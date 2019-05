MIT School de Málaga, entre los once únicos centros que cuentan con el primer sello de calidad en enseñanza bilingüe Acto de entrega de estos sellos de calidad. / SUR El colegio de educación primaria y secundaria ha conseguido esta distinción que entrega la Asociación Enseñanza Bilingüe SUR Miércoles, 15 mayo 2019, 11:29

Once centros educativos de toda España acaban de recibir el primer sello de calidad que reconoce y pone en valor sus programas de enseñanza bilingüe, entre ellos el centro de educación primaria y secundaria MIT School de Málaga. La Asociación Enseñanza Bilingüe ha creado este sello de calidad para medir, valorar y reconocer el trabajo de los centros educativos que imparten programas de enseñanza bilingüe. «La creación de este reconocimiento va, sin duda, a ayudar a los centros que lo deseen a marcarse objetivos de mejora y ofrecer unas enseñanzas bilingües que garanticen los resultados esperados y deseados por las familias» resalta Xavier Gisbert, presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe.

Los primeros centros educativos que han conseguido esta importante distinción han sido seis centros de educación primaria (los madrileños CEIP Calvo Sotelo (público), Colegio El Valle I (concertado), CEIP Ciudad de Columbia (público), Colegio El Valle II (concertado) y Colegio El Valle III (concertado), a los que se suma el Colegio Fomento Montearagón de Zaragoza), tres centros de secundaria (repartidos en Madrid, IES Al-Satt (público), Vitoria, CEU Virgen Niña (privado) y Palencia, Alonso de Berruguete (público) y dos centros que han obtenido el sello de calidad en las dos etapas, primaria y secundaria, ambos privados, uno en Málaga (MIT School) y el Colegio Trinity Boadilla en Madrid.

El sello de calidad establece estándares que aseguran que una oferta educativa se ajusta a unos requisitos, a unos procedimientos y a unos resultados que garantizan que un centro cumple con un determinado nivel de calidad. De esta manera, se consigue también reforzar la confianza de las familias en el centro educativo. «Los centros que han obtenido estas primeras distinciones van a poder acreditar no solamente que son bilingües, sino que, además, las enseñanzas que ofrecen cumplen unos exigentes estándares de calidad que han sido fijados por expertos en enseñanza bilingüe. Sin duda, las familias que deseen una buena enseñanza bilingüe para sus hijos podrán confiar en esos centros», resalta Xavier Gisbert.

Para poder acceder a este sello de calidad de Enseñanza Bilingüe los centros educativos deben cumplir unos requisitos mínimos: ser bilingües, es decir, que se imparta como mínimo un tercio de las enseñanzas curriculares en una segunda lengua; impartir clases mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua; contar con maestros y profesores con una adecuada formación lingüística; disponer de auxiliares de conversación y realizar pruebas externas de nivel de competencia lingüística de los alumnos. Además, la evaluación ha sido llevada a cabo por una empresa independiente y avalada por instituciones nacionales e internacionales de gran prestigio como la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) y la National Association for Bilingual Education (NABE).