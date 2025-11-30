Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La segunda edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer reconoce la aportación al bienestar de los pacientes

Los galardones han recaído en el oncólogo Antonio Rueda, el Málaga C.F., la investigadora Melissa García, el CEO de Higuerón Resort, el Ayuntamiento de Málaga, el presidente de Fundación Teatro La Joven y el colegio León XIII

SUR

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:00

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha celebrado, en el Auditorio Edgard Neville de la Diputación Provincial, la segunda ... edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer con el objetivo de destacar a personas e instituciones que se han significado por su apoyo a la Asociación o por su contribución al bienestar de los pacientes y a la normalización del cáncer. En el mismo acto, al que asistieron casi 300 personas, se entregaron dos ayudas a la investigación que han recaído en Málaga por una cuantía total que supera los 350.000 euros y tres becas de Prácticas de Laboratorio AECC del curso académico 2025. De esta forma, Málaga sigue contribuyendo al objetivo de alcanzar un 70% de supervivencia media en cáncer para el año 2030 y llevar los resultados de la investigación al paciente.

