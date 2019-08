Seis hospitalizados en Málaga por listeriosis tras consumir la carne de la marca 'La Mechá' La Consejería de Salud y Familias ha actualizado el balance de afectados SUR Martes, 20 agosto 2019, 14:52

La Consejería de Salud y Familias confirmó ayer 34 casos nuevos de infección por Listeria monocytogenes, 31 de ellos en Sevilla, dos en Cádiz y uno en Huelva, de tal manera que el número total de casos confirmados desde el inicio de la alerta, activada el pasado 15 de agosto, es de 114. El número de pacientes hospitalizados es de 53 (el día anterior eran de 56), de ellos 18 son mujeres embarazadas (el día anterior eran 15). Hay dos pacientes en la UCI (el día anterior eran 5). Entre los ingresados hay dos recién nacidos. La distribución por provincias es la siguiente: Sevilla, 35; Huelva, 7; Cádiz, 5; Málaga, 6; en el resto de provincias andaluzas no hay ingresados.

Una paciente de 90 años afectada por el brote ha fallecido la pasada noche en el Hospital Virgen del Rocío: estaba ingresada con meningoencefalitis en la UCI y pasó a paliativos el pasado viernes.

La Consejería de Salud y Familias, a través del procedimiento habitual para alertas alimentarias a nivel nacional establecido en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha trasladado toda la información disponible a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (EASAN).

Los servicios oficiales de inspección de los distritos sanitarios dependientes de la Consejería de Salud y Familias siguen haciendo intervenciones para la retirada efectiva de todo el producto de todos los establecimientos en los que se identifica que ha habido distribución del producto.

De otro lado, la Dirección General de Salud Pública está muestreando otros productos diferentes a la carne mechada también elaborados por la empresa Magrudis, fabricante del producto «La Mechá», y ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias de Sevilla que traslade al Ayuntamiento hispalense la necesidad de ampliar la alerta a todos estos productos.

La listeriosis

Todos los casos de listeriosis de los que ha tenido conocimiento la Consejería de Salud y Familias han sido diagnosticados y están recibiendo la asistencia sanitaria oportuna. La listeriosis es una infección causada por el germen Listeria monocytogenes. Las personas por lo general enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados. La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por listeria. La listeriosis es generalmente una enfermedad leve, que cursa produciendo fiebre y diarrea de manera similar a otras infecciones trasmitidas por alimentos, pero este tipo de infección por listeria es raramente diagnosticado. No obstante, en ciertos grupos de personas como son las mujeres embarazadas, puede causar una afección grave que afecte al feto; también son especialmente sensibles las personas mayores, y los pacientes con el sistema inmunitario debilitado más pueden desarrollar síntomas.

Las personas con listeriosis invasiva generalmente presentan síntomas entre una y cuatro semanas después de haber comido alimentos contaminados con listeria; incluso en algunos casos algunas personas presentan síntomas hasta 70 días después de la exposición. No obstante, también hay casos en que los síntomas aparecen tan temprano como el mismo día de la exposición. Todos los años se identifican casos de enfermos de listeriosis, que salvo excepciones no pueden ser asociados a brotes porque los síntomas se presentan muy tardíamente y en las encuestas epidemiológicas es casi imposible que los afectados recuerden con cierta exactitud no solo los alimentos ingeridos hace tres, cuatro o más semanas, y mucho menos, los lugares de compra y las marcas. Este hecho es determinante y caracteriza en gran medida la dificultad de investigar estas infecciones, en cuanto a identificar el posible alimento origen de la infección, así como las posibles asociaciones entre los diferentes enfermos que se pueden producir en un periodo de tiempo que pueda coincidir con el período de incubación a partir de un caso concreto.

Los síntomas que presenta la enfermedad son fiebre, dolores musculares, vómitos o diarreas, rigidez de cuello, confusión y debilidad. Salud y Familias pide a los ciudadanos con cuadros como estos que se dirijan a su centro de salud o a las Urgencias más cercanas.