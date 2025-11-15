Sanz pide «prudencia a la ciudadanía» por la alerta amarilla en Málaga

El aviso amarillo de este fin de semana en Málaga por la borrasca Claudia alerta del riesgo de hasta 20 litros en una hora, ... según las previsiones de Aemet. Es por eso que el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido «prudencia a la ciudadanía» por estar todavía «en una fase intensa de la borrasca» que llegó el jueves. Desde que comenzó, en la provincia de Málaga se han registrado y gestionado 57 incidencias de las 637 del total de Andalucía. «Pero quiero recordar que las últimas horas han transcurrido con normalidad», apuntó el consejero.

En cuanto al carácter de las incidencias, ha explicado que han sido pequeñas inundaciones de bajos, sótanos, viviendas, así como la caída de ramas, elementos de mobiliario urbano; además de incidencias en la red secundaria de carreteras y algunos cortes en ellas. «Pese a que la madrugada y noche del viernes ha sido tranquila, quiero trasladar un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía con precaución máxima. No olvidemos que tenemos aviso amarillo en Málaga, Córdoba y Granada y el naranja en Huelva, Sevilla y Cádiz. El peligro es algo más moderado, pero no hay que desestimarlo porque se puede pasar de la alerta amarilla a la naranja en un mismo día», aseguró Sanz.

El consejero pide colaboración ciudadana con llamadas al 112 ante cualquier inundación o incidencia

En sus recomendaciones a la ciudadanía, trasladó su llamamiento a la colaboración con llamadas al 112 o en las plataformas oficiales de recomendaciones: «Eso salva vidas y evita consecuencias mayores». Desde la Junta de Andalucía informan que mantienen activada la fase de preemergencia del Plan de Emergencias ante el riesgo de inundaciones y que siguen minuto a minuto la evolución de la borrasca. Para concluir, el consejero incidió en la prudencia: «Por favor, que nadie cruce por zonas anegadas porque no conoce cuál es la magnitud de profundidad, aunque se conozca el terreno. El agua engaña muchísimo y es preferible dejar los viajes para otra ocasión, salvo que sean estrictamente necesarios. Si hay que hacerlo por necesidad, lo ideal es informarse del estado de carretera y, ante cualquier emergencia, reitero llamar al 112».