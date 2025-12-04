Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de trabajos para sanear el monte público en Málaga. Migue Fernández

Sigue la lucha contra la muerte masiva de pinos: nuevas actuaciones en Los Montes, El Chorro y Sierra Tejeda

La empresa Tragsa activa dos contratos para el apeo de ejemplares muertos. Málaga capital formaliza un contrato de prevención de incendios forestales

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:05

Son miles de ejemplares los que han muerto en la provincia de Málaga, aunque el fenómeno es global. Los pinos son los árboles más afectados, ... pero no sólo por una conjunción de factores que van desde la sequía, los suelos de mala calidad y con pocos nutrientes, pendientes fuertes, alto grado de insolación y demasiada competencia por cercanía entre unos pies y otros. Ahí las plagas y los oportunistas, como los escarabajos perforadores (popularmente 'barrenillos') hacen el resto y el árbol se seca y se quiebra en cuestión de días.

