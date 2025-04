La Semana de Málaga

PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 20 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Suele ocurrir que lo bueno dura poco. Y en Málaga, la Semana Santa es de las mejores cosas que ocurren en el escenario ciudadano, con un lleno casi de «no hay billetes», y aunque los días parezcan eternos, no lo son, y cuando menos te lo esperas pasas del Domingo de Ramos al de Resurrección. Hoy termina lo que, curiosamente, comienza, porque nada de esto tendría sentido en la fe y las creencias que dieron origen a la tradición sin la Resurrección de Jesús, que aquí se celebra con una felicidad y algarabía multicolor por la presencia de nazarenos de todas y cada una de las cofradías que han realizado su desfile procesional. «Todo el edificio de la fe cristiana se sostiene sobre la Resurrección», como afirma el subdirector de los Centros Teológicos de la Diócesis de Málaga, Pedro Leiva.

Ha sido una excelente Semana Santa (con la excepción de los aguaceros del Martes Santo), sin duda, aunque queda por arreglar el desajuste de horarios, sobre todo en algunos encierros, que se realizaron mucho más tarde de lo previsto, con el Domingo de Ramos como mayor exponente. Cada vez queda más patente la necesidad de que Lágrimas pase de nuevo al horario matutino y, en cierta manera, hacer una jornada 'continua', porque si no mal arreglo hay sobre todo por un nuevo recorrido oficial que vuelve a mostrar la necesidad de un replanteamiento, al menos de algunas zonas, que extrañamente, incluso en los días donde no cabe ni una persona más en Málaga, presenta muchos claros en algunas sillas y tribunas, pero como aquel que dice, aquí no tenemos la fórmula mágica, ni nos dedicamos a hacer horarios e itinerarios, así que los que dicen entender de estas cosas, seguro, buscarán soluciones...

Pocas veces sin duda hemos visto a mayor número de personalidades del resto de España viendo las procesiones, como buena fe han dado estas páginas a través de 'El balcón de la Semana Santa', donde Utamed, SUR y la Cope Andalucía centraron sus centros de operaciones y atendieron a cientos de invitados. Muchos de esos personajes y de las autoridades que han gozado de nuestras procesiones son reconocidos por todos (comenzando por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que llevó el trono del Cristo de la Exaltación, renovando una tradición de hace ya décadas), pero hay otros que son verdaderos fenómenos en lo suyo reconocidos mundialmente, pero menos conocidos en general. Por ejemplo, ha estado en Málaga durante casi toda la Semana Santa Paul 'Wix' Wickens (Brentwood, Inglaterra, 1956) famosísimo músico, compositor y multinstrumentista británico, conocido por su trabajo con músicos como Paul McCartney, Nik Kershaw, Bob Dylan, Joni Mitchell o Bon Jovi. Wickens ha formado parte de la banda de McCartney desde 1989, de quien es su teclista y director musical. Lo dicho, un genio que junto a su esposa Margot, invitados por Paco Pérez-Bryan y Luz Casal, han disfrutado como pocos de lo que han visto. Wix, que de música entiende como pocos, se ha quedado impresionado por la calidad de las bandas de música y agrupaciones que han desfilado cada noche, así como de la belleza de muchas composiciones, y tanto le ha impresionado lo visto y oído que «a cambio de un euro» se comprometió ante Luz Casal a hacer una composición musical para la Semana Santa del año que viene, porque piensa repetir. Con residencia en la Costa del Sol, como tantísimos compatriotas suyos, no había tenido oportunidad de ver procesiones, y las disfrutó con el referido Paco Pérez-Bryan y Mario García, e incluso fue un 'malagueño más' delante del Nazareno del Paso en su bendición al pueblo.

Y es que el mundo cofrade ha dado de nuevo una clara expresión de que es el fenómeno social más transversal que existe, donde no hay ideologías, y donde cabemos todos, incluidos los que siendo ateos o agnósticos son cofrades, un fenómeno que sólo en Andalucía en general y en Málaga (véase el Cautivo) se puede explicar. Y una vez más, la retransmisión del traslado del Jueves Santo por la mañana del Cristo de la Buena Muerte rompió todos los datos de audiencia en las televisiones. Cadenas públicas y privadas de televisión dedican casi toda la mañana a ese momento mágico que se escenifica en las puertas de Santo Domingo, que esperemos, ojalá, el año que viene presente un mejor aspecto, porque los desconchones de su fachada dan idea equivocada de una dejadez que tiene su explicación porque es un monumento protegido en el que no se puede actuar de forma aislada sino a través de un plan de integral que ojalá se haga antes del Jueves Santo del año que viene, porque la imagen, sea como fuere, es bastante negativa.

Sólo faltaron los Reyes en esta Semana Santa, aunque el Miércoles Santo saltaron todos 'los rumores' del mundo sobre su presencia, incluso especificando los mismos donde iban a degustar los 'pescaítos' de la tierra... Fue un rumor verdad a medias, ya que numerosos miembros de la Casa Real sí estuvieron en los actos de los dos días considerados como principales en cualquiera Semana Santa que se precie.

Ya que dedicamos estos Horizontes a la 'Semana de Málaga', constatar una costumbre que se está imponiendo en no pocos establecimientos hoteleros, de restauración y comerciales: la decoración cofrade, incluidas magníficas esculturas, como los que han podido disfrutar en estos días los clientes del hotel AC Málaga Palacio y de ese lugar de encuentro único que es Puerta Oscura, en Molina Lario, donde clientes y visitantes han podido disfrutar preciosas esculturas del rondeño Pérez Rojas y del antequerano Ángel Sarmiento, dos de los más importantes exponentes del buen momento que atraviesa la imaginería malagueña, porque a los nombres referidos podemos agregar varios más, como Francisco Naranjo o Juan Vega, protagonistas también en estos días, el primero por su magnífica reproducción de la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano, que se puede ver en la basílica menor de la Esperanza, o en el monumento a ese gran saetero que fue Antonio de Canillas y que se inauguró el pasado martes.

Hablando de tradiciones, se echa de menos la suelta de palomas al paso de la Virgen de los ojos verdes, de la Reina de la plaza de San Francisco, que habría que intentar recuperar como mejor se pueda, cumpliendo todo aquello que haya que cumplir y sea necesario.

Terminamos, felices por lo vivido y esperanzados aún más por lo que nos queda por vivir, que ojalá sea mucho. Feliz Domingo de Resurrección.