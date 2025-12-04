Sigue la lucha contra la muerte masiva de pinos: nuevas actuaciones en Los Montes, El Chorro y Sierra Tejeda
La empresa Tragsa activa dos contratos para el apeo de ejemplares muertos. Málaga capital formaliza un contrato de prevención de incendios forestales
Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:05
Son miles de ejemplares los que han muerto en la provincia de Málaga, aunque el fenómeno es global. Los pinos son los árboles más afectados, ... pero no sólo por una conjunción de factores que van desde la sequía, los suelos de mala calidad y con pocos nutrientes, pendientes fuertes, alto grado de insolación y demasiada competencia por cercanía entre unos pies y otros. Ahí las plagas y los oportunistas, como los escarabajos perforadores (popularmente 'barrenillos') hacen el resto y el árbol se seca y se quiebra en cuestión de días.
Las soluciones son varias. Entre ellas, sanear, clarear, retirar las maderas que puedan servir de reservorios para insectos y plagas y apostar por variar la especies plantadas y buscar algunas más resilientes.
Lotes
En este marco, la empresa pública Tragsa acaba de adjudicar dos lotes para intervenir en varios espacios naturales malagueños. Los contratos cuentan con financiación europea a través de los fondos Next Generation. El primer lote afecta al Parque Natural de los Montes de Málaga y Paraje Natural del Defiladero de los Gaitanes. Ha sido adjudicado a Aprovechamientos Forestales La Mancha, por 123.904 euros, impuestos incluidos.
200.000
euros superan los dos lotes contratados por Tragsa para realizar los necesarios apeos, la operación de cortar y derribar árboles. Incluye acciones como el corte por la base del tronco, el desrame y el troceo para su posterior uso. Este proceso puede realizarse con técnicas manuales y maquinaria especializada.
El segundo lote también ha sido encomendado a la misma empresa por 77.440 euros y se centrará en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
También en materia de silvicultura, el Ayuntamiento de Málaga ha formalizado con Malagueña Forestal, con sede social en El Burgo, el contrato para prevenir los incendios forestales en los parques periurbanos y zonas interfase de la capital malagueña. Son 600.000 euros, impuestos incluidos.
