese es el caso de dos de los socialistas más relevantes de la provincia de Málaga: el alcalde de Torremolinos, José Ortiz; y el candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. Ambos compartieron anoche protagonismo en una nueva edición del programa 'La Alameda' en 101Tv –coproducido por SUR– y presentado por el director de este periódico, Manuel Castillo.

Ortiz y Pérez no solo compartieron espacio físico, sino que también plantearon unas tesis de comportamiento político muy similares; tanto que por momentos parecía más un argumentario que un un discurso surgido de sus entrañas. Y sobre todo, insistieron ambos una y otra vez que no pondrán veto a pactar con ninguno de los partidos tras las elecciones del 26 de mayo, a excepción de la ultraderecha de Vox. Además de Castillo, los dos políticos respondieron las preguntas del subdirector de SUR, Javier Recio; los redactores del periódico, Ana Pérez-Bryan y Alberto Gómez; y del historiador y colaborador de este medio, Cristóbal Villalobos.

37:20 Vídeo. Dani Pérez, durante el programa. / Migue Fernández

El primero en pasar por la mesa de debate fue el máximo responsable municipal de Torremolinos. Ortiz reconoció que había sido «difícil» gobernar con 7 concejales de 21, pero destacó que gracias a los acuerdos y al diálogo con el resto de fuerzas políticas la legislatura se había podido llevar adelante. Cuestionado por el director de SUR sobre qué ha cambiado en la localidad mas allá de la estética, el regidor fue claro: «Ahora hay esperanza por un futuro. Antes no había línea de oportunidad, sino una situación de decadencia sin un modelo de ciudad claro. Hemos llevado a cabo una transformación en el que la ciudad recupera su vitalidad y en la que los ciudadanos participan», sostuvo.

Sin embargo, sobre esta cuestión, Alberto Gómez (corresponsal en Torremolinos), señaló que no han cuajado todas las iniciativas que se habían planteado, y que en cuatro años solo había salido un presupuesto adelante. «Fue un beneficio que estuviera Fernández Montes, porque el resto de partidos votaron contra él, no por usted», le espetó el redactor de SUR. Ortiz considera que la sociedad local demandaba un cambio. «Fue un final de etapa y nosotros representábamos el cambio y la transformación», defendió.

29:58 Vídeo. Tercer bloque de 'La Alameda', con José Ortiz y Daniel Pérez como invitados. / 101TV

Una de las grandes revelaciones de la noche llegó en el punto de los posibles pactos tras los comicios. Los analistas destacaron la posibilidad de que el exalcalde Pedro Fernandez Montes (que abandonó la militancia en el PP hace unos días y que ahora auspicia el proyecto de Por Mi Pueblo) esté más cerca de pactar con el propio Ortiz que con los populares, ya que mantiene una guerra abierta y explícita con la candidata, Margarita del Cid. Tal como señaló el director de SUR, la presencia de esta formación independiente –a lo que se puede sumar Vox– provocaría que entraran hasta seis formaciones en el Consistorio, lo que calificó como 'benalmadenización' de Torremolinos;en relación a que este hecho siempre ha sucedido en el municipio vecino. «Eso ya ha llegado y para quedarse», manifestó Ortiz, que avanzó cuál será su estrategia. «Para ser claros. Con la excepción de Vox, puedo llegar a acuerdos y diálogos con todas las fuerzas políticas que estén en el Ayuntamiento», señaló. Ello, irremediablemente, implica llegar a algún tipo de acuerdo con Fernández Montes todo un giro copernicano en la política de Torremolinos.

Aun así, el alcalde afirmó que puesto a elegir, prefiere un pacto con Ciudadanos. «Hay que gobernar desde el centro, soy una persona moderada», matizó Ortiz, que antes de irse se refirió a dos asuntos de actualidad. El primero de ellos fue las peticiones que hace a la Junta de Andalucía relacionadas con la localidad. En concreto, se refirió al Hospital Marítimo; a los centros educativos;y renovar los juzgados de Torremolinos. Asimismo, Ortiz –que no profundizó en la cuestión– sí quiso defender a la concejala de Cultura, Aida Blanes, después de que SUR publicara que había sacado su coche del depósito sin pagar la multa.

Alcalde «del siglo XXI»

La segunda parte del programa viró hacia la capital de la Costa del Sol. El candidato del PSOE a la alcaldía más importante de la provincia, Daniel Pérez, respondió a las cuestiones de actualidad planteadas por los analistas, aunque el discurso de fondo era muy parecido al de su compañero de filas.

Pérez destacó que en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre su partido obtuvo la primera victoria en Málaga capital desde 1991;un extremo que piensa que volverá a ocurrir el 28 de abril, en la que cree que Pedro Sánchez ganará los comicios en España y en Málaga.

Sobre su posible acceso al bastón de mando municipal (y dando por hecho que ningún partido obtendrá mayoría absoluta), el candidato destacó la capacidad de buscar acuerdos para poder gobernar. «Le tengo respeto a Paco de la Torre, pero sinceramente pienso que necesitamos un alcalde del siglo XXI», sostuvo, para confirmar, como había hecho unos minutos antes Ortiz, que con el único partido que no pactaría sería con Vox.

Apesar del buen resultado del 2 de diciembre, Javier Recio y Ana Pérez Bryan le recordaron que De la Torre tiene un conocimiento superior al 90 por ciento;y que él está muy lejos de esa cifra. «Lo tiene porque lleva 25 años en el Ayuntamiento, pero a mí por la calle no paran de decirme que lo que no ha hecho ya no lo va a hacer ahora. Ha sido una legislatura en blanco. Ha puesto patas arriba la ciudad», argumentó el socialista.

El programa dejó para los últimos minutos un análisis de todos los anuncios realizados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta misma semana en el foro organizado por SUR. El que causó mayor controversia (no solo entre Pérez, sino entre los propios analistas) fue el de la eliminación del impuesto de sucesiones. Aún así, y aprovechando que el tema iba de herencia, Daniel Pérez acabó con una de sus grandes promesas electorales: Eliminar las plusvalías por herencia. Eso sí, antes debe ganar unas elecciones.