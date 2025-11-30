La segunda edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer reconoce la aportación al bienestar de los pacientes

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha celebrado, en el Auditorio Edgard Neville de la Diputación Provincial, la segunda ... edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer con el objetivo de destacar a personas e instituciones que se han significado por su apoyo a la Asociación o por su contribución al bienestar de los pacientes y a la normalización del cáncer. En el mismo acto, al que asistieron casi 300 personas, se entregaron dos ayudas a la investigación que han recaído en Málaga por una cuantía total que supera los 350.000 euros y tres becas de Prácticas de Laboratorio AECC del curso académico 2025. De esta forma, Málaga sigue contribuyendo al objetivo de alcanzar un 70% de supervivencia media en cáncer para el año 2030 y llevar los resultados de la investigación al paciente.

En el acto de entrega, por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha participado Joaquín Morales Rubio, presidente provincial en Málaga; el vicepresidente provincial, Alfredo Herrera; el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga y la gerente Carmen Litrán. También han estado presentes Toñi Ledesma, vicepresidenta III de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación Provincial; Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga; Francisco Cantos, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y Gema Pérez Recuerda, diputada nacional.

Por su parte, el presidente provincial de Málaga, Joaquín Morales subrayó el valor humano y científico que representan estos reconocimientos: «Hoy celebramos el compromiso, la valentía y la esperanza. Estos premios y estas ayudas a la investigación nos recuerdan que la lucha contra el cáncer no se detiene, y que en Málaga contamos con personas extraordinarias que ponen su conocimiento, su tiempo y su corazón al servicio de los demás. Cada avance, cada gesto y cada proyecto financiado nos acerca a un futuro con menos sufrimiento y más vida. Y eso solo es posible gracias a una sociedad malagueña que siempre responde, que siempre está a la altura».

Los premiados

El Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha fallado los galardones de esta nueva edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer, que reconocen a personas e instituciones cuya labor contribuye a mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias, a impulsar la investigación o a promover la prevención. En esta segunda edición, los premiados son el oncólogo Antonio Rueda, el Málaga C.F., Javier Rodríguez (CEO de Higuerón Resort), la investigadora Melissa García Caballero, el Ayuntamiento de Málaga, David Peralto, director de La Joven y el Colegio León XIII.

El Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de la AECC en Málaga, recibió el premio por su «brillante trayectoria profesional y su compromiso con la mejora de la atención oncológica en la provincia». Referente en el tratamiento del cáncer y el linfoma, destaca por su excelencia médica y por su profunda humanidad, cercanía y entrega hacia los pacientes.

El Málaga Club de Fútbol fue distinguido «por su compromiso social y su apoyo continuado a la causa», especialmente a través de la iniciativa 'Brazaletes de Esperanza', con la que el club visibiliza el cáncer desde el deporte y transmite valores de solidaridad, esperanza y superación a miles de aficionados.

Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Resort, recogió el premio «por su implicación con la AECC a través de acciones solidarias que unen deporte, bienestar y responsabilidad social», como la Cena de Gala por el Día Mundial Contra el Cáncer o el torneo de pádel solidario. «Su liderazgo ha convertido al complejo en un referente de compromiso empresarial con la causa», destacó la asociación.

La Dra. Melissa García Caballero recibió el galardón por «su excelencia investigadora y su labor divulgativa». Beneficiaria de una ayuda LAB AECC, desarrolla terapias innovadoras contra la metástasis y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025. Su colaboración con la AECC y su capacidad para acercar la ciencia a la sociedad la convierten en un referente de rigor y compromiso.

El Ayuntamiento de Málaga fue premiado por «su apoyo constante a las campañas de prevención y sensibilización de la AECC, facilitando espacios públicos y recursos municipales para amplificar los mensajes de concienciación». «Su implicación institucional lo consolida como un aliado esencial en la lucha contra el cáncer», agrega la entidad.

David Peralto, presidente de La Joven recibió la dintinción por su parte por «su compromiso con la sensibilización social y la normalización del cáncer a través de las artes escénicas». La obra 'Un monstruo viene a verme', representada en Málaga en abril de 2025, demostró cómo el teatro puede ser una herramienta para concienciar sobre la enfermedad y romper tabúes, acercando a los jóvenes la realidad del cáncer, el duelo y la gestión emocional.

El Colegio León XIII fue galardonado por su compromiso educativo y su labor en la promoción de hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. A través de talleres, charlas y campañas, el centro impulsa la prevención y la cultura científica, «sembrando valores que contribuyen a una sociedad más consciente y saludable».

Ayudas a la investigación contra el cáncer en Málaga

Las Ayudas en Investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer tienen como principales objetivos apoyar el talento investigador para garantizar su estabilidad laboral y que los investigadores desarrollen sus conocimientos en España. Y, en segundo lugar, impulsar la investigación en cáncer para involucrar a los profesionales médicos y así acercar los resultados a los pacientes y seguir apostando por la innovación con ayudas específicas.

La ayuda Clínico Senior AECC 2025, concedida este año en la provincia de Málaga, le ha correspondido a José Carlos Benítez, doctor en Medicina en la unidad de tumores torácicos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria e investigador senior del instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga (IBIMA plataforma BIONAND). Corresponde a su proyecto MAPS-LUNG: nuevo Mapa del Cáncer de Pulmón donde la IA ayuda a predecir y tratar de forma personalizada la Recaída Temprana, y está dotada con 240.000 euros, en un periodo de cuatro años.. El objetivo del Dr. Benítez es desarrollar una herramienta que prediga qué pacientes tienen riesgo de recaída temprana. Esto permitirá tratamientos personalizaos y efectivos, evitando quimioterapias innecesarias, o intensificando la terapia sin mayor riesgo de recaída, mejorando sus posibilidades de curación y de calidad de vida.

La Ayuda Predoctoral AECC Málaga 2025 que ha recaído en la provincia de Málaga ha sido para Valentina Wandel Petersen, Investigadora predoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND) y está dotada con 110.660 euros en un periodo de cuatro años. Con su proyecto pretende ayudar al sistema inmune a reconocer y combatir el cáncer de vejiga avanzado. De esta forma, busca frenar su avance y desarrollar tratamientos más eficaces, personalizados y menos agresivos, que mejoren la calidad de vida del paciente.

Las otras tres ayudas corresponden al Programa de Prácticas de Laboratorio Curso Académico 2025. La primera de ellas, con una dotación de 3.872,72 euros, ha correspondido a Esther Toro Martín, que las ha realizado en el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND). Las otras dos han sido para Angela Benítez García y Ada María Aragón Álvarez y ambas las realizaron este verano en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND)

La Asociación entiende que la investigación oncológica tiene un papel determinante y crucial para superar el 70% de supervivencia en 2030 y por eso acaba de presentar para 2026 la mayor convocatoria de ayudas a la investigación oncológica en España con una inversión que prevé superar los 40 millones de euros. Estas ayudas impulsarán proyectos de investigación que aborden todas las fases de la enfermedad y en todos los ámbitos del cáncer, pero, además, por primera vez abre en España una convocatoria específica en biología de la prevención del cáncer. El objetivo es evitar el cáncer antes de que se encienda. La investigación es vida, porque el cáncer no espera y la investigación tampoco puede quedarse atrás. Esta nueva convocatoria supone un cambio de paradigma: la prevención como eje estratégico para reducir la incidencia del cáncer desde su origen.