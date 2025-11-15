Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero, durante su intervención este sábado. Marilú Báez

Sanz pide «prudencia a la ciudadanía» por la alerta amarilla en Málaga

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía informa de las 57 incidencias en toda la provincia desde que se inició la borrasca el jueves

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:40

El aviso amarillo de este fin de semana en Málaga por la borrasca Claudia alerta del riesgo de hasta 20 litros en una hora, ... según las previsiones de Aemet. Es por eso que el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido «prudencia a la ciudadanía» por estar todavía «en una fase intensa de la borrasca» que llegó el jueves. Desde que comenzó, en la provincia de Málaga se han registrado y gestionado 57 incidencias de las 637 del total de Andalucía. «Pero quiero recordar que las últimas horas han transcurrido con normalidad», apuntó el consejero.

